[{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Módosít a határátlépési feltételeken déli szomszédunk.","shortLead":"Módosít a határátlépési feltételeken déli szomszédunk.","id":"20210326_horvatorszag_oltasi_igazolvany_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5bbce5-dfe5-4d54-ae4d-5c427401e7c6","keywords":null,"link":"/elet/20210326_horvatorszag_oltasi_igazolvany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 26. 15:20","title":"Áprilistól kiváltja a karantént az oltási igazolvány a horvátoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","shortLead":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","id":"20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff289390-3da1-4e69-9d20-1c863c3191a4","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","timestamp":"2021. március. 25. 16:24","title":"Visszatér a TV2-re A Nagy Ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847a6ccb-e072-43d7-9759-99e963ac652c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Orbán Viktor a belügyminiszterre bízta az egészségügyet a járványban, Pintér Sándor pedig katonai parancsrendszert vezetett be, régi belügyeseket állítva a kulcspozíciókba.","shortLead":"Orbán Viktor a belügyminiszterre bízta az egészségügyet a járványban, Pintér Sándor pedig katonai parancsrendszert...","id":"202112__biztonsagi_piac__pinter_es_bizalmasai__rendpartiak_azegeszsegugyben__tisztitokura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847a6ccb-e072-43d7-9759-99e963ac652c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fca305-2b6b-4b29-965e-24ffeb832c71","keywords":null,"link":"/360/202112__biztonsagi_piac__pinter_es_bizalmasai__rendpartiak_azegeszsegugyben__tisztitokura","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Így lettek szupertitkos katonai bázisok a kórházak Pintér Sándor irányítása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tojást, lisztet, bort és egy kis kolbászt is adnak a felcsúti expolgármester cégei a Budapest Bank dolgozóinak, miközben a cég hamarosan összeolvad a Mészáros-féle MKB-val.","shortLead":"Tojást, lisztet, bort és egy kis kolbászt is adnak a felcsúti expolgármester cégei a Budapest Bank dolgozóinak...","id":"20210325_Meszaros_Lorinc_Budapest_Bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dbe02b-a786-4b33-8913-3200fd337fe3","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_Meszaros_Lorinc_Budapest_Bank","timestamp":"2021. március. 25. 17:47","title":"Mészáros Lőrinc ennivalóit kapják húsvétra a Budapest Bank dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cdbd1a-63dd-44cd-8717-59eea04340b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli teherhajó a sérülése ellenére folytatni tudta az útját.","shortLead":"Az izraeli teherhajó a sérülése ellenére folytatni tudta az útját.","id":"20210325_Irani_raketa_talalt_el_egy_izraeli_hajot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91cdbd1a-63dd-44cd-8717-59eea04340b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d60fc-a7cf-4b80-9d03-225182c67066","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_Irani_raketa_talalt_el_egy_izraeli_hajot","timestamp":"2021. március. 25. 18:11","title":"Iráni rakéta talált el egy izraeli hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kell a lakáskiadáshoz a társasház engedélye, angolul is ki kell tenni a házirendet és 24 órás rendelkezésre állást is előír a terézvárosi rendelet.","shortLead":"Kell a lakáskiadáshoz a társasház engedélye, angolul is ki kell tenni a házirendet és 24 órás rendelkezésre állást is...","id":"20210325_airbnb_szabalyzas_terezvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62edfe9e-fe4b-491b-9be0-6b531c6c4d77","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_airbnb_szabalyzas_terezvaros","timestamp":"2021. március. 25. 16:19","title":"Szigorú feltételeket ír elő az első fővárosi Airbnb-szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05316e5-1775-447b-a609-677db62e22fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint felmondta az állam a Szabolcs utcai hajléktalankórház épületének bérleti szerződését. A lépés miatt nem csak a hajléktalanok ellátása kerül veszélybe a drámai járványhelyzetben – írta.","shortLead":"A főpolgármester szerint felmondta az állam a Szabolcs utcai hajléktalankórház épületének bérleti szerződését. A lépés...","id":"20210326_karacsony_gergely_hajlektalanok_jarvanyhelyzet_korhaz_szabolcs_utca_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05316e5-1775-447b-a609-677db62e22fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b03804-e0b6-4404-b65d-ece0e69c68b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_karacsony_gergely_hajlektalanok_jarvanyhelyzet_korhaz_szabolcs_utca_budapest","timestamp":"2021. március. 26. 10:41","title":"Karácsony: Tomboló járvány idején akarják bezárni a hajléktalanok kórházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn mutatja be új csúcsmobilját a Xiaomi. A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is érdekes lehet.","shortLead":"Hétfőn mutatja be új csúcsmobilját a Xiaomi. A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is érdekes lehet.","id":"20210326_xiaomi_mi_11_szilicium_oxid_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a979f6-ad7a-4189-a79f-b7e7e1b017fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_xiaomi_mi_11_szilicium_oxid_akkumulator","timestamp":"2021. március. 26. 16:03","title":"Óriási akkumulátor-meglepetéssel jöhet hétfőn a Xiaomi új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]