A főpolgármester szerint Budapest készen áll segítséget adni a kormányzatnak az oltási program felgyorsításához. A városvezető ezt már korábban jelezte a Miniszterelnökségnek, most az oltási helyszínek listáját is közzétette.

A szombathelyi háziorvosok után a fővárosban is önkormányzati oltópontokat szeretnének - jelezte a budapesti főpolgármester annak kapcsán is, hogy a Vas megyei vezetés a kormányhivatallal egyeztetve oltópontokat jelölt ki a városban, és azt is jelezte, hogy az önkormányzat dolgozói besegítenek a háziorvosoknak az adminisztrációba és telefonálgatásba.

Mint Karácsony Gergely a főváros polgármestere friss Facebook bejegyzésében írta, Budapesten az "oltási programban jelenleg oltópontként résztvevő és esetlegesen később bevonásra kerülő fővárosi háziorvosi rendelők és szakrendelők kapacitásainak megerősítésére 10 új, a rendelőktől, szakrendelőktől független oltópontot hozunk létre a betegszállítást nem igénylő oltandók számára, amelyek működtetését a jogszabályi előírásoknak megfelelően vállalja az önkormányzat."

Hozzátette a posztban azt is, hogy amennyiben további helyszínek bevonására is szükség lehet, a BMSZKI által működtett háziorvosi rendelőkben további 2-3 oltópont kialakítása is megoldható.