Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20210410_A_Jobaratok_reunion_forgatasarol_posztolt_egy_fotot_Matthew_Perry","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92702108-0033-4578-9b61-deafc308e259","keywords":null,"link":"/elet/20210410_A_Jobaratok_reunion_forgatasarol_posztolt_egy_fotot_Matthew_Perry","timestamp":"2021. április. 10. 18:00","title":"A Jóbarátok reunion forgatásáról posztolt egy fotót Matthew Perry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bf357e-f119-48be-8446-16f2d656cd87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"rendőrnő\" egyébként nem is bádogból, hanem egy dibond nevű anyagból készült.","shortLead":"A \"rendőrnő\" egyébként nem is bádogból, hanem egy dibond nevű anyagból készült.","id":"20210411_A_rendorseg_szerint_is_erthetelen_hogy_mindig_ellopjak_a_badogrendort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9bf357e-f119-48be-8446-16f2d656cd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a214a8-46c6-4e6e-8007-75f2aa038d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_A_rendorseg_szerint_is_erthetelen_hogy_mindig_ellopjak_a_badogrendort","timestamp":"2021. április. 11. 20:39","title":"A rendőrség szerint nem mesefigura a bádogrendőr, akinek mindig lába kél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a szomszéd szobában hatalmas tapsvihar tört ki. ","shortLead":"A színész egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a szomszéd szobában hatalmas tapsvihar tört ki. ","id":"20210412_Anthony_Hopkins_BAFTA_gala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4619556-4273-4667-b220-60d3e387083e","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Anthony_Hopkins_BAFTA_gala","timestamp":"2021. április. 12. 10:08","title":"Anthony Hopkins éppen festegetett, amikor kiderült, hogy nyert a BAFTA-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A RTL Híradó riportja szerint volt ennél kedvezőbb ajánlat is, de Nemesi cégének pályázata több pontot kapott, így végül ők újíthatják fel a Szegedi Tudományegyetem jogi karának épületét.","shortLead":"A RTL Híradó riportja szerint volt ennél kedvezőbb ajánlat is, de Nemesi cégének pályázata több pontot kapott...","id":"20210410_Ujabb_17_milliard_forintos_kozbeszerzest_nyert_Nemesi_Pal_kormanybiztos_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5440920f-3a71-4a04-99ba-9305651a30ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Ujabb_17_milliard_forintos_kozbeszerzest_nyert_Nemesi_Pal_kormanybiztos_cege","timestamp":"2021. április. 10. 19:27","title":"Újabb 1,7 milliárd forintos közbeszerzést nyert Nemesi Pál kormánybiztos cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több üzlet is kinyithatott, miután változott a bolti korlátozások rendje; egyre nagyobb bajban vannak az orvostechnikai cégek; 450 milliárd forintos kínai hitelt venne fel a magyar állam egy kínai egyetem építésére. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Több üzlet is kinyithatott, miután változott a bolti korlátozások rendje; egyre nagyobb bajban vannak az orvostechnikai...","id":"20210411_Es_akkor_nyitas_kina_egeszsegugy_ozd_kertesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e09bd0d-b197-440c-8426-556b56c10435","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210411_Es_akkor_nyitas_kina_egeszsegugy_ozd_kertesz","timestamp":"2021. április. 11. 07:00","title":"És akkor 2,5 millió beoltott kellett ahhoz, hogy a kormány végre korlátozza a bolti tumultust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ae0af6-4d6c-4086-aa98-a7f786d83b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírus-fertőzés miatt meghalt Kerezsán László, pilisi DK-s önkormányzati képviselő, a DK választókerületi alelnöke. ","shortLead":"Koronavírus-fertőzés miatt meghalt Kerezsán László, pilisi DK-s önkormányzati képviselő, a DK választókerületi...","id":"20210410_Meghalt_Kerezsan_Laszlo_a_DK_pilisi_onkormanyzati_kepviseloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95ae0af6-4d6c-4086-aa98-a7f786d83b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1658c5-a6dd-4953-87b3-2c64ce8d4e67","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Meghalt_Kerezsan_Laszlo_a_DK_pilisi_onkormanyzati_kepviseloje","timestamp":"2021. április. 10. 14:32","title":"Meghalt Kerezsán László, a DK pilisi önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megerősítették a CoronaVac korábbi csalódást keltő teszteredményét.","shortLead":"Megerősítették a CoronaVac korábbi csalódást keltő teszteredményét.","id":"20210412_kinai_coronavac_brazil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521a19bb-84e9-4da7-9fc0-4a1b4f842acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_kinai_coronavac_brazil","timestamp":"2021. április. 12. 05:18","title":"A Sinovac vakcinája csak 50,7 százalékban véd a brazil vírusvariáns ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7215cdc-1cbb-40e4-af28-823a5b5d6e15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cătălin Cherecheș 2,7 millió lejjel nem tud elszámolni.","shortLead":"Cătălin Cherecheș 2,7 millió lejjel nem tud elszámolni.","id":"20210411_nagybanya_polgarmester_catalin_chereches","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7215cdc-1cbb-40e4-af28-823a5b5d6e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7a0630-101a-437a-949a-f25ece488476","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_nagybanya_polgarmester_catalin_chereches","timestamp":"2021. április. 11. 13:14","title":"Elkobozzák a nagybányai polgármester igazolatlan eredetű vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]