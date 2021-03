Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"626bd380-75c4-440f-a868-50c124a8781c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a lista arról, mely utónevek voltak a legnépszerűbbek a szülők körében tavaly; az élbolyban nincs változás, de felkerültek új nevek is a toplistára.","shortLead":"Megjelent a lista arról, mely utónevek voltak a legnépszerűbbek a szülők körében tavaly; az élbolyban nincs változás...","id":"20210326_Toplista_ujszulottek_utonevek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626bd380-75c4-440f-a868-50c124a8781c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c1fd80-bcad-429c-954a-921d35f17261","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Toplista_ujszulottek_utonevek","timestamp":"2021. március. 26. 13:09","title":"Zejnep, Nina, Nátán, Laurent: megjött a toplista, milyen neveket kaptak a tavaly született gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f71344-3773-4e49-8bcd-df4365ccb382","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Körülbelül így mondják olaszul azt, hogy Volkswagen Golf GTI, avagy mutatjuk, hogy milyen egy patika állapotú Fiat Ritmo 130 TC Abarth egyenesen 1983-ból.","shortLead":"Körülbelül így mondják olaszul azt, hogy Volkswagen Golf GTI, avagy mutatjuk, hogy milyen egy patika állapotú Fiat...","id":"20210327_idogepbe_ultunk_ilyen_egy_alig_hasznalt_szupersportos_fiat_ritmo_tc130_abarth_a_80as_evek_elejerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f71344-3773-4e49-8bcd-df4365ccb382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23237259-fc32-4da9-bdfb-b5336c427eeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_idogepbe_ultunk_ilyen_egy_alig_hasznalt_szupersportos_fiat_ritmo_tc130_abarth_a_80as_evek_elejerol","timestamp":"2021. március. 27. 06:41","title":"Időgépbe ültünk: ilyen egy alig használt szupersportos Fiat a 80-as évek elejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea49c0f-b25d-43bc-9c15-baf058481926","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Falus András lektorálta film egy ismeretterjesztő sorozat első része.","shortLead":"A Falus András lektorálta film egy ismeretterjesztő sorozat első része.","id":"20210326_klinikaland_animacios_film_vakcina_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aea49c0f-b25d-43bc-9c15-baf058481926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dba7d09-ad95-4c5d-aee1-84ba96c6a1ef","keywords":null,"link":"/elet/20210326_klinikaland_animacios_film_vakcina_semmelweis_egyetem","timestamp":"2021. március. 26. 11:11","title":"Animációs filmben mutatja be a vakcinák működési elvét a Semmelweis Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e43b3d3-a1d1-47ee-972f-0fa85115acf7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Vele is találkozhatnak majd a látogatók, ha egyszer újra kinyit a vadaspark.","shortLead":"Vele is találkozhatnak majd a látogatók, ha egyszer újra kinyit a vadaspark.","id":"20210326_Szegedi_Vadaspark_uj_tevecsiko_Hanna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e43b3d3-a1d1-47ee-972f-0fa85115acf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718408a1-3c4b-471c-83eb-82970303e730","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Szegedi_Vadaspark_uj_tevecsiko_Hanna","timestamp":"2021. március. 26. 11:38","title":"Nagyon érzi a tavaszt Hanna, a Szegedi Vadaspark új tevecsikója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5314e96-6456-4117-93f0-9eb3bdfead81","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Egyetlen, Pintér Sándor belügyminiszter elvárásait teljesíteni képes cég nyerte el az ország csaknem összes kórházának takarítására kiírt 300 milliárd forintos tendert. ","shortLead":"Egyetlen, Pintér Sándor belügyminiszter elvárásait teljesíteni képes cég nyerte el az ország csaknem összes kórházának...","id":"202112__korhazi_takaritas__gigatender__kozpontositas__rendnek_lenni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5314e96-6456-4117-93f0-9eb3bdfead81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc41f523-8d63-4b18-85f4-4e2bd8073065","keywords":null,"link":"/360/202112__korhazi_takaritas__gigatender__kozpontositas__rendnek_lenni_kell","timestamp":"2021. március. 26. 11:00","title":"Pintér Sándor emberei a kórházak takarításán is busás haszonra tehetnek szert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","shortLead":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","id":"20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d4af4-5850-4134-9c1c-86ad80a63a2f","keywords":null,"link":"/kultura/20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","timestamp":"2021. március. 27. 12:38","title":"Fehéroroszországot diszkvalifikálták az Eurovízióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi dolgozók legyenek kapcsolatban a betegekkel.","shortLead":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi...","id":"20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299a7d8-dc8e-4d99-9532-9204aba6f728","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 26. 20:42","title":"Az olasz kormány az oltást elutasító egészségügyi dolgozók szankcionálását tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3d2f31-8372-4068-ba2a-bbc57f95c089","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók több napon keresztül videóztak négy polipot, néha ennivalót tettek eléjük, máskor meg gumikalapáccsal ütötték a tartályukat.","shortLead":"Brazil kutatók több napon keresztül videóztak négy polipot, néha ennivalót tettek eléjük, máskor meg gumikalapáccsal...","id":"20210326_polip_alom_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c3d2f31-8372-4068-ba2a-bbc57f95c089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7de457-8413-408e-a840-5634973fc9d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_polip_alom_kutatas","timestamp":"2021. március. 26. 17:14","title":"Lehet, hogy a polipok is álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]