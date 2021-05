Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5962889e-e4fa-498f-a86d-90d6e3808c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos is tud lenni a Facebook, ha kell. Még olyan helyzetekben is, amikor teljesen tanácstalan történészek szorulnak segítségre.","shortLead":"Hasznos is tud lenni a Facebook, ha kell. Még olyan helyzetekben is, amikor teljesen tanácstalan történészek szorulnak...","id":"20210506_facebook_rokon_level_elso_vilaghaboru_katona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5962889e-e4fa-498f-a86d-90d6e3808c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280d2ead-6648-4207-abbf-1428e24259d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_facebook_rokon_level_elso_vilaghaboru_katona","timestamp":"2021. május. 06. 12:03","title":"A Facebook segítségével találták meg egy I. világháborús katona még élő rokonait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napilap szerint az értesítő ugyan kiment, de azon nem szerepelt konkrét időpont.","shortLead":"A napilap szerint az értesítő ugyan kiment, de azon nem szerepelt konkrét időpont.","id":"20210505_tanarok_pedagogus_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe206ccd-e9cb-4b79-9b00-b39104c45afa","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_tanarok_pedagogus_oltas","timestamp":"2021. május. 05. 08:31","title":"Népszava: több tanár úgy kapott oltási behívót, hogy azon nem volt időpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azok is, akik már kaptak oltást.","shortLead":"Azok is, akik már kaptak oltást.","id":"20210505_oltas_vakcina_szerbia_dinar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf4166a-1490-43bd-9986-a86e00070678","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_oltas_vakcina_szerbia_dinar","timestamp":"2021. május. 05. 11:04","title":"9 ezer forintnyi dinárt kap Szerbiában, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok egyelőre másképp gondolják, nem tekintik az amerikai elnök londoni és brüsszeli látogatásának idejét a lehetséges orosz-amerikai csúcs elképzelhető időpontjának.","shortLead":"Az oroszok egyelőre másképp gondolják, nem tekintik az amerikai elnök londoni és brüsszeli látogatásának idejét...","id":"20210505_biden_putyin_talalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f104487-c30d-496d-939d-957df0c74c7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_biden_putyin_talalkozo","timestamp":"2021. május. 05. 05:57","title":"Biden júniusban találkozna Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai–német fejlesztésű oltóanyag a dél-afrikai és a brit koronavírus-változat ellen is hatékony a legfrissebb kutatások szerint.","shortLead":"Az amerikai–német fejlesztésű oltóanyag a dél-afrikai és a brit koronavírus-változat ellen is hatékony a legfrissebb...","id":"20210506_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e470bd34-9b5d-4e2a-ade2-69005e987f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mutacio","timestamp":"2021. május. 06. 09:47","title":"Újabb vizsgálatok szerint a Pfizer vakcinája a mutációk ellen is jól működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69aa0a86-ba9a-4204-84b3-392fc89f92ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkapta az AstraZeneca első oltását, ezért sem gyanakodott arra, hogy komolyabb baja van – mondta Becsó Zsolt a hvg.hu-nak. A múlt keddi szavazás után viszont elment a helyi kórházba egy tesztre, másnapra derült ki, hogy koronavírusos. A frakció sajtóosztálya szerint a képviselő a szabályoknak megfelelően járt el. ","shortLead":"Megkapta az AstraZeneca első oltását, ezért sem gyanakodott arra, hogy komolyabb baja van – mondta Becsó Zsolt...","id":"20210505_becso_zsolt_parlament_koronavirus_teszt_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69aa0a86-ba9a-4204-84b3-392fc89f92ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee03538-12c9-47aa-a7ce-a38de2de4eec","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_becso_zsolt_parlament_koronavirus_teszt_szavazas","timestamp":"2021. május. 05. 12:23","title":"Becsó Zsolt azért ment be koronavírus-fertőzötten a kétharmados parlamenti szavazásra, mert azt hitte, csak megfázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa66f4ff-0c68-4780-9e30-99c0f1c2b6a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábban azt hitték a lengyel régészek, hogy egy pap múmiáját őrzik Varsóban.","shortLead":"Korábban azt hitték a lengyel régészek, hogy egy pap múmiáját őrzik Varsóban.","id":"20210506_Egy_varandos_no_mumiajat_rejtette_az_egyiptomi_szarkofag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa66f4ff-0c68-4780-9e30-99c0f1c2b6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa715c8-b554-47c2-9bfd-6bc64dd65a60","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Egy_varandos_no_mumiajat_rejtette_az_egyiptomi_szarkofag","timestamp":"2021. május. 06. 09:29","title":"Egy várandós nő múmiáját rejtette az egyiptomi szarkofág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június elejére ígért a kormány nyitást, legalább ötmillió embert akarnak addig beoltani.","shortLead":"Június elejére ígért a kormány nyitást, legalább ötmillió embert akarnak addig beoltani.","id":"20210504_romania_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6541fa-64a7-4b04-bcc5-3804d14b4221","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_romania_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 04. 21:28","title":"Mentesülhetnek a korlátozások alól a beoltottak Romániában, eltörölnék a regisztrációt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]