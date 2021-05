Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A Chelsea hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot az elődöntő visszavágóján, így a Manchester City után a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjába jutott.

A Chelsea hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot az elődöntő visszavágóján, így a Manchester City után...","id":"20210506_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_real_madrid_visszavago","timestamp":"2021. május. 06. 05:12","title":"Angol házidöntő lesz a Bajnokok Ligájában" G7-külügyminiszterek első személyes találkozója az elmúlt két évben – szigorú járványvédelmi intézkedések közepette tartják. Az értekezletet – amely a G7-külügyminiszterek első személyes találkozója az elmúlt két évben – szigorú járványvédelmi intézkedések közepette tartják.","id":"20210505_koronavirus_g7_ertekezlet_indiai_kuldottseg_karanten","timestamp":"2021. május. 05. 19:01","title":"Felbukkant a koronavírus a G7-értekezleten, indiaiak vonultak karanténba" A sokszorosan túlvásárolt lélegeztetőgép-készlet raktározása havonta majdnem 90 millió forintba kerül.","id":"20210506_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_bosznia_hercegovina_jordania","timestamp":"2021. május. 06. 10:25","title":"Ingyen kap tőlünk lélegeztetőgépeket Bosznia-Hercegovina és Jordánia" A Párbeszéd társelnöke 2018-ban nyert a 10-es számú választókörzetben.","id":"20210505_Szabo_Timeat_tamogatja_a_Jobbik_Obudan","timestamp":"2021. május. 05. 11:54","title":"Szabó Tímeát támogatja a Jobbik a III. kerületben" Soha nem tapasztaltak még olyan fokú regenerálódási képességet egy magányosan élő, ivarosan szaporodó fajnál, mint nemrég az aszcídiáknál.","id":"20210505_aszcidiak_allat_tengeri_eloleny_regeneracio","timestamp":"2021. május. 05. 20:03","title":"Három részre vágtak a tudósok egy tengeri állatot, az eredmény még őket is meglepte" Lemondanának a vakcinák szellemi tulajdonjogáról, hogy az egész világot hamarabb be lehessen oltani. Ez viszont nem ennyire egyszerű, számtalan tényező hátráltatná a vakcinagyártás gyors elterjedését. Lemondanának a vakcinák szellemi tulajdonjogáról, hogy az egész világot hamarabb be lehessen oltani. Ez viszont nem...","id":"20210506_usa_vakcina_szabadalom","timestamp":"2021. május. 06. 17:48","title":"Feltalálta az USA a járványt megállító csodafegyvert?" A Csörnyeföldnél történt balesetről korábban a hatóság adott hírt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy az áldozat egy rendőr. Ő az első regisztrált fertőzött Új-Dél-Walesben március 31. óta.","id":"20210505_m70_es_halalos_baleset_csornyefold","timestamp":"2021. május. 05. 11:10","title":"Egy rendőr a szerda hajnalban történt halálos baleset áldozata" Egy ötvenes férfi tesztje pozitív lett, a szakembereknek pedig fogalmuk sincs, hol, kitől kapta el a fertőzést. Ő az első regisztrált fertőzött Új-Dél-Walesben március 31. óta.","id":"20210506_kornavirus_fertozes_ausztralia_sydney","timestamp":"2021. május. 06. 06:14","title":"Rejtélyes kornavírus-fertőzés forrása után kutatnak az ausztrál hatóságok"