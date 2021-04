Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megesett, hogy valaki tévedésből nem ugyanazt a vakcinát kapta másodjára, mint az első oltásnál, de a virológusok szerint ilyenkor sincs baj.","shortLead":"Többször is megesett, hogy valaki tévedésből nem ugyanazt a vakcinát kapta másodjára, mint az első oltásnál, de...","id":"20210414_vakcina_oltas_rtl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199e1652-760f-4fc6-87e5-b777156638bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_vakcina_oltas_rtl","timestamp":"2021. április. 14. 20:23","title":"Lehet-e kétféle vakcinával oltani egy embert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi akár életfogytiglanit is kaphat, ha bebizonyosodik a bűnössége.","shortLead":"A férfi akár életfogytiglanit is kaphat, ha bebizonyosodik a bűnössége.","id":"20210414_Meghosszabbitottak_letartoztats_sebeszolloval_kulfoldi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb34983-13cf-45f6-b57c-f1bafd35e56c","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Meghosszabbitottak_letartoztats_sebeszolloval_kulfoldi_ferfi","timestamp":"2021. április. 14. 17:11","title":"Meghosszabbították a Covid-osztályon késelő férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fülkeforradalom helyett jogállami forradalmat kell vívnia a mai ellenzéknek, ha a választást megnyerve valóban kormányozni akar - írja e heti számában a HVG. Az Orbán-kormány már nemcsak a vagyont menti ki, hanem az államot is: kiskirályok feudális anarchiájára készül. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Fülkeforradalom helyett jogállami forradalmat kell vívnia a mai ellenzéknek, ha a választást megnyerve valóban...","id":"20210414_egyetem_alapitvany_kozvagyon_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22dc150-1bac-41a7-bcae-52ff884fd7c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_egyetem_alapitvany_kozvagyon_orban","timestamp":"2021. április. 14. 17:25","title":"\"Rosszabb, mint a privatizáció\" - belülről is bírálják a kormány példátlan vagyonkimentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 23-án fedi majd fel a Szkeptikus Társaság, kinek ítéli oda az idei évben a Laposföld-díjat. Plot twist: a Magyar Laposföld Társaság elnöke nincs a finalisták között.","shortLead":"Április 23-án fedi majd fel a Szkeptikus Társaság, kinek ítéli oda az idei évben a Laposföld-díjat. Plot twist...","id":"20210415_laposfold_dij_szkeptikus_tarsasag_schobert_norbert_godeny_gyorgy_szendi_gabor_lenkei_gabor_kasler_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a29fbf-f9f0-4a00-b6a1-d32a8c470d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_laposfold_dij_szkeptikus_tarsasag_schobert_norbert_godeny_gyorgy_szendi_gabor_lenkei_gabor_kasler_miklos","timestamp":"2021. április. 15. 12:03","title":"Az áltudományok nagyágyúi: Schobert Norbi, Gődény és Kásler is a Laposföld-díj idei finalistái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5f08ed-22fd-4e58-8410-b270968b5f8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetni 1156 koronavírusos beteget kell.","shortLead":"Lélegeztetni 1156 koronavírusos beteget kell.","id":"20210415_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5f08ed-22fd-4e58-8410-b270968b5f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21355344-0181-413c-b82e-7b622835e3af","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. április. 15. 08:57","title":"256 újabb áldozata van a járványnak, 5300 fölött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a760ea-14de-4b97-babd-101f6d536faa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A börtönben halt meg 82 évesen a világ egyik legnagyobb csalója.","shortLead":"A börtönben halt meg 82 évesen a világ egyik legnagyobb csalója.","id":"20210414_Bernie_Madoff_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27a760ea-14de-4b97-babd-101f6d536faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbec602-9c7b-48d9-b7fe-0667ad853183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Bernie_Madoff_halal","timestamp":"2021. április. 14. 16:56","title":"Meghalt Bernie Madoff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeadf5b-267d-4737-bc1b-9eef3e01e834","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók előtti is megnyílik az Area Sacra, ahol időszámításunk előtt 44-ben szenátorok egy csoportja halálra késelte Julius Caesart.



","shortLead":"A látogatók előtti is megnyílik az Area Sacra, ahol időszámításunk előtt 44-ben szenátorok egy csoportja halálra...","id":"20210415_Jovore_latogathatova_valik_Julius_Caesar_meggyilkolasanak_helyszine_az_Area_Sacra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbeadf5b-267d-4737-bc1b-9eef3e01e834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedcc6ee-210a-4cfc-85bb-da3ddffdf3c6","keywords":null,"link":"/kultura/20210415_Jovore_latogathatova_valik_Julius_Caesar_meggyilkolasanak_helyszine_az_Area_Sacra","timestamp":"2021. április. 15. 09:18","title":"Nemsokára bejárhatjuk a helyet, ahol megölték Julius Caesart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszélnünk kell a negyedik hullámról, ugyanis egyáltalán nem zárható ki, hogy be fog következni – indítja Kemenesi Gábor víruskutató a Portfolio.hu-n megjelent cikkét, amelyben középtávú előrejelzést ad a járvány alakulásáról.

","shortLead":"Beszélnünk kell a negyedik hullámról, ugyanis egyáltalán nem zárható ki, hogy be fog következni – indítja Kemenesi...","id":"20210415_kemenesi_gabor_viruskutato_koronavirus_elorejelzes_negyedik_hullam_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389ac60a-7755-48a2-9df7-5b4e57d4476e","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_kemenesi_gabor_viruskutato_koronavirus_elorejelzes_negyedik_hullam_vakcina","timestamp":"2021. április. 15. 12:30","title":"Kemenesi Gábor szerint fel kell készülni a vírus visszatérésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]