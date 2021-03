Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bded476-61cc-4f37-b984-6efe96752a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset miatt majdnem két órán át nem jártak Pesten a 47-49-es villamosok.","shortLead":"A baleset miatt majdnem két órán át nem jártak Pesten a 47-49-es villamosok.","id":"20210313_baleset_auto_villamos_fovam_ter_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bded476-61cc-4f37-b984-6efe96752a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ed08c6-e7c6-4409-8b47-13314c5e166c","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_baleset_auto_villamos_fovam_ter_budapest","timestamp":"2021. március. 13. 12:11","title":"A 47-es villamos alá szorult egy piros autó a Fővám téren reggel - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az új értékelésekhez a Pfizer/BioNTech és az AstraZeneca készítményeit vizsgálták és vetették össze.","shortLead":"Az új értékelésekhez a Pfizer/BioNTech és az AstraZeneca készítményeit vizsgálták és vetették össze.","id":"202110_hatasosak_azoltasok_koronatlanitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dfdc6a-e782-4b1e-a005-65d3c5fe1559","keywords":null,"link":"/360/202110_hatasosak_azoltasok_koronatlanitas","timestamp":"2021. március. 14. 11:10","title":"Tízmilliók beoltása is igazolta az első Covid-vakcinák hatásosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ylva Johansson uniós biztos megerősítette: az utazási könnyítések nem vonatkoznának azokra, akik kínai vagy orosz koronavírus-oltást kapnak a jelenlegi tervek szerint.","shortLead":"Ylva Johansson uniós biztos megerősítette: az utazási könnyítések nem vonatkoznának azokra, akik kínai vagy orosz...","id":"20210312_EU_vakcinaigazolas_Johansson_eu_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b279d9e-80c4-426b-afe6-2036d39d82a5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210312_EU_vakcinaigazolas_Johansson_eu_engedely","timestamp":"2021. március. 12. 18:34","title":"Uniós biztos: Csak az EU által engedélyezett oltások szerepelnének a vakcinaigazolásban, a kínai és az orosz nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tudni, hogy az esetnek köze van-e a vakcinához, az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az eseteket.","shortLead":"Nem tudni, hogy az esetnek köze van-e a vakcinához, az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az eseteket.","id":"20210313_Norvegiaban_korhazba_kerult_harom_AstraZenecaval_oltott_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4390ab17-3e3e-4785-b1bb-436456124f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_Norvegiaban_korhazba_kerult_harom_AstraZenecaval_oltott_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2021. március. 13. 20:20","title":"Norvégiában kórházba került három, AstraZenecával oltott egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hétközben még azt állította, hogy március végén, április elején lesz. ","shortLead":"Hétközben még azt állította, hogy március végén, április elején lesz. ","id":"20210313_szlavik_most_eppen_nem_tudja_mikor_tetozik_a_harmadik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd63830-6a42-43ee-9183-5d9112014a14","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_szlavik_most_eppen_nem_tudja_mikor_tetozik_a_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 13. 14:30","title":"Szlávik szerint most éppen nehezen becsülhető, mikor lesz a harmadik hullám csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati összefüggés a vérrögképződéses halálesetek és az AstraZeneca oltása között, több európai ország mégis felfüggesztette az alkalmazását. Szakértők szerint a trombózisos esetek aránya nem magasabb, mint általában a társadalomban, és van, aki túlzott elővigyázatosságnak tartja, hogy a jelenlegi helyzetben felfüggesztik az egyébként életeket mentő oltásokat. ","shortLead":"Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati...","id":"20210312_AstraZeneca_oltoanyag_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8c8aaf-1816-4d87-af89-a0bfe7bd4a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_AstraZeneca_oltoanyag_felfuggesztes","timestamp":"2021. március. 12. 20:00","title":"Felfüggesztett oltások: Mi az igazság az AstraZeneca vakcinájáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facbb52b-d297-4e3c-a49d-c4c2ff02031d","c_author":"Schmuck Erzsébet - Kanász-Nagy Máté","category":"360","description":"Választási győzelem esetén ne a bosszúvágy domináljon, hanem az igény, hogy működő demokráciát építsünk az igazságosság, a részvétel és a fenntarthatóság jegyében, írják szerzőink. A hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának második etapja folytatódik. ","shortLead":"Választási győzelem esetén ne a bosszúvágy domináljon, hanem az igény, hogy működő demokráciát építsünk...","id":"20210312_Schmuck_Erzsebet__KanaszNagy_Mate_A_Fidesz_felett_egyszeruen_eljart_az_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=facbb52b-d297-4e3c-a49d-c4c2ff02031d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dd28b6-346a-42d8-8f6f-798eb9afb314","keywords":null,"link":"/360/20210312_Schmuck_Erzsebet__KanaszNagy_Mate_A_Fidesz_felett_egyszeruen_eljart_az_ido","timestamp":"2021. március. 12. 16:30","title":"Schmuck Erzsébet–Kanász-Nagy Máté: A Fidesz felett egyszerűen eljárt az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c3d18e-a576-4d6d-af6c-6f6338c557e1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A koronavírus még csak most adaptálódik az emberi fajhoz, ezért még viszonylag hosszú időn keresztül megjelenhetnek jobban fertőző mutánsok, amelyek ellen esetleg a jelenlegi oltások sem védenek - mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Duda Ernő virológus, immunológus professzor, aki szerint ez 1-2 év alatt fog lecsengeni.","shortLead":"A koronavírus még csak most adaptálódik az emberi fajhoz, ezért még viszonylag hosszú időn keresztül megjelenhetnek...","id":"20210313_Duda_Erno_Az_emberi_hulyeseg_is_kellett_hozza_hogy_ebbol_ekkora_jarvany_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c3d18e-a576-4d6d-af6c-6f6338c557e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79634f44-02ac-44b5-8487-505ac8c2bc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Duda_Erno_Az_emberi_hulyeseg_is_kellett_hozza_hogy_ebbol_ekkora_jarvany_legyen","timestamp":"2021. március. 13. 13:30","title":"Duda Ernő: Az emberi hülyeség is kellett hozzá, hogy ebből ekkora járvány legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]