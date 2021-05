Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","id":"20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a6d769-71b3-412e-b447-d1ba9af20f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 04. 09:09","title":"137 újabb áldozata van a koronavírusnak, 726 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány miatt nem üzemelnek a síliftek, sokan pedig gyalog vágnak neki a sípályáknak.","shortLead":"A járvány miatt nem üzemelnek a síliftek, sokan pedig gyalog vágnak neki a sípályáknak.","id":"20210503_francia_alpok_lavina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44af6b9c-8afa-4d98-8b2b-fcbfba48858b","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_francia_alpok_lavina","timestamp":"2021. május. 03. 21:14","title":"Lavinák miatt többen is meghaltak a francia Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75adf7c-3293-4a81-8fbc-264396a78cde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak hamis, de a biológia alapvető szabályaival is szembemegy az az újabb állítás, amit az oltásellenesek terjesztenek.","shortLead":"Nem csak hamis, de a biológia alapvető szabályaival is szembemegy az az újabb állítás, amit az oltásellenesek...","id":"20210503_oltasellenesek_oltas_vakcina_menstruacio_ciklus_veteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b75adf7c-3293-4a81-8fbc-264396a78cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00618ae7-b33d-409a-848c-6fea32f9fc0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_oltasellenesek_oltas_vakcina_menstruacio_ciklus_veteles","timestamp":"2021. május. 03. 08:03","title":"Az a képtelenség terjed, hogy aki oltott személy közelébe megy, annál is jelentkeznek mellékhatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9225a7-143c-4e74-9e93-6cdb7f010f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kormányzati támogatásból.","shortLead":"Kormányzati támogatásból.","id":"20210503_soltesz_miklos_templom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9225a7-143c-4e74-9e93-6cdb7f010f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47d4eaf-b15a-4e57-8c59-5a215916e931","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210503_soltesz_miklos_templom","timestamp":"2021. május. 03. 19:32","title":"Tizenhat templom újulhat meg Pest megye északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002ace42-d634-4549-8d82-7de004a4eead","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Vezetőként olyan problémákkal is találkozhatunk, amelyekre nincs válasz. Fókuszáljunk ezért arra, amit megtehetünk - javasolja Moriba Jah asztrodinamikus.","shortLead":"Vezetőként olyan problémákkal is találkozhatunk, amelyekre nincs válasz. Fókuszáljunk ezért arra, amit megtehetünk...","id":"20210502_Vezetokent_sem_tudhatunk_mindent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=002ace42-d634-4549-8d82-7de004a4eead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0657f7-a5b1-466c-a2e5-f5f8ef35dd62","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210502_Vezetokent_sem_tudhatunk_mindent","timestamp":"2021. május. 02. 19:51","title":"Vezetőként sem tudhatunk mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Bár dúskálunk az izgalmas és jó minőségű folytatásos tartalmakban, a szívünk – és vele együtt az agyunk is – visszavágyik a rongyosra nézett családi VHS-kazetták sorozatmúltjába. ","shortLead":"Bár dúskálunk az izgalmas és jó minőségű folytatásos tartalmakban, a szívünk – és vele együtt az agyunk is –...","id":"20210502_regi_sorozatok_pandemia_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1464a70a-c666-443c-ad68-17c7feec4968","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_regi_sorozatok_pandemia_nezettseg","timestamp":"2021. május. 02. 20:00","title":"Hiába nagyobb a sorozatéhség a járvány alatt, mindenki csak Netflix-repetázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Gáspár Sándor, Csuja Imre és Für Anikó előadását is hallhatják majd az utasok. ","shortLead":"Többek között Gáspár Sándor, Csuja Imre és Für Anikó előadását is hallhatják majd az utasok. ","id":"20210502_Kisfoldalatti_allomasok_versek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654dba35-1a3d-4b13-b7c3-fb6e81044ff4","keywords":null,"link":"/kultura/20210502_Kisfoldalatti_allomasok_versek","timestamp":"2021. május. 02. 21:13","title":"Egy héten keresztül kortárs versek szólnak majd a kisföldalatti állomásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple első összehajtható telefonja.","shortLead":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple...","id":"20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf5c946-e6a7-437c-9579-2a7700d9aaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","timestamp":"2021. május. 04. 08:33","title":"2023-ban jöhet az összehajtható iPhone, több érdekesség is kiderült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]