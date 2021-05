Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaktanár készítette el az Eduline számára az érettségi feladatainak lehetséges – tehát hangsúlyozottan nem hivatalos – megoldását.","shortLead":"Szaktanár készítette el az Eduline számára az érettségi feladatainak lehetséges – tehát hangsúlyozottan nem hivatalos –...","id":"20210503_erettsegi_magyarerettsegi_vizsga_feladatsor_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77087104-7c7e-499e-9da0-ad38572f1b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_magyarerettsegi_vizsga_feladatsor_megoldas","timestamp":"2021. május. 03. 14:50","title":"Itt már olvashatók a magyarérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Gáspár Sándor, Csuja Imre és Für Anikó előadását is hallhatják majd az utasok. ","shortLead":"Többek között Gáspár Sándor, Csuja Imre és Für Anikó előadását is hallhatják majd az utasok. ","id":"20210502_Kisfoldalatti_allomasok_versek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654dba35-1a3d-4b13-b7c3-fb6e81044ff4","keywords":null,"link":"/kultura/20210502_Kisfoldalatti_allomasok_versek","timestamp":"2021. május. 02. 21:13","title":"Egy héten keresztül kortárs versek szólnak majd a kisföldalatti állomásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és annak útvonalán. ","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és...","id":"20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fec26c-b6f3-4331-aaf4-c40c084749ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","timestamp":"2021. május. 02. 08:26","title":"BKK-buszok kerültek a rendőrség célkeresztjébe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66469db3-54a7-402a-ae55-472c72157afd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent István Gimnázium vezetőtanára fontos szempontokat adott a vizsgafeladatok megoldásához.","shortLead":"A Szent István Gimnázium vezetőtanára fontos szempontokat adott a vizsgafeladatok megoldásához.","id":"20210503_magyarerettsegi_szabo_roland_velemeny_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66469db3-54a7-402a-ae55-472c72157afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd2795a-85be-4509-8962-a054d202e6c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_magyarerettsegi_szabo_roland_velemeny_megoldas","timestamp":"2021. május. 03. 13:57","title":"Magyartanár az érettségiről: Az elmúlt évek legszebb feladatsora a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","shortLead":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","id":"20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73d93d3-bd35-4e71-bf00-baee1a498bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 03. 12:17","title":"Müller: 334 ezer Pfizer-vakcina érkezik holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német ADAC autóklub közzétette legfrissebb listáját a személygépkocsik meghibásodásának legtipikusabb okairól.","shortLead":"A német ADAC autóklub közzétette legfrissebb listáját a személygépkocsik meghibásodásának legtipikusabb okairól.","id":"20210503_Mi_romlik_el_leggyakrabban_egy_elektromos_autoban_Pont_ugyan_az_mint_egy_hagyomanyosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe67559-5087-4ef3-af25-a7c079b5af14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_Mi_romlik_el_leggyakrabban_egy_elektromos_autoban_Pont_ugyan_az_mint_egy_hagyomanyosban","timestamp":"2021. május. 03. 10:27","title":"Az elektromos autókban pont ugyanaz romlik el legtöbbször, mint a hagyományos járművekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt elnököt hónapokkal korábban tiltották ki az Instagramról és a Facebookról. Az ügy részleteinek vizsgálatával pár óra múlva végez a Facebooktól teljesen különálló szerv.","shortLead":"A volt elnököt hónapokkal korábban tiltották ki az Instagramról és a Facebookról. Az ügy részleteinek vizsgálatával pár...","id":"20210503_facebook_oversight_board_legfelsobb_birosag_donald_trump_tiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0250005-b6cb-4d5e-a7b7-6c7ae6564e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_facebook_oversight_board_legfelsobb_birosag_donald_trump_tiltas","timestamp":"2021. május. 03. 17:20","title":"Szerdán meghozza döntését a Facebook legfelsőbb bírósága, hogy feloldható-e Trump tiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump alatt 110 ezerről 15 ezerre csökkent a kvóta, ezt emelte a regnáló elnök 62 500-ra.","shortLead":"Donald Trump alatt 110 ezerről 15 ezerre csökkent a kvóta, ezt emelte a regnáló elnök 62 500-ra.","id":"20210504_Joe_Biden_megemelte_a_befogadhato_menekultek_letszamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52962aaf-41fb-4733-aa4a-1afb317ca643","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_Joe_Biden_megemelte_a_befogadhato_menekultek_letszamat","timestamp":"2021. május. 04. 05:17","title":"Joe Biden megemelte a befogadható menekültek létszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]