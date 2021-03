Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy álhíreket elemző amerikai bizottság tagja lett.","shortLead":"Egy álhíreket elemző amerikai bizottság tagja lett.","id":"20210325_Harry_hercegnek_mar_masodallasa_is_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2924e9-f57d-4589-bded-0f2a83f60d42","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Harry_hercegnek_mar_masodallasa_is_van","timestamp":"2021. március. 25. 09:15","title":"Harry hercegnek már másodállása is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olaj magas világpiaci ára miatt lesz kisebb az adóteher a benzinen és a gázolajon.","shortLead":"Az olaj magas világpiaci ára miatt lesz kisebb az adóteher a benzinen és a gázolajon.","id":"20210325_uzemanyag_jovedeki_ado_csokkenes_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d235857b-27b6-4fc6-a960-6d1b8e65f3df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_uzemanyag_jovedeki_ado_csokkenes_aprilis","timestamp":"2021. március. 25. 06:50","title":"Csökken az üzemanyagok jövedéki adója áprilistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f63f6-e9e5-41a9-8d58-fefac0211c69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tajszámot és a születési időnket kell beírni, majd igen vagy nem választ kapunk a regisztrációnk sikerességéről. ","shortLead":"A tajszámot és a születési időnket kell beírni, majd igen vagy nem választ kapunk a regisztrációnk sikerességéről. ","id":"20210325_Megjelent_a_vakcinaregisztraciot_ellenorzo_honlap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f63f6-e9e5-41a9-8d58-fefac0211c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce057be2-cba6-4511-9775-41d4ff15d975","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Megjelent_a_vakcinaregisztraciot_ellenorzo_honlap","timestamp":"2021. március. 25. 15:21","title":"Megjelent a honlap, ahol ellenőrizhetjük, érvényes-e regisztrációnk az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1599933d-8185-499a-a588-ebdd70423326","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este nyolctól a hvg.hu-n mutatja be a népszerű kar a különleges Bubnó-koncertjét.



","shortLead":"Vasárnap este nyolctól a hvg.hu-n mutatja be a népszerű kar a különleges Bubnó-koncertjét.



","id":"20210326_Szent_Efrem_Ferfikar_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1599933d-8185-499a-a588-ebdd70423326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fec6c7-ef44-4dd9-ba0e-ade1eb6e1ac0","keywords":null,"link":"/kultura/20210326_Szent_Efrem_Ferfikar_koncert","timestamp":"2021. március. 26. 12:40","title":"Nem csak a Pandémiát dalolja el vasárnap a Szent Efrém Férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai szövetségi bíróság több mint 300 millió dolláros (nagyjából 90 milliárd forintos) büntetést rótt ki az Apple-re. A vád: szabadalomsértés, az érintett a Personalized Media Communications.","shortLead":"Egy amerikai szövetségi bíróság több mint 300 millió dolláros (nagyjából 90 milliárd forintos) büntetést rótt ki...","id":"20210326_personalized_media_communications_szabadalomsertes_titkositas_drm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da16d630-fd3b-4db5-b093-d3bf40f808e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_personalized_media_communications_szabadalomsertes_titkositas_drm","timestamp":"2021. március. 26. 10:03","title":"Milliárdokat fizethet az Apple szabadalomsértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minimálisan csökkent a halálesetek száma februárban az egy évvel korábbihoz képest, mielőtt bedurvult volna a harmadik hullám. A születések száma alig változott.","shortLead":"Minimálisan csökkent a halálesetek száma februárban az egy évvel korábbihoz képest, mielőtt bedurvult volna a harmadik...","id":"20210326_KSH_szuletes_halal_demografia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dcd299-2545-4fb0-9f64-f5e98dde5ece","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_KSH_szuletes_halal_demografia","timestamp":"2021. március. 26. 09:02","title":"KSH: 13 százalékkal nőtt a halálozások száma, mióta megérkezett a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e5bcc9-988c-4146-bf8e-97223ce77a84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OKFŐ szerint nincs túlterheltség az ózdi intézményben.","shortLead":"Az OKFŐ szerint nincs túlterheltség az ózdi intézményben.","id":"20210326_Korhazi_foigazgatosag_ozd_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e5bcc9-988c-4146-bf8e-97223ce77a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c5611a-7a53-49b8-aa70-d9e96edd81d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Korhazi_foigazgatosag_ozd_olaszorszag","timestamp":"2021. március. 26. 19:17","title":"Kórházi főigazgatóság: hazugság, hogy az ózdi kórházban olaszországi állapotok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napokra blokkolta a forgalmat a Szuezi-csatornán keresztbe állt szuperóriás konténerszállító hajó. A mémgyártók persze azonnal ihletet kaptak.","shortLead":"Napokra blokkolta a forgalmat a Szuezi-csatornán keresztbe állt szuperóriás konténerszállító hajó. A mémgyártók persze...","id":"20210326_Szuezi_csatornaba_beszorult_kontenerszallito_memek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f86b7-86a2-4da6-b6c1-da5fbaeb6106","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Szuezi_csatornaba_beszorult_kontenerszallito_memek","timestamp":"2021. március. 26. 11:05","title":"A Szuezi-csatornába beszorult konténerszállító \"a mentális állapotunk pandémia idején\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]