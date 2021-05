Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kevesebb, mint a felére csökkent a kacsacsőrű emlősök élettere, számuk pedig 30 százalékkal esett vissza a klímaváltozás miatt.","shortLead":"Kevesebb, mint a felére csökkent a kacsacsőrű emlősök élettere, számuk pedig 30 százalékkal esett vissza...","id":"20210502_klimavaltozas_kacsacsoru_emlosok_szama_elettere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761ae4b2-3d66-482e-b411-a965f17587bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_klimavaltozas_kacsacsoru_emlosok_szama_elettere","timestamp":"2021. május. 02. 16:03","title":"A klímaváltozás nagyon csúnyán elbánik a kacsacsőrű emlősökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08b015-32a8-4826-af4b-8ee2d53fa8e1","c_author":"Fercsik Mariann","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ami számunkra a távoli jövő, a kínai Jiuxiangban a szürreális jelen: a vegyszeres gazdálkodás következményeként méhek nélkül maradt földművesek a puszta kezükkel, tollseprű segítségével végzik el a rovarok munkáját. A kézi beporzásról Fercsik Mariann fotóművész készített riportot, ő írt róla a hvg.hu-nak is.","shortLead":"Ami számunkra a távoli jövő, a kínai Jiuxiangban a szürreális jelen: a vegyszeres gazdálkodás következményeként méhek...","id":"20210501_kezi_beporzas_fercsik_mariann_kepriport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e08b015-32a8-4826-af4b-8ee2d53fa8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1d4664-000a-4953-b05b-0e0c7404db2b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_kezi_beporzas_fercsik_mariann_kepriport","timestamp":"2021. május. 01. 20:00","title":"Ahol végleg eltűntek a méhek: kézi beporzás Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra a kérdésre, hogy miből táplálkozik optimizmusa, amit A Földön élni ünnepély című könyve is sugall. Szégyelli bevallani, de még a járvány miatti elszigeteltséget is jól viseli. HVG portré.","shortLead":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra...","id":"202117_szuts_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8218c15b-3c22-4a1b-95f9-836ecfd147e5","keywords":null,"link":"/360/202117_szuts_miklos","timestamp":"2021. május. 02. 11:00","title":"Szüts Miklós festőművész: Mindenféle nyomorúságom ellenére szeretek élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1625de-bba2-41b2-90c6-142483c34814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke életének 89. évében hunyt el. ","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke életének 89. évében hunyt el. ","id":"20210501_Meghalt_Hamori_Jozsef_Szechenyidijas_biologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a1625de-bba2-41b2-90c6-142483c34814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25d73b3-f03e-4003-8eea-373c8e03e942","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Meghalt_Hamori_Jozsef_Szechenyidijas_biologus","timestamp":"2021. május. 01. 17:37","title":"Meghalt Hámori József Széchenyi-díjas biológus, volt miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt telitalálatos szelvény, de a Jokerrel valaki nagyon jól járt. ","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény, de a Jokerrel valaki nagyon jól járt. ","id":"20210501_otoslotto_nyeremenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660d93f-4a62-4365-8903-2088ad647001","keywords":null,"link":"/elet/20210501_otoslotto_nyeremenyek","timestamp":"2021. május. 01. 20:41","title":"Ezt az öt számot biztosan nem találta el a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"Mfor","category":"kkv","description":"A Magyarországon működő bankok egy része a koronavírus elleni oltásért szabadnappal ösztönzi a munkavállalóit a minél gyorsabb átoltottság érdekében, máshol viszont inkább csak tájékoztatják őket arról, hogy az oltás bizony fontos. ","shortLead":"A Magyarországon működő bankok egy része a koronavírus elleni oltásért szabadnappal ösztönzi a munkavállalóit a minél...","id":"20210502_Nem_torik_ossze_magukat_a_bankok_hogy_szabadnappal_jutalmazzak_az_oltakozokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6441eb-932c-41ae-baa3-f813bba6de01","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Nem_torik_ossze_magukat_a_bankok_hogy_szabadnappal_jutalmazzak_az_oltakozokat","timestamp":"2021. május. 02. 13:25","title":"Nem törik össze magukat a bankok, hogy szabadnappal jutalmazzák az oltakozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec49094-6405-44a3-8e5e-495f50dc592b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teraszok megnyithattak, a politikai gyűlések továbbra sem engedélyezettek - erre a visszásságra, meg a közvagyon alapítványokba kiszervezésére mutatott rá a Momentum szombat délután a Kossuth térre szervezett flashmobjával, amely során terasznak rendezték be a teret. A rendőrökkel rövid vita volt arról, hogy ez politikai gyűlés-e, vagy sajtótájékoztató. A járőrök rövidesen távoztak.","shortLead":"A teraszok megnyithattak, a politikai gyűlések továbbra sem engedélyezettek - erre a visszásságra, meg a közvagyon...","id":"20210501_A_Momentum_nyitott_egy_teraszt_a_parlamentnel_kijottek_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ec49094-6405-44a3-8e5e-495f50dc592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5dff05-cdca-41b1-a1d2-255242e7ef22","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_A_Momentum_nyitott_egy_teraszt_a_parlamentnel_kijottek_a_rendorok","timestamp":"2021. május. 01. 19:01","title":"A Momentum nyitott egy teraszt a Parlamentnél, kijöttek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297aeff5-8a89-470b-821e-aed1c1955880","c_author":"","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tűzoltók három embert mentőálarcban hoztak ki az épületből, nyolcat pedig magasbólmentő tűzoltójárművel a tetőteraszról mentettek ki.\r

\r

","shortLead":"A tűzoltók három embert mentőálarcban hoztak ki az épületből, nyolcat pedig magasbólmentő tűzoltójárművel...","id":"20210502_Teljesen_kiegett_egy_lakas_Budapesten_11_embert_menekitettek_ki_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=297aeff5-8a89-470b-821e-aed1c1955880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cf7eb8-d6e3-49d4-a1af-ca27989b3c3a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210502_Teljesen_kiegett_egy_lakas_Budapesten_11_embert_menekitettek_ki_a_tuzoltok","timestamp":"2021. május. 02. 08:32","title":"Teljesen kiégett egy lakás Budapesten, 11 embert menekítettek ki a tűzoltók - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]