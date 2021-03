Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2595f8cf-ab9b-47e3-95f0-dfa8ac78b313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdeményezték az előzetes letartóztatását a rongálással gyanúsított férfinak.","shortLead":"Kezdeményezték az előzetes letartóztatását a rongálással gyanúsított férfinak.","id":"20210324_Elkaptak_a_godolloi_templomban_gyujtogato_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2595f8cf-ab9b-47e3-95f0-dfa8ac78b313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24553c8-1bb5-4870-91c1-87bc210dc4a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Elkaptak_a_godolloi_templomban_gyujtogato_ferfit","timestamp":"2021. március. 24. 08:14","title":"Elkapták a gödöllői templomban gyújtogató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dombóvári rendőrök elfogtak egy társaságot, amelynek tagjai az oltásra jelentkezésért és a banki adataikért cserébe 50 ezer forintot ígértek idős embereknek. Többeket sikerült is átverniük.","shortLead":"A dombóvári rendőrök elfogtak egy társaságot, amelynek tagjai az oltásra jelentkezésért és a banki adataikért cserébe...","id":"20210322_Ne_higgyen_annak_aki_igy_probalja_megtudni_a_bankszamlaja_adatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5750a9-a657-4b3d-ac48-c10c437a9546","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Ne_higgyen_annak_aki_igy_probalja_megtudni_a_bankszamlaja_adatait","timestamp":"2021. március. 22. 19:09","title":"Ne higgyen annak, aki így próbálja megtudni a bankszámlája adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A következő két évben öt plug-in hibrid gyártása indul a mediterrán országban. ","shortLead":"A következő két évben öt plug-in hibrid gyártása indul a mediterrán országban. ","id":"20210324_A_Renault_ot_uj_hibrid_elektromos_automodell_gyartasara_keszul_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59649bde-ff8e-4a79-9bb6-112cea146b4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_A_Renault_ot_uj_hibrid_elektromos_automodell_gyartasara_keszul_Spanyolorszagban","timestamp":"2021. március. 24. 08:00","title":"Spanyolországban gyártja majd konnektoros hibridjeit a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a1d2cd-1e7b-426c-a527-a7d49366daf9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Főleg az Androidot futtató eszközöket érhet támadás a hatóság szerint.","shortLead":"Főleg az Androidot futtató eszközöket érhet támadás a hatóság szerint.","id":"20210323_Csomagkuldo_szolgaltato_uzenet_kiberbunozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22a1d2cd-1e7b-426c-a527-a7d49366daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38278aa4-13b3-4ea0-9010-dcdcb0151f47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_Csomagkuldo_szolgaltato_uzenet_kiberbunozo","timestamp":"2021. március. 23. 18:59","title":"Figyelmeztet a rendőrség: Csomagküldő szolgáltatók nevében küldenek üzeneteket kiberbűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Check Point nevű kiberbiztonsági cég szakemberei szerint januárban tűntek fel az első, vakcinával kapcsolatos hirdetések a sötét weben, azóta pedig már 1200 ilyet találni.","shortLead":"A Check Point nevű kiberbiztonsági cég szakemberei szerint januárban tűntek fel az első, vakcinával kapcsolatos...","id":"20210323_koronavirus_elleni_vedooltas_dark_web_darknet_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9810a7-7557-41f5-8483-3920f5a1cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_elleni_vedooltas_dark_web_darknet_vakcina","timestamp":"2021. március. 23. 15:03","title":"Százezrekért árulják a sötét weben a koronavírus elleni védőoltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b21843-5b0b-4213-bfa7-9f0a622c48ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy várakozás előzte meg az első Dacia-villanyautó érkezését.","shortLead":"Nagy várakozás előzte meg az első Dacia-villanyautó érkezését.","id":"20210323_Magyarorszagi_ara_is_van_mar_a_Dacia_elektromos_autojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57b21843-5b0b-4213-bfa7-9f0a622c48ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2800aee-3357-41ba-96c5-7a4815602d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Magyarorszagi_ara_is_van_mar_a_Dacia_elektromos_autojanak","timestamp":"2021. március. 23. 10:45","title":"Magyarországi ára is van már a Dacia elektromos autójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A döntést aznap jelentette be a kormány, amikor csúcsot döntött az új fertőzöttek és a géppel lélegeztetettek száma. ","shortLead":"A döntést aznap jelentette be a kormány, amikor csúcsot döntött az új fertőzöttek és a géppel lélegeztetettek száma. ","id":"20210323_Soha_ennyi_fertozottet_meg_nem_regisztraltak_Gorogorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9f7562-bdfc-4f0f-822d-beb3b0dba329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Soha_ennyi_fertozottet_meg_nem_regisztraltak_Gorogorszagban","timestamp":"2021. március. 23. 21:05","title":"Utazhat Görögországba, aki megkapta az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98b6ee6-2c65-4969-ae5f-7b632cfb9d10","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a város lakói valószínűleg el sem tudták képzelni, mi történik velük.","shortLead":"A kutatók szerint a város lakói valószínűleg el sem tudták képzelni, mi történik velük.","id":"20210323_pompeji_vezuv_kitorese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98b6ee6-2c65-4969-ae5f-7b632cfb9d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7deabd3f-d85d-4db2-99da-8fb6f778add2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_pompeji_vezuv_kitorese","timestamp":"2021. március. 23. 20:03","title":"15 perc alatt végzett a Vezúv Pompeji lakóival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]