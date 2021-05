Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5ec49094-6405-44a3-8e5e-495f50dc592b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teraszok megnyithattak, a politikai gyűlések továbbra sem engedélyezettek - erre a visszásságra, meg a közvagyon alapítványokba kiszervezésére mutatott rá a Momentum szombat délután a Kossuth térre szervezett flashmobjával, amely során terasznak rendezték be a teret. A rendőrökkel rövid vita volt arról, hogy ez politikai gyűlés-e, vagy sajtótájékoztató. A járőrök rövidesen távoztak.","shortLead":"A teraszok megnyithattak, a politikai gyűlések továbbra sem engedélyezettek - erre a visszásságra, meg a közvagyon...","id":"20210501_A_Momentum_nyitott_egy_teraszt_a_parlamentnel_kijottek_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ec49094-6405-44a3-8e5e-495f50dc592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5dff05-cdca-41b1-a1d2-255242e7ef22","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_A_Momentum_nyitott_egy_teraszt_a_parlamentnel_kijottek_a_rendorok","timestamp":"2021. május. 01. 19:01","title":"A Momentum nyitott egy teraszt a Parlamentnél, kijöttek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyolcvanezer adag Sinopharm oltóanyag érkezik a Bosznia többségében szerbek lakta részébe, a boszniai Szerb Köztársaságba - közölte a helyi sajtó vasárnap.","shortLead":"Nyolcvanezer adag Sinopharm oltóanyag érkezik a Bosznia többségében szerbek lakta részébe, a boszniai Szerb...","id":"20210502_Nyolcvanezer_adag_Sinopharm_oltoanyag_erkezik_a_boszniai_Szerb_Koztarsasagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202bcf84-a17b-41c9-a6fd-add068cdf1ea","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Nyolcvanezer_adag_Sinopharm_oltoanyag_erkezik_a_boszniai_Szerb_Koztarsasagba","timestamp":"2021. május. 02. 10:22","title":"Nyolcvanezer adag Sinopharm oltóanyag érkezik a boszniai Szerb Köztársaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer alkalmazottnak ad majd munkát az Apple új, észak-karolinai campusa, amely – stílszerűen – az úgynevezett kutatási háromszögben helyezkedik el.","shortLead":"Több ezer alkalmazottnak ad majd munkát az Apple új, észak-karolinai campusa, amely – stílszerűen – az úgynevezett...","id":"20210503_uj_apple_campus_epul_eszak_karolinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6715f58-3317-4975-8a3c-da833934d5e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_uj_apple_campus_epul_eszak_karolinaban","timestamp":"2021. május. 03. 10:03","title":"Egymilliárd dollárt költ az Apple az új campusára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszámolták, vidéken melyik utcákban kerékpároznak a legtöbben. Békéscsaba verhetetlen a vidéki kerékpáros forgalom számaiban, de az is látszik a számokon, hogy a Dunántúl legnépszerűbb helyeinek biciklis forgalma a keletiek közelébe sem ér.","shortLead":"Megszámolták, vidéken melyik utcákban kerékpároznak a legtöbben. Békéscsaba verhetetlen a vidéki kerékpáros forgalom...","id":"20210503_kerekpar_bicikli_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915d47a6-f78b-4035-976d-8242610434dc","keywords":null,"link":"/elet/20210503_kerekpar_bicikli_forgalom","timestamp":"2021. május. 03. 08:57","title":"Annyian bicikliznek Békéscsabán, mint a Dunántúl három legnépszerűbb bringás helyén összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már szombaton kialakulhatnak zivatarok, jégesőre is számítani lehet. ","shortLead":"Már szombaton kialakulhatnak zivatarok, jégesőre is számítani lehet. ","id":"20210501_Viharos_szel_felhoszakadas_figyelmeztetes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690348c0-4253-4a6c-9481-937c670b3734","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Viharos_szel_felhoszakadas_figyelmeztetes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2021. május. 01. 19:05","title":"Viharos szélre és felhőszakadásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hűtőben tárolt vakcináknak nem esett baja, mert a tűz nem érte el az áramellátó berendezést.\r

","shortLead":"A hűtőben tárolt vakcináknak nem esett baja, mert a tűz nem érte el az áramellátó berendezést.\r

","id":"20210501_Oltasellenes_felgyujtani__olasz_oltopontot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cc88a-f835-4d6f-8f0a-ac740fa74649","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Oltasellenes_felgyujtani__olasz_oltopontot","timestamp":"2021. május. 01. 19:49","title":"Oltásellenesek akartak felgyújtani egy olasz oltópontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ferencvárosi építkezésen a daru kezelője annyira rosszul lett, hogy nem tudott lejönni, alpintechnikai módszerrel mentették ki.","shortLead":"Egy ferencvárosi építkezésen a daru kezelője annyira rosszul lett, hogy nem tudott lejönni, alpintechnikai módszerrel...","id":"20210503_daru_mentes_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9493db-142b-4705-968e-44cc892cb8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_daru_mentes_katasztrofavedelem","timestamp":"2021. május. 03. 09:05","title":"Rosszul lett egy daru kezelője Budapesten, a tűzoltók vitték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése után eddig kevesen kapták meg az első oltásukat.","shortLead":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése...","id":"20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b5cff3-9765-464c-adbd-5e92e6e64abb","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 03. 09:09","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak, alig 9 ezren kapták meg tegnap az első oltásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]