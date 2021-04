Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok pénz elment a 2019-es választásra időzített beruházásokra, ezekre elég fedezetet biztosítottak azok a bevételek, amelyek közül azóta a válság és a kormány elvonásai miatt sok kiesett. Ez pedig növelheti az eladósodás kockázatát. ","shortLead":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok...","id":"20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4001280-1446-434c-a664-1904d59e56d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 11:04","title":"Gazdálkodjanak gondosan – javasolta az Állami Számvevőszék elnöke az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc54678-53a7-4ea7-8742-4e27c75b6e78","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az időskori demenciáról különös perspektívából beszél Florian Zeller rendező és forgatókönyvíró: Az apa című, kétszeresen Oscar-díjas filmben egy, a nyolcvanas éveiben járó férfi darabokra hulló memóriájával és zavart tudatával követjük mi, nézők is a történteket. A főszereplőt alakító Anthony Hopkins pedig nagy alakítással és némi humorérzékkel enged bepillantást az apa elméjébe. A film egyszerre dráma, pszichothriller és felállított diagnózis. ","shortLead":"Az időskori demenciáról különös perspektívából beszél Florian Zeller rendező és forgatókönyvíró: Az apa című...","id":"20210429_apa_film_anthony_hopkins_oscar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebc54678-53a7-4ea7-8742-4e27c75b6e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdc264d-0a67-43b8-af88-ddf7ea3db247","keywords":null,"link":"/elet/20210429_apa_film_anthony_hopkins_oscar","timestamp":"2021. április. 29. 20:00","title":"Lassan semmivé foszlik a külvilág – ezzel az alakítással érdemelte ki Anthony Hopkins az Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98947d8d-64b9-4a8e-8fd1-46215b4cecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hubay György előállt a szerinte legegyszerűbb értelmezéssel.","shortLead":"Hubay György előállt a szerinte legegyszerűbb értelmezéssel.","id":"20210429_kozvagyon_vagyonkezelo_alapitvanyok_hubay_gyorgy_idegenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98947d8d-64b9-4a8e-8fd1-46215b4cecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92feb0c0-2464-4ad8-afbf-2028ee34a5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kozvagyon_vagyonkezelo_alapitvanyok_hubay_gyorgy_idegenek","timestamp":"2021. április. 29. 15:05","title":"Megpróbálta megmagyarázni megjegyzését az idegenező fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a8ed32-fd39-4a6d-ae71-0e0708109048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szombaton fogadják a látogatókat, ha megjelenik az ezt lehetővé tévő jogszabály.","shortLead":"Már szombaton fogadják a látogatókat, ha megjelenik az ezt lehetővé tévő jogszabály.","id":"20210430_fovarosi_allat_es_novenykert_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44a8ed32-fd39-4a6d-ae71-0e0708109048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4be52f-0365-43f5-a26d-31a931646894","keywords":null,"link":"/elet/20210430_fovarosi_allat_es_novenykert_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 13:45","title":"Közzétette újranyitási tervét a fővárosi állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy év alatt 54 százalékkal nőtt az Apple bevétele – derül ki a szerda este közzétett pénzügyi jelentésből. Ez különösen annál a cégnél számít nagy dolognak, amelynél már egy éve is a világ egyik legnagyobb bevételt elkönyvelő vállalatáról beszélhettünk.","shortLead":"Egy év alatt 54 százalékkal nőtt az Apple bevétele – derül ki a szerda este közzétett pénzügyi jelentésből...","id":"20210428_apple_2021_q1_jelentes_iphone_eladasok_ipad_mac_szolgaltatasok_bevetel_profit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd26b7c-ed23-4c0d-b4da-1844d8bcb63b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_2021_q1_jelentes_iphone_eladasok_ipad_mac_szolgaltatasok_bevetel_profit","timestamp":"2021. április. 28. 23:30","title":"Bedurrantak az Apple rakétái, úgy tűnik, mindenki iPhone-t akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e357095-958f-4774-bbb7-bf05c5f8eade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd Tamás szerint ahhoz, hogy az egészségügy némi levegőhöz jusson, később kellett volt enyhíteni a korlátozásokon.","shortLead":"Svéd Tamás szerint ahhoz, hogy az egészségügy némi levegőhöz jusson, később kellett volt enyhíteni a korlátozásokon.","id":"20210429_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas_negyedik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e357095-958f-4774-bbb7-bf05c5f8eade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbba65d2-87d3-40f9-a5b4-48b78765f5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas_negyedik_hullam","timestamp":"2021. április. 29. 15:16","title":"Az orvosi kamara titkára szerint a korai nyitás negyedik hullámot hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a581168-55d6-46c2-879e-336cc7f9150b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 660 lóerős szívó V12-es motorral szerelt Enzo ritka látvány Magyarországon.","shortLead":"A 660 lóerős szívó V12-es motorral szerelt Enzo ritka látvány Magyarországon.","id":"20210430_szuperritka_ferrari_enzot_szervizeltek_budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a581168-55d6-46c2-879e-336cc7f9150b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06007897-e3c9-4179-9328-e8bc99863829","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_szuperritka_ferrari_enzot_szervizeltek_budapesten","timestamp":"2021. április. 30. 06:41","title":"Szuperritka, méregdrága Ferrarit szervizeltek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Igazságügyi nyelvész szakértő bevetésével vizsgálták a nyomozók, vajon Czeglédy Csaba írta-e azokat Az ördög ügyvédje blogon közzétett bejegyzéseket, amelyek Borkai Zsolt volt győri polgármester lemondásához vezettek – derül ki a hvg.hu birtokába került szakvéleményből. A nyelvi profilozás azzal az eredménnyel zárult, hogy valószínűleg nem a baloldali politikus-ügyvéd a szerzője a „fideszes nagykutyák” lebuktatását tervező blognak. Czeglédy viszont feljelentést tervez, mert olyan, még a bebörtönzése alatt postázott levelét is felhasználták a vizsgálathoz, amelyik szerinte meg sem lehetne a hatóságoknál.","shortLead":"Igazságügyi nyelvész szakértő bevetésével vizsgálták a nyomozók, vajon Czeglédy Csaba írta-e azokat Az ördög ügyvédje...","id":"20210429_czegledy_csaba_szakerto_ordog_ugyvedje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b06d03-b006-4586-8eb2-8357bc2423ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_czegledy_csaba_szakerto_ordog_ugyvedje","timestamp":"2021. április. 29. 14:08","title":"A nyelvész szakvélemény szerint nem Czeglédy Csaba írta az \"ördög ügyvédje\" blogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]