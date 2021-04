Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2f8fd8c6-73f2-4e41-9f5f-8384def72a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak az Ügyfélkapun kell beállítani, hogy élni szeretnénk a lehetőséggel, és az orvosi alkalmassági feltöltése után már küldik is az új jogsit.","shortLead":"Csak az Ügyfélkapun kell beállítani, hogy élni szeretnénk a lehetőséggel, és az orvosi alkalmassági feltöltése után már...","id":"20210418_Ingyen_es_automatikusan_megkaphatjuk_az_uj_jogositvanyunkat_a_lejart_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8fd8c6-73f2-4e41-9f5f-8384def72a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bfe615-4bc6-49d5-8832-31bb48a7786e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Ingyen_es_automatikusan_megkaphatjuk_az_uj_jogositvanyunkat_a_lejart_helyett","timestamp":"2021. április. 18. 13:28","title":"Ingyen és automatikusan megkaphatjuk az új jogosítványunkat a lejárt helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és Pécs is.","shortLead":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és...","id":"20210420_nyaralas_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825c64a9-2306-46b4-b154-b403e7c19948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_nyaralas_kutatas","timestamp":"2021. április. 20. 07:08","title":"A lakosság harmada bízik az idei nyaralásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bc66a7-2978-4ef8-a3f0-3824560b52fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, hogy 140 lóerővel erősebb is mint a sima 600 lovas, tuning nélküli változata.","shortLead":"Igaz, hogy 140 lóerővel erősebb is mint a sima 600 lovas, tuning nélküli változata.","id":"20210419_115_millio_forint_letaglozo_ar_meg_ha_egy_Audi_RS_Q8Rrol_van_is_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80bc66a7-2978-4ef8-a3f0-3824560b52fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2937e6-aadc-407f-9298-3f6db6043048","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_115_millio_forint_letaglozo_ar_meg_ha_egy_Audi_RS_Q8Rrol_van_is_szo","timestamp":"2021. április. 20. 04:20","title":"115 millió forint letaglózó ár, még ha egy Audi RS Q8-R-ről van is szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész megölésével vádolt férfi korábban már volt büntetve bántalmazás miatt.","shortLead":"A színész megölésével vádolt férfi korábban már volt büntetve bántalmazás miatt.","id":"20210419_vademeles_szilagyi_istvan_fia_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e5b0d9-0078-401a-b90b-780fa5afb073","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_vademeles_szilagyi_istvan_fia_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 19. 14:39","title":"Életfogytiglani fegyházat kér az ügyészség Szilágyi István fiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","shortLead":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","id":"20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a181db-0b10-4f1b-9ab1-9d3a339f03ea","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","timestamp":"2021. április. 19. 15:40","title":"Hivatalos: jön az új Downton Abbey-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg 90 nap alatt kellett volna döntést hoznia a Facebook külsős szervezetének az előző amerikai elnök, Donald Trump tiltásáról, de a testület haladékot kért.","shortLead":"Eredetileg 90 nap alatt kellett volna döntést hoznia a Facebook külsős szervezetének az előző amerikai elnök, Donald...","id":"20210419_facebook_birosag_donald_trump_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab32b419-8446-45ac-91d8-6b7b42021383","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_facebook_birosag_donald_trump_tiltas","timestamp":"2021. április. 19. 17:03","title":"A Facebook legfelsőbb bírósága 90 nap alatt nem hozott döntést Trump tiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a8710e-a43e-4420-9f74-9c7cd5cc15a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár hazánkban is elérhető a típus szerényebb kapacitású akkumulátorral szerelt kivitele.","shortLead":"Immár hazánkban is elérhető a típus szerényebb kapacitású akkumulátorral szerelt kivitele.","id":"20210419_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_iv_villanyauto_legolcsobb_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93a8710e-a43e-4420-9f74-9c7cd5cc15a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d215326b-3776-4f89-8343-c1242a28feaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_iv_villanyauto_legolcsobb_valtozata","timestamp":"2021. április. 19. 06:41","title":"Magyarországon a Skoda Enyaq iV villanyautó legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni a helyzetet. Mi most kollégáink gyerekeit kérdeztük, hogy örülnek-e az iskolanyitásnak, mi a véleményük az online oktatásról, de azt is megtudtuk, mi zajlik ilyenkor a „fejük kis csücskében”. Videó. ","shortLead":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni...","id":"20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38037fc7-d178-491f-8375-9edb2dba6c91","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","timestamp":"2021. április. 19. 06:30","title":"\"Én mennék, de anyukám nem enged\" – gyerekek vallanak az iskolanyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]