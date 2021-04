Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de3cb6ae-a543-4e33-8231-1677a825390d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik verekedő azzal védekezik, hogy ő csak visszaütött.","shortLead":"Az egyik verekedő azzal védekezik, hogy ő csak visszaütött.","id":"20210416_verekedes_tapioszele_csaladsegito_kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de3cb6ae-a543-4e33-8231-1677a825390d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55ba7f7-dc30-4363-90ec-f297bf181e28","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_verekedes_tapioszele_csaladsegito_kozpont","timestamp":"2021. április. 16. 19:46","title":"Videó: percekig ütötte egymást két férfi a tápiószelei családsegítő központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","shortLead":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","id":"20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55663058-42cb-435e-93e5-35feecddf439","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","timestamp":"2021. április. 16. 08:19","title":"Szabálysértés lehet mobilozva átkelni a zebrán Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f","c_author":"Domány András - Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és birtokába kerültek a neki szánt jelentős állami vagyonelemek. Köztük a 9 millió euróért vett lendvai wellnesskomplexum.","shortLead":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és...","id":"20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b97ee-b177-490e-8c7e-550479598cfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","timestamp":"2021. április. 17. 09:50","title":"A kormány kiszervezte a 9 millió euróért megvásárolt szlovéniai wellnessközpontot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint jogellenes lépésekre próbálják kényszeríteni a pedagógusokat.","shortLead":"A szakszervezet szerint jogellenes lépésekre próbálják kényszeríteni a pedagógusokat.","id":"20210416_PDSZ_jelenleti_oktatas_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bb357d-527d-49c4-916b-dd7b8a360f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_PDSZ_jelenleti_oktatas_fenyegetes","timestamp":"2021. április. 16. 21:14","title":"PDSZ: Retorziókkal fenyegetik azokat a tanárokat, akik megtagadják a jelenléti oktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0783db29-3520-4bad-90c9-b5c48f35cc90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A toxikológus többek között arról beszélt a múlt héten, hogy már a magyar orvosoknak is választaniuk kell, kit rakjanak lélegeztetőgépre, helytelenítette, hogy a sajtót kizárják a kórházakból, és kritizálta Orbán Viktor kijelentését is. ","shortLead":"A toxikológus többek között arról beszélt a múlt héten, hogy már a magyar orvosoknak is választaniuk kell, kit rakjanak...","id":"20210416_Etikai_allasfoglalas_Zacher_Gabor_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0783db29-3520-4bad-90c9-b5c48f35cc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcae1b59-2bc7-4128-86a6-6063ba1b3616","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_Etikai_allasfoglalas_Zacher_Gabor_nyilatkozat","timestamp":"2021. április. 16. 07:51","title":"Etikai állásfoglalást kért Zacher Gábor nyilatkozatáról Kásler főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg a koronavírus fertőzőbb variánsainak gyors terjedése okozza az egyik legnagyobb gondot a szervezet szerint.","shortLead":"Jelenleg a koronavírus fertőzőbb variánsainak gyors terjedése okozza az egyik legnagyobb gondot a szervezet szerint.","id":"20210416_who_koronavirus_indiai_mutans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f3cf84-85c8-42f9-90e2-dafbdaceb84e","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_who_koronavirus_indiai_mutans","timestamp":"2021. április. 16. 21:01","title":"WHO: Új vírusmutáció jelent meg Indiában, a fertőzések száma azóta nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A magyar Decathlonnál közel 30 százalékkal nőtt a kereslet.","shortLead":"A magyar Decathlonnál közel 30 százalékkal nőtt a kereslet.","id":"20210417_Magyarorszagot_is_elerte_a_globalis_bringahiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03500d09-ee6d-4c20-af33-281d5898884d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210417_Magyarorszagot_is_elerte_a_globalis_bringahiany","timestamp":"2021. április. 17. 15:37","title":"Magyarországot is elérte a globális bringahiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e20095-0a43-4375-a81c-a99e98038e34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező múlt pénteken látogatta meg utoljára a színésznőt a kórházban. ","shortLead":"A rendező múlt pénteken látogatta meg utoljára a színésznőt a kórházban. ","id":"20210416_Jordan_Tamas_Nem_szuletik_tobb_Torocsik_Mari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86e20095-0a43-4375-a81c-a99e98038e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c08fc30-db79-41af-bc4b-18e0489b7d65","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Jordan_Tamas_Nem_szuletik_tobb_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 11:56","title":"Jordán Tamás: Nem születik több Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]