[{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","shortLead":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","id":"20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df34167-f7d5-4228-9a1f-e6413b9b7540","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2021. április. 25. 22:09","title":"És a győztes... - hamarosan átadják az Oscar-díjakat, kövesse velünk élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51134682-5f3e-4df8-a948-b421301d720f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk a Xiaomi egyik legfrissebb felsőkategóriás okostelefonját, mely azok számára jelenthet jó választást, akik a szép képernyőt többre értékelik a zoomkameránál. ","shortLead":"Kipróbáltuk a Xiaomi egyik legfrissebb felsőkategóriás okostelefonját, mely azok számára jelenthet jó választást, akik...","id":"20210424_xiaomi_mi_11_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51134682-5f3e-4df8-a948-b421301d720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b66d662-5b52-4fbf-a95e-575361939d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_xiaomi_mi_11_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 24. 18:00","title":"Teszten Xiaomi gyönyörű kijelzős mobilja, a Mi 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy néz ki, megsérült a hajótest is, egyre valószínűtlenebb, hogy van túlélője a balesetnek.","shortLead":"Úgy néz ki, megsérült a hajótest is, egyre valószínűtlenebb, hogy van túlélője a balesetnek.","id":"20210424_Megtalaltak_az_eltunt_indonez_tengeralattjarot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b908af5-2bf8-41e3-93d7-3583b869ee21","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Megtalaltak_az_eltunt_indonez_tengeralattjarot","timestamp":"2021. április. 24. 13:28","title":"Megtalálták az eltűnt indonéz tengeralattjáró egyes darabjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","shortLead":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","id":"20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e3f87a-638f-4f64-91b6-9c10e98e1a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 24. 19:40","title":"A Google Earth pár másodperc alatt megmutatja, hogyan hatott a Földre a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0f8020-25bc-4783-ade7-866115aa328a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Néhány héttel az után, hogy a világ csodálkozással vegyes tisztelettel nézett a koronavírus-járványt megfékező Indiára, az országban most elszabadult a betegség és ezzel párhuzamosan összeomlott az egészségügyi rendszer. A politikusok súlyos felelősséggel tartoznak a válságért: a napról napra romló adatok ellenére nem mondták le a választási gyűléseket és nem figyelmeztették az embereket, hogy a Gangeszben való hagyományos megmártózással is terjed a kór. Az eredmény az lett, hogy naponta ezrek halnak meg, elfogytak a kórházi ágyak és közelharc folyik az oxigénes palackokért.","shortLead":"Néhány héttel az után, hogy a világ csodálkozással vegyes tisztelettel nézett a koronavírus-járványt megfékező Indiára...","id":"20210424_India_lassan_elmerul_a_koronavirusjarvany_poklaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f0f8020-25bc-4783-ade7-866115aa328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04170283-81a7-448e-85f8-5d0ff0df17f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_India_lassan_elmerul_a_koronavirusjarvany_poklaban","timestamp":"2021. április. 24. 15:30","title":"\"A kiürült indiai utcákat majmok és kutyák lepték el, mint egy sci-fiben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét. A televízió után akár a hordozható számítógépnek is lehetne kihúzható/feltekerhető kijelzős változata.","shortLead":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét...","id":"20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6b332-35fe-4ab7-af53-67a045963d06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","timestamp":"2021. április. 26. 12:03","title":"Jöhet a feltekerhető laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a314ce-8f28-43ae-9ef0-472e311b850b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 81 éves Maria Ilva Biolcati, akit hajszíne miatt La Rossa (Vörös) néven is emlegettek, pénteken halt meg Milánóban.","shortLead":"A 81 éves Maria Ilva Biolcati, akit hajszíne miatt La Rossa (Vörös) néven is emlegettek, pénteken halt meg Milánóban.","id":"20210426_Meghalt_Milva_a_hatvanashetvenes_evek_nepszeru_olasz_enekesnoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a314ce-8f28-43ae-9ef0-472e311b850b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2e008f-c514-4f54-97e3-bc8cdb84b69d","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Meghalt_Milva_a_hatvanashetvenes_evek_nepszeru_olasz_enekesnoje","timestamp":"2021. április. 26. 10:06","title":"Meghalt Milva, a hatvanas-hetvenes évek népszerű olasz énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcee30c-e8e0-4da2-8c67-958e60e6c23e","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A Nyugat-Európából Ázsiába vezető divatos Hippiösvény utazóit pécézte ki Charles Sobhraj a hetvenes években. A valós történetből sorozat készült. ","shortLead":"A Nyugat-Európából Ázsiába vezető divatos Hippiösvény utazóit pécézte ki Charles Sobhraj a hetvenes években...","id":"202116__sorozatgyilkos__hippiosveny__megbuvolt_aldozatok__kigyomaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edcee30c-e8e0-4da2-8c67-958e60e6c23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed394e-57fa-4c73-af68-e1749fd4c029","keywords":null,"link":"/360/202116__sorozatgyilkos__hippiosveny__megbuvolt_aldozatok__kigyomaras","timestamp":"2021. április. 25. 16:00","title":"Kalandvágyó európai fiatalokra vadászott a hírhedt sorozatgyilkos, a Kígyó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]