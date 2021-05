Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1c9966fe-0adc-4c6b-be6b-fb1baeec3a96","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Chatbotba ültette át Ian Livingstone híres kalandjátékát, Az országút harcosát a magyar Talk-A-Bot. A nagyvállalati chatbotokat építő startup egyik alapítójának jatékszenvedélyéből fakadó ötlet elnyerte lapozgatós könyv szerzőjének jóváhagyását is, így hivatalos formában játszható a Facebook Messengeren és a Viberen.","shortLead":"Chatbotba ültette át Ian Livingstone híres kalandjátékát, Az országút harcosát a magyar Talk-A-Bot. A nagyvállalati...","id":"20210502_ian_livingstone_az_orszagut_harcosa_freeway_fighter_lapozgatos_konyv_kalandajtek_viber_facebook_messenger_talk_a_bot_chatbot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c9966fe-0adc-4c6b-be6b-fb1baeec3a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45605b75-83cc-4f20-b432-bd9f44a28807","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_ian_livingstone_az_orszagut_harcosa_freeway_fighter_lapozgatos_konyv_kalandajtek_viber_facebook_messenger_talk_a_bot_chatbot","timestamp":"2021. május. 02. 19:03","title":"Visszatért a legenda: Messengeren és Viberen is játszhat Az országút harcosával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754","c_author":"KUKA","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé, a legkülönbözőbb iparágakban. De mire kell ügyelni robotválasztás előtt? Honnan tudom, hogy készen áll a cégem a robotokra? Milyen robotok vannak egyáltalán, és mit tudnak? És főleg, mi az a kobot?","shortLead":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé...","id":"20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c996a-aed8-4df2-a1aa-8f5724c51d87","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","timestamp":"2021. május. 04. 11:30","title":"Az automatizálás ma már elkerülhetetlen, de hogyan válasszuk ki a tökéletes robotot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84469807-7b1d-48fe-b322-6f55bcd3eb0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új tagot választunk, de nem Törőcsik helyére, hanem magunk közé – mondta Bodrogi Gyula.","shortLead":"Új tagot választunk, de nem Törőcsik helyére, hanem magunk közé – mondta Bodrogi Gyula.","id":"20210503_Torocsik_Mari_halala_jovo_heten_valasztanak_uj_tagot_a_Nemzet_Szineszei_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84469807-7b1d-48fe-b322-6f55bcd3eb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52c6ec0-606a-4e08-a8b3-5e868c465510","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_Torocsik_Mari_halala_jovo_heten_valasztanak_uj_tagot_a_Nemzet_Szineszei_koze","timestamp":"2021. május. 03. 13:46","title":"Törőcsik Mari halála: jövő héten választanak új tagot a Nemzet Színészei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2bdb28-1234-443e-aeea-5400b21241b4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tíz százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba idén Magyarországon, de ezek harminc százaléka nem kerül ki tartósan a hazai utakra. ","shortLead":"Tíz százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba idén Magyarországon, de ezek harminc százaléka nem kerül...","id":"20210504_Papiron_tiz_szazalekkal_nott_a_valosagban_csokkent_az_uj_auto_szama_az_elso_negy_honapban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf2bdb28-1234-443e-aeea-5400b21241b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14499361-9a53-4e46-a941-079de4080108","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Papiron_tiz_szazalekkal_nott_a_valosagban_csokkent_az_uj_auto_szama_az_elso_negy_honapban","timestamp":"2021. május. 04. 08:02","title":"Papíron tíz százalékkal nőtt, a valóságban csökkent az új autók száma az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cd0a3b-a749-48fd-9a9f-49ae3f7a4ca6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erősítést kapott a Szerb Antal Gimnázium. ","shortLead":"Erősítést kapott a Szerb Antal Gimnázium. ","id":"20210503_Erettsegi_felugyelo_tanarnak_allt_Maruzsa_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76cd0a3b-a749-48fd-9a9f-49ae3f7a4ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c0747c-b3cc-4332-99d7-e80c777eeac9","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Erettsegi_felugyelo_tanarnak_allt_Maruzsa_Zoltan","timestamp":"2021. május. 03. 11:25","title":"Maruzsa Zoltán felügyelő tanárnak állt az érettségin ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","shortLead":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","id":"20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feff9f72-34e5-421c-9d2d-f6c73133b838","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 03. 17:59","title":"Megnyitja kapuit a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03571505-1673-4ed7-adee-49ba4de485d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár jó eséllyel még hónapokra vagyunk attól, hogy a Samsung bemutassa idei összecsukható okostelefonjait, a Galaxy Z Fold3-at és a Galaxy Z Flip 2-t, egy komoly szivárogtatás már most leleplezi, hogyan nézhetnek ki a készülékek, és milyen újdonságokat tartalmazhatnak.","shortLead":"Bár jó eséllyel még hónapokra vagyunk attól, hogy a Samsung bemutassa idei összecsukható okostelefonjait, a Galaxy Z...","id":"20210503_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_kiszivargott_kepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03571505-1673-4ed7-adee-49ba4de485d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d89c0b-82d8-4621-ad55-48c7352ab5a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_kiszivargott_kepek","timestamp":"2021. május. 03. 09:33","title":"Kiszivárgott képeken láthatók a Samsung új összecsukható mobiljai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése után eddig kevesen kapták meg az első oltásukat.","shortLead":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése...","id":"20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b5cff3-9765-464c-adbd-5e92e6e64abb","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 03. 09:09","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak, alig 9 ezren kapták meg tegnap az első oltásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]