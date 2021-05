Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c","c_author":"Stylers Group","category":"brandcontent","description":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával, Gönczy Gáborral beszélgettünk. ","shortLead":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával...","id":"20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e20d91b-a620-4aa8-8387-b90cc166f35b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","timestamp":"2021. május. 05. 12:30","title":"„Aki most nem digitalizál, az biztos úton halad a lejtő felé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b9cee9-2ac6-42ca-92b9-bfde7f5f722a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok követik a francia konszerntárs példáját és eladták a német cégben lévő részvényeiket.","shortLead":"A japánok követik a francia konszerntárs példáját és eladták a német cégben lévő részvényeiket.","id":"20210506_A_Renault_utan_a_Nissan_is_kiszallt_a_Mercedesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b9cee9-2ac6-42ca-92b9-bfde7f5f722a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d4a8bd-6f9b-4e0c-8320-053e8cffe377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_A_Renault_utan_a_Nissan_is_kiszallt_a_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 06. 09:41","title":"A Renault után a Nissan is kiszállt a Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Minden turista beléphet az országba, ha rendelkezik az EU által jóváhagyott oltással, vagy átesett a koronavírus-megbetegedésen, vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt bizonyítja, hogy nem fertőző.","shortLead":"Minden turista beléphet az országba, ha rendelkezik az EU által jóváhagyott oltással, vagy átesett...","id":"20210506_Majus_kozepen_mar_megnyilhat_Olaszorszag_a_kulfoldi_turistak_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dc76a7-2259-441f-95d0-ee940f5a4f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Majus_kozepen_mar_megnyilhat_Olaszorszag_a_kulfoldi_turistak_elott","timestamp":"2021. május. 06. 10:56","title":"Május közepén már megnyílhat Olaszország a külföldi turisták előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott a hollywoodi Vajna-villa, először ingyen, aztán a becslés szerint közel 5 millió dollárért.","shortLead":"Rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott a hollywoodi Vajna-villa, először ingyen, aztán a becslés szerint közel...","id":"20210506_andy_vajna_haz_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c8bd4-aa95-490d-bada-5fab2e6b2fdb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210506_andy_vajna_haz_eladas","timestamp":"2021. május. 06. 17:53","title":"Tulajdonosi hátterét titkoló delaware-i cég vette meg Andy Vajna egykori villáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A koronavírus kezelésére szolgáló gyógyszerek fejlesztésének felgyorsítását támogatja az EU új stratégiája.","shortLead":"A koronavírus kezelésére szolgáló gyógyszerek fejlesztésének felgyorsítását támogatja az EU új stratégiája.","id":"20210506_koronavirusgyogyszer_Europai_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb5055f-3c70-4711-abe3-5eeab749a275","keywords":null,"link":"/eurologus/20210506_koronavirusgyogyszer_Europai_Bizottsag","timestamp":"2021. május. 06. 14:35","title":"Három koronavírus-gyógyszert engedélyezhet az Európai Bizottság októberig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új vezetést választott a Dunaferr, módosították az alapszabályt is - vagy nem...","shortLead":"Új vezetést választott a Dunaferr, módosították az alapszabályt is - vagy nem...","id":"20210506_Vezetes_Dunaferr_alapszabaly_parkolo_kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d2a712-6ea4-4eb1-9f04-63f2ec5f63cc","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_Vezetes_Dunaferr_alapszabaly_parkolo_kozgyules","timestamp":"2021. május. 06. 21:06","title":"A parkolóban tartották meg a Dunaferr közgyűlését, és az sem biztos, hogy érvényes volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceafa84f-2159-424b-b1aa-41eddb157617","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cirmi állítólag több órát töltött a magasban, de szerencsére nem szenvedett áramütést.","shortLead":"Cirmi állítólag több órát töltött a magasban, de szerencsére nem szenvedett áramütést.","id":"20210506_Villanyszerelo_macska_hetmeteres_villanyoszlop_Bekescsaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceafa84f-2159-424b-b1aa-41eddb157617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d060b5-ba91-44e7-8233-949b2f05c813","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Villanyszerelo_macska_hetmeteres_villanyoszlop_Bekescsaba","timestamp":"2021. május. 06. 21:52","title":"A villanyszerelők hozták le a kétségbeesett macskát a hétméteres villanyoszlopról Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erről megállapodás is született.","shortLead":"Erről megállapodás is született.","id":"20210505_gvh_versenyhatosag_miniszterelnokseg_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecbbe54-bc2e-45ab-be15-c8c8c639338f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_gvh_versenyhatosag_miniszterelnokseg_kozbeszerzes","timestamp":"2021. május. 05. 14:35","title":"Együttműködik a GVH és a Miniszterelnökség a közbeszerzési kartellek feltárása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]