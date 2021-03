Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b969fb44-6988-4593-b441-c08f2f761d97","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kompromisszumok révén végül az Összefogás is beszállt az új tömörülés megalapításába.","shortLead":"Kompromisszumok révén végül az Összefogás is beszállt az új tömörülés megalapításába.","id":"20210323_szlovakia_magyar_partok_szovetseg_megallapodas_uj_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b969fb44-6988-4593-b441-c08f2f761d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e62a5b1-2225-48de-8052-72d32ba7373c","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_szlovakia_magyar_partok_szovetseg_megallapodas_uj_part","timestamp":"2021. március. 23. 18:06","title":"Szövetség néven alakul egységes magyar párt Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbeb709-b383-4e70-8b9c-f3244936774d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elek Gábor csapata 29-23-ra kapott ki Oroszországtól a győri olimpiai selejtezőtorna vasárnapi, utolsó fordulójának zárómérkőzésén.","shortLead":"Elek Gábor csapata 29-23-ra kapott ki Oroszországtól a győri olimpiai selejtezőtorna vasárnapi, utolsó fordulójának...","id":"20210321_magyar_ni_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccbeb709-b383-4e70-8b9c-f3244936774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a74dbdf-dcf3-4786-8f56-5d99504422a2","keywords":null,"link":"/sport/20210321_magyar_ni_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 21. 22:35","title":"Nem bírt az olimpiai bajnokkal a magyar női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a1d2cd-1e7b-426c-a527-a7d49366daf9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Főleg az Androidot futtató eszközöket érhet támadás a hatóság szerint.","shortLead":"Főleg az Androidot futtató eszközöket érhet támadás a hatóság szerint.","id":"20210323_Csomagkuldo_szolgaltato_uzenet_kiberbunozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22a1d2cd-1e7b-426c-a527-a7d49366daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38278aa4-13b3-4ea0-9010-dcdcb0151f47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_Csomagkuldo_szolgaltato_uzenet_kiberbunozo","timestamp":"2021. március. 23. 18:59","title":"Figyelmeztet a rendőrség: Csomagküldő szolgáltatók nevében küldenek üzeneteket kiberbűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc52ed91-18a6-46d7-9c54-a764d35dd5c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Jobban érthetik a lovak, ha az ember úgy beszél hozzájuk, mint a kisgyerekekhez – állapították meg francia kutatók.","shortLead":"Jobban érthetik a lovak, ha az ember úgy beszél hozzájuk, mint a kisgyerekekhez – állapították meg francia kutatók.","id":"20210323_lovak_lo_gyerekek_beszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc52ed91-18a6-46d7-9c54-a764d35dd5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642ba497-ba8e-4c36-8435-97db7f4b1377","keywords":null,"link":"/elet/20210323_lovak_lo_gyerekek_beszed","timestamp":"2021. március. 23. 14:01","title":"A lovak értékelik, ha gügyögnek nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d702724b-86e0-42af-a9c2-f663054d424e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1981. március 23-tól 25-ig tartott Tatán, a Mező Imre KISZ Továbbképző Központban az első olyan magyarországi esemény, amikor a könnyűzenészek szervezett formában leültek tárgyalni a hatalom képviselőivel. ","shortLead":"1981. március 23-tól 25-ig tartott Tatán, a Mező Imre KISZ Továbbképző Központban az első olyan magyarországi esemény...","id":"20210323_tatai_rocktanacskozas_1981_40","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d702724b-86e0-42af-a9c2-f663054d424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860dec04-b634-473d-833d-b423ff672d7a","keywords":null,"link":"/kultura/20210323_tatai_rocktanacskozas_1981_40","timestamp":"2021. március. 23. 17:15","title":"„Mi a francnak olyan neveket adni együtteseknek, hogy Orgazmus?” – 40 éve volt a tatai rocktanácskozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4051cc6a-24cd-482c-96bd-7190f80cad9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól bárki kipróbálhatja, hogy milyen Bernd Mayländer szolgálati autója. ","shortLead":"Mostantól bárki kipróbálhatja, hogy milyen Bernd Mayländer szolgálati autója. ","id":"20210323_az_aston_martin_a_kozutakra_szabaditja_az_idei_f1es_biztonsagi_autojat_vantage","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4051cc6a-24cd-482c-96bd-7190f80cad9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d461d29a-d3b1-49e2-aaef-f2815e5af073","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_az_aston_martin_a_kozutakra_szabaditja_az_idei_f1es_biztonsagi_autojat_vantage","timestamp":"2021. március. 23. 07:59","title":"Az Aston Martin a közutakra szabadítja az idei F1-es biztonsági autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja szerint a tények és a kitaláció összemosódása jelentősen hátráltatja azokat a hosszú távú célokat és döntéseket, amikre szükség lenne azért, hogy élhető maradjon a bolygó.","shortLead":"Tudósok egy csoportja szerint a tények és a kitaláció összemosódása jelentősen hátráltatja azokat a hosszú távú célokat...","id":"20210322_Kigancsolja_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet_a_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630360e6-ff54-4b1a-bb6a-16187830c246","keywords":null,"link":"/zhvg/20210322_Kigancsolja_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet_a_kozossegi_media","timestamp":"2021. március. 22. 16:25","title":"Egy friss kutatás szerint a közösségi média is akadályozza a klímaváltozás elleni küzdelmet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet ezt jobban is csinálni – ezt bizonyítja az ábra, melyen mások mellett az Európai Unió, az abból nemrég távozott Egyesült Királyság és az Egyesült Államok lakosságarányos átoltottsága látható.","shortLead":"Lehet ezt jobban is csinálni – ezt bizonyítja az ábra, melyen mások mellett az Európai Unió, az abból nemrég távozott...","id":"20210322_beadott_oltasok_szama_100_lakosra_vetitve_koronavirus_vakcina_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96125187-7119-4ec4-90d5-da20b79df2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_beadott_oltasok_szama_100_lakosra_vetitve_koronavirus_vakcina_statisztika","timestamp":"2021. március. 22. 09:03","title":"Egyetlen ábra megmutatja, mekkora a baj az oltásokkal az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]