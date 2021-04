Ideiglenes jellegű kereskedelmi szerződés megkötéséről döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel a Budapest 92,9 MHz-es frekvenciájára vonatkozóan – derül ki a szervezet közleményéből. A döntés értelmében a szolgáltató május 3. és október 29. között a Spirit FM néven hallható szolgáltatását sugározza majd korábban a Klubrádió által használt fekvencián, a 87,6 MHz közösségi használatáról pedig lemondott.

A Közösségi Rádiózásért Egyesület maga is indult a 92,9 MHz-re kiírt pályázaton, amelyről azonban kizárták. A Media1 emlékeztet: a Klubrádió adásának lekapcsolása miatt a frekvencia üres maradt, a vezetői úgy határoztak, hogy ideiglenes használatra vonatkozó kérelmet nyújtanak be.

A Médiatanács március közepén döntött arról, hogy gazdasági és műsortervi problémákra hivatkozva érvénytelennek nyilvánítja az egyetlen versenyben maradt induló – a jelenleg csak az interneten hallgatható – Klubrádió pályázatát a frekvenciára. Ezt követően a rádió jelezte, hogy a testület határozatát valamennyi szóba jöhető magyar és nemzetközi bírósági fórum előtt támadni fogja.

A közleményből az is kiderült, hogy a Médiatanács megállapította: a Budapest 89,5 MHz körzeti rádiós frekvencia kereskedelmi jellegű használatára kiírt pályázat nyertese az egyedül pályázó Radio Plus Kft. A Media1 azt írta, ez a Mészáros Lőrinchez közeli cég üzemelteti a Rádió 1-et, a frekvenciát pedig korábban a Music FM használta.

A szolgáltatók kérelmére a Médiatanács engedélyezte, hogy április 1-jétől a VLNC FM Rádió Kft. Székesfehérvár 101,8 MHz-en működő jogosultsága, valamint a Best Rádió Kft. Eger 100,7 MHz-en, Zalaegerszeg 88,9 MHz-en és Szolnok 102,4 MHz-en működő jogosultságai is hálózatba kapcsolódjanak a budapesti Best FM-mel. Ettől a naptól egyúttal a szolnoki szolgáltatás Amadeus Rádió helyett 102,4 Best FM néven sugározza műsorait.

Véglegesítette a testület a Szekszárd 104,5 MHz és a Salgótarján 99,3 MHz helyi frekvenciák közösségi jellegű pályázati felhívásait, valamint elfogadta a szintén közösségi Szekszárd 102,5 MHz, a Komló 91,4 MHz és a kereskedelmi jellegű Pápa 95,7 MHz-re vonatkozó tervezeteket.

Kevesebb lett a termékmegjelenítés, még mindig kevés a nő

Az NMHH elemezte az országos kereskedelmi televíziók 2020 második félévében sugárzott, saját gyártású műsorait is, és megállapította, hogy 13 százalékkal csökkent a termékmegjelenítések száma 2019 azonos időszakához képest. A hat hónap alatt 2427-féle márkát hirdettek, összesen 17 675 ilyen típusú hirdetés szerepelt az RTL Klubon és a TV2-n, 13 százalékkal kevesebb a 2019 azonos időszakában regisztrálthoz képest (20 412).

Ennek legfőbb oka az elemzés szerint koronavírus-járvány következtében kialakult műsorstruktúra-változás lehet: a saját készítésű műsorszámok forgatása nehézkessé vált, a gazdasági változások miatt kevesebb lett a hirdető.

A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy a nők még mindig alulreprezentáltak a televíziós hírműsorokban. Emlékeztettek arra, hogy a médiatanács elfogadta a hírműsorok társadalmi sokszínűségét – az egyes társadalmi, gazdasági és etnikai csoportok reprezentációját – vizsgáló legfrissebb, 2020-ra vonatkozó hatósági tanulmányt is. Az elemzett kategóriákon belül az elmúlt évekhez hasonlóan a gazdasági élet szereplői közül a szolgáltatási szféra képviselői jelentek meg leggyakrabban, 76,5 százalékban. A nemek megjelenési arányai átlagosan mintegy háromnegyedes többséget mutattak a férfiak javára: a nők legtöbbször (29,4 százalék) a kereskedelmi hírműsorokban kaptak nyilvánosságot. A vizsgálat a következő közszolgálati és kereskedelmi hírműsorokat dolgozta fel: M1 esti Híradó; Duna TV Híradó; Kossuth rádió 180 perc, Déli Krónika, Esti Krónika, TV2 Tények, RTL Klub Híradó, Magyar ATV Híradó, Hír TV Híradó.