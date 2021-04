Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Minden harmadik magyart beoltottak már, a beoltották száma ma meghaladta a 3 360 000-at – mondta el György István, az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

Az államtitkár hozzátette, hogy máig 4 325 968-an regisztráltak, a regisztráltak kétharmadát beoltották már. A regisztrált idősek több mint 90 százaléka már megkapta az oltást. György István közölte, hogy az összes beoltott közel 60 százaléka 60 éven felüli.

A 18 és 59 év közötti korosztály 54 százalékát beoltották már, további 1 082 000-en várnak még oltásra a regisztráltak közül a korosztályban.

Az államtitkár elmondta, hogy vannak olyan kistelepülések, ahol már összes regisztráltat beoltották.

Már ötféle vakcinával oltanak, mindegyik oltóanyagból érkezett vagy érkezni fog még a héten. Hétfőn 68 400 adag jött a Modernából, ebből 59 200 adagot a háziorvosok kapnak, a többit a második oltásokra teszik félre. Tegnap 248 040 Pfizer-vakcina érkezett, ezekből 111 ezret biztosítanak első körös oltásra, a többit itt is a második körre teszik félre. Szintén tegnap érkezett 72 000 AstraZeneca-oltóanyag, amelyet majd a második körben adnak be az érintetteknek, és szintén második körös felhasználásra érkezett tegnap 100 ezer Szputnyik oltóanyag is. A hétvégén jön még 600 ezer Sinopharm-vakcina.

Úgy tervezik, hogy a szállítmány egyik felét a háziorvosoknak, másik felét a kórházi oltópontokra juttatják. A háziorvosok praxisonként 60 embert oltanak hétfőtől a kínai vakcinával.

A kormány kipróbál egy új időpontfoglalási, online rendszert, ezen keresztül Pécs, Debrecen, Szeged és Budapest egyetemi kórházainak oltópontjaira lehet időpontot foglalni. Az érintetteket ma tájékoztatják sms-ben.

Ha a próbaüzem tapasztalatai pozitívak lesznek, akkor minden kórház számára lehetővé teszik az online időpontfoglalást.

Továbbra is folynak az oltások az oltóbuszokban, a hét elején Tolna megyében jártak a buszok, most pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, majd Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében állomásoznak, ezt követően érkeznek Csongrád-Csanád megyébe.

Magasan platózunk ugyan, de már egyre pozitívabbak a járványügyi adatok – közölte Müller Cecília.

Az országos tiszti főorvos elmondta, elhúzódó csökkenést látunk, ami főleg a brit mutánsnak köszönhető. A gyógyulási időszak is hosszabb, elmondása szerint azért is, mert például a lélegeztetőgépről való lekerülés után is sokféle kezelésre van szükség egy betegnél.

Az országos tiszti főorvos reagált a Telex minapi értesülésére, amely szerint a háziorvosok különjuttatást kapnak, ha Sinopharmmal oltanak. Müller Cecília elmondta, hogy ha hétvégén, szabadnapon, munkaszüneti napokon oltanak a háziorvosok, akkor különdíjazásra jogosultak, mindegy, hogy melyik vakcinával oltanak.