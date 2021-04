Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92fb86b3-ddfb-4f40-a683-46ac7b700694","c_author":"Mercarius","category":"brandcontent","description":"Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőit kérdeztük a siker kulcsáról.","shortLead":"Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőit kérdeztük a siker kulcsáról.","id":"20210408_A_siker_titka_hogy_partnerkent_tekintunk_az_ugyfeleinkre__interju_Mercarius_Flottakezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92fb86b3-ddfb-4f40-a683-46ac7b700694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc3d47a-bb72-4c02-bedb-0543737bcdd7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210408_A_siker_titka_hogy_partnerkent_tekintunk_az_ugyfeleinkre__interju_Mercarius_Flottakezelo","timestamp":"2021. április. 15. 07:30","title":"„A siker titka, hogy partnerként tekintünk az ügyfeleinkre” – interjú a 25. jubileumát ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36ef99-b306-42ab-9b00-901a4d1eef54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint megszerezte a készüléket, B. László mindig elfutott.","shortLead":"Amint megszerezte a készüléket, B. László mindig elfutott.","id":"20210413_1_es_villamos_mobiltelefon_lopas_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c36ef99-b306-42ab-9b00-901a4d1eef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cd433f-b3e4-4e85-a1c3-6fbf588c93de","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_1_es_villamos_mobiltelefon_lopas_mobil","timestamp":"2021. április. 13. 10:59","title":"Elfogták a férfit, aki mobilokat rántott ki az utasok kezéből az 1-es villamos vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György Tehetség Minisztériumot szeretne látni Magyarországon, példaként pedig két olyan külföldi intézményt hozott fel, amelyekből a legkevésbé sem lehet következtetni, mire gondolt: az Emirátusok Boldogság Minisztériuma az ország elégedettségével foglalkozik, az indiai jógaminisztérium viszont homeopátiás gyógyszereket javasolt koronavírus ellen.","shortLead":"Matolcsy György Tehetség Minisztériumot szeretne látni Magyarországon, példaként pedig két olyan külföldi intézményt...","id":"20210414_matolcsy_gyorgy_joga_boldogsag_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5fa1fc-c967-4ce5-860e-8b076c486ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_matolcsy_gyorgy_joga_boldogsag_miniszterium","timestamp":"2021. április. 14. 07:00","title":"De mit csinálnak egy boldogság- és egy jógaminisztériumban, amit Matolcsy felvetett követendő példaként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1951bb32-3a46-4aae-a4d9-c4f2fdd7328c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd dolláros kínai kölcsön törlesztéséhez kérte Brüsszel támogatását az uniós tagságra pályázó balkáni állam, de nem kapta meg. Egy történet, két olvasat: a brüsszeli Politico és a pekingi Global Times másképp tálalja Montenegro kínai kölcsönét.","shortLead":"Egymilliárd dolláros kínai kölcsön törlesztéséhez kérte Brüsszel támogatását az uniós tagságra pályázó balkáni állam...","id":"20210414_Peking_es_az_EU_kozott_esett_a_padlora_Montenegro_egy_oriashitel_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1951bb32-3a46-4aae-a4d9-c4f2fdd7328c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638977c0-78ad-43f4-a746-a2332140a5ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Peking_es_az_EU_kozott_esett_a_padlora_Montenegro_egy_oriashitel_miatt","timestamp":"2021. április. 14. 17:22","title":"Peking és az EU között esett a padlóra Montenegro egy óriáshitel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18–59 éves helyett új korosztályi meghatározás került a listára: 16–18–59 éves.","shortLead":"A 18–59 éves helyett új korosztályi meghatározás került a listára: 16–18–59 éves.","id":"20210414_oltasi_rend_valtozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e69b9f-eb7c-4e5f-8bc4-8fdd61128988","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_oltasi_rend_valtozas","timestamp":"2021. április. 14. 21:07","title":"Megváltoztatták az oltási rendet, már 16–18 éveseket is felvesznek a listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi akár életfogytiglanit is kaphat, ha bebizonyosodik a bűnössége.","shortLead":"A férfi akár életfogytiglanit is kaphat, ha bebizonyosodik a bűnössége.","id":"20210414_Meghosszabbitottak_letartoztats_sebeszolloval_kulfoldi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb34983-13cf-45f6-b57c-f1bafd35e56c","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Meghosszabbitottak_letartoztats_sebeszolloval_kulfoldi_ferfi","timestamp":"2021. április. 14. 17:11","title":"Meghosszabbították a Covid-osztályon késelő férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c8127-586d-4b4f-9ebb-1784b11f5396","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó már javában teszteli a kupé fogyókúrára fogott sportosabb változatát.","shortLead":"A bajor gyártó már javában teszteli a kupé fogyókúrára fogott sportosabb változatát.","id":"20210413_kemfoton_az_izgalmasnak_igerkezo_uj_bmw_m4_csl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225c8127-586d-4b4f-9ebb-1784b11f5396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17f3482-427e-4a08-b9ab-8e8fe7a72ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_kemfoton_az_izgalmasnak_igerkezo_uj_bmw_m4_csl","timestamp":"2021. április. 13. 11:21","title":"Kémfotón az izgalmasnak ígérkező új BMW M4 CSL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csak épp nem használhatja ugyanúgy, mint azok, akik az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltást kaptak.","shortLead":"Csak épp nem használhatja ugyanúgy, mint azok, akik az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltást kaptak.","id":"20210413_Annak_is_jar_az_unios_vedettsegi_igazolvany_akit_kinai_vagy_orosz_vakcinaval_oltottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33215b04-aa33-457e-a86c-0cc5af580f18","keywords":null,"link":"/eurologus/20210413_Annak_is_jar_az_unios_vedettsegi_igazolvany_akit_kinai_vagy_orosz_vakcinaval_oltottak","timestamp":"2021. április. 13. 12:50","title":"Annak is jár az uniós védettségi igazolvány, akit kínai vagy orosz vakcinával oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]