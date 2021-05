Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki több megyére is.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki több megyére is.","id":"20210505_hidegfront_szerda_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8c4dc3-3dc1-4073-a2d8-e2ce25a42289","keywords":null,"link":"/elet/20210505_hidegfront_szerda_omsz","timestamp":"2021. május. 05. 05:39","title":"Hidegfront érkezik szerdán, erős szélre és zivatarokra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Közlönyben már benne van az erről szóló kormányrendelet, de a stadiont nem nevezik meg. A helyrajzi szám alapján ugyanakkor be lehet azonosítani.","shortLead":"A Magyar Közlönyben már benne van az erről szóló kormányrendelet, de a stadiont nem nevezik meg. A helyrajzi szám...","id":"20210505_groupama_arena_felujitas_kiemelt_beruhazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7584211-ab42-47a4-aefb-aae48694eb62","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_groupama_arena_felujitas_kiemelt_beruhazas","timestamp":"2021. május. 05. 11:30","title":"Kiemelt jelentőségű lett a Groupama Aréna felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45079f7d-b952-4b34-b129-4a792daf39ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus végétől szeptember elejéig, élőben rendezik meg a Városmajori Színházi Szemlét, amelyen hat „szórakoztató, mégis magas művészi igénnyel színre vitt előadás” lesz látható.","shortLead":"Augusztus végétől szeptember elejéig, élőben rendezik meg a Városmajori Színházi Szemlét, amelyen hat „szórakoztató...","id":"20210504_Alfoldi_Robert_rendezese_es_Pinter_Bela_darabja_is_ott_lesz_a_Varosmajori_Szinpadon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45079f7d-b952-4b34-b129-4a792daf39ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69db5191-4409-42a6-9d2c-4a6635410aa3","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Alfoldi_Robert_rendezese_es_Pinter_Bela_darabja_is_ott_lesz_a_Varosmajori_Szinpadon","timestamp":"2021. május. 04. 18:00","title":"Alföldi Róbert rendezése és Pintér Béla darabja is ott lesz a Városmajori Színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még vizsgálják, hogy az új vírusvariánsokhoz igazított vakcinával oltsanak, vagy a már eddig használt oltóanyagokkal.","shortLead":"Azt még vizsgálják, hogy az új vírusvariánsokhoz igazított vakcinával oltsanak, vagy a már eddig használt...","id":"20210505__harmadik_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf4b9cd-c411-4400-8659-e361a4c23e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505__harmadik_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. május. 05. 13:53","title":"Kaphatnak egy harmadik oltást is az 50 felettiek ősszel az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085805f2-751c-40c3-a8ae-26eb47e605cf","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A kormány tájékoztató kampánya és az oltási regisztrációra buzdítás nem jut el Fügödre, a helyi közösség és egy civil szervezet világosítja fel az embereket arról, hogy nem kell félniük a vakcináktól, így sikerült a lakosság 10 százalékát regisztrálni.","shortLead":"A kormány tájékoztató kampánya és az oltási regisztrációra buzdítás nem jut el Fügödre, a helyi közösség és egy civil...","id":"20210504_fuged_encs_indahouse_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=085805f2-751c-40c3-a8ae-26eb47e605cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f71a05-dd7f-427d-b905-b30d92d2dacb","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_fuged_encs_indahouse_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. május. 04. 20:00","title":"Ahol az állam helyett a civilek járják le a lábukat, hogy be legyenek oltva az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb2c921-cc94-4654-8722-6717d0011b77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hagyományosan nyáron megtartott, tavaly elmaradt könyves fesztivált szeptember 2. és 5. között rendezik meg a szokott helyszínen.","shortLead":"A hagyományosan nyáron megtartott, tavaly elmaradt könyves fesztivált szeptember 2. és 5. között rendezik meg a szokott...","id":"20210504_Dontottek_szeptemberben_megrendezik_az_Unnepi_Konyvhetet_a_Vorosmarty_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fb2c921-cc94-4654-8722-6717d0011b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74a3119-2eca-4f32-8f14-575b8dcc2fbe","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dontottek_szeptemberben_megrendezik_az_Unnepi_Konyvhetet_a_Vorosmarty_teren","timestamp":"2021. május. 04. 23:13","title":"Döntöttek: szeptemberben megrendezik az Ünnepi Könyvhetet a Vörösmarty téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330245e0-0cb9-4f4e-b3fe-cc60ffaff3a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétajtós sportkocsiból hibrid és tisztán elektromos hajtású változat is készülni fog. ","shortLead":"A kétajtós sportkocsiból hibrid és tisztán elektromos hajtású változat is készülni fog. ","id":"20210505_svajcbol_erkezik_a_2000_loeros_legujabb_hiperauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=330245e0-0cb9-4f4e-b3fe-cc60ffaff3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70460eed-e5ad-4c00-9d6a-7fb54899d11f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_svajcbol_erkezik_a_2000_loeros_legujabb_hiperauto","timestamp":"2021. május. 05. 10:21","title":"Svájcból érkezik a 2000 lóerős legújabb hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3424000b-8694-43e6-8722-cf0b3f6b292b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Századvég igazgatója szerint Orbán Viktor ellenzékből is folytatja a politizálást, amennyiben 2022-ben elbuknák a választásokat.","shortLead":"A Századvég igazgatója szerint Orbán Viktor ellenzékből is folytatja a politizálást, amennyiben 2022-ben elbuknák...","id":"20210505_G_Fodor_Gabor_Fidesz_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3424000b-8694-43e6-8722-cf0b3f6b292b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87ffeb0-cc55-40e8-be19-ae2207fdb4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_G_Fodor_Gabor_Fidesz_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 05. 11:26","title":"G. Fodor Gábor: A választások tétje, hogy folytatja-e a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]