Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Ezekben az órákban emelkedik 2 millió fölé a beoltottak száma, Magyarország ezzel 20 százalékos átoltottságot tud felmutatni – jelentette be a területi közigazgatásért felelős államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs keddi tájékoztatóján, de pontos adatot nem közölt. György István szerint az idősotthonokban már érezhető az oltás pozitív hatása, ezekben az intézményekben a járvány jelentősen visszaszorult.

Arról is beszélt az államtitkár, hogy a múlt héten az első és második vakcinákkal együtt közel 540 ezer oltást adtak be, ami rekord, de ez elsősorban a keletről érkezett beszerzéseknek köszönhető. Az államtitkár jelezte, hogy a héten már az óvodai, az általános iskolai és a gimnáziumi dolgozókat is oltani kezdik a Pfizer vakcinájával. Az érintetteket sms-ben fogják tájékoztatni.

Honvédségi oltóbuszokból 4–5 működik György István közlése szerint. Egyelőre a kisebb településen teljesítenek szolgálatot, hamarosan azonban más régiókba is ellátogatnak.

Müller Cecília országos tiszti főorvos azzal kezdte tájékoztatóját, hogy „hadd fejezze ki örömét” a kétmilliomodik oltás miatt. Hozzátette, hogy „Magyarország oltónemzet”, mindenhonnan szerzünk vakcinákat, a világ négy sarkába is elmegyünk értük. A tájékoztató alatt adták ki a legfrissebb járványügyi adatokat is, ami szokatlan, ezeket ugyanis rendre délelőtt, az operatív törzs napi beszámolói előtt közlik. Müller Cecília nem tért ki arra, hogy ezúttal miért alakult másképp.

A hvg.hu több kérdést is küldött az operatív törzsnek, egyebek mellett arról érdeklődtünk, mit üzennek azoknak a pedagógusoknak, akik attól tartanak, hogy mivel a beoltásuk csak később kezdődött, nem alakul ki náluk védettség az iskolák kinyitása előtt. Müller Cecília erre azt mondta, a védettség kialakulásához ugyan idő kell, de már az első vakcina után is a megfelelő ellenanyagszint termelődik a szervezetben, és már ez is képes megvédeni „a súlyos lefolyású fertőzéstől vagy a haláltól”.

A tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy még mindig kedvezőtlenül alakulnak a járványszámok, ami abból is látszik, hogy a kórházban ápoltak száma jelentősen, 262 fővel emelkedett 24 óra alatt. Azt is mondta, hogy a vírus egészséges, fiatal szervezetet is megtámadhat, ezért az egyéni felelősség, a kontaktusok számának csökkentése nagyon fontos.

Ha már fiatalok: Kiss Róbert rendőr alezredes a tájékoztatón azt közölte, hogy a hatóság kedd hajnalban lakossági bejelentésre egy VI. kerületi airbnb-s lakáshoz vonult, amelyben 35-en buliztak, köztük külföldiek. A 26 éves szervező ellen eljárást indítottak.