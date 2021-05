Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beoltottak egyharmada belázasodott, ha egy AstraZeneca és egy Pfizer oltást kapott.","shortLead":"A beoltottak egyharmada belázasodott, ha egy AstraZeneca és egy Pfizer oltást kapott.","id":"20210513_mellekhatas_vakcina_keveres_astrazeneca_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de199462-bf87-47c0-8ff1-5d49a22aeb6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_mellekhatas_vakcina_keveres_astrazeneca_pfizer","timestamp":"2021. május. 13. 12:59","title":"Erősebb mellékhatással jár, ha nem ugyanabból a típusú vakcinából kapja valaki az oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6054507c-4dba-44e5-a1f6-dee03f9e2e98","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny információkat. A kiberbűnözők eszköztára bővül, már nem félnek közművek – mint most egy olajvezeték – ellen bevetni őket, vagy akár a hatóságokat is támadják. A háttérben felsejlenek a kevésbé demokratikus berendezkedésű államok.","shortLead":"A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny...","id":"20210513_zsarolovirus_hackertamadas_colonial_pipeline_rendorseg_regi_szoftver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6054507c-4dba-44e5-a1f6-dee03f9e2e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeca5ab-4382-4b76-9fd9-33b19077e7a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_zsarolovirus_hackertamadas_colonial_pipeline_rendorseg_regi_szoftver","timestamp":"2021. május. 13. 13:12","title":"Ha már a rendőrséget is zsarolják, akkor tényleg baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube nagyon szeretné növelni a tavaly bemutatott Shorts népszerűségét, ezért a legegyszerűbb megoldáshoz nyúl: pénzt ad a legjobb tartalomgyártóknak.","shortLead":"A YouTube nagyon szeretné növelni a tavaly bemutatott Shorts népszerűségét, ezért a legegyszerűbb megoldáshoz nyúl...","id":"20210512_youtube_video_shorts_rovid_video_alap_penz_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be705a8-c5b5-45df-a718-55b3f1a5a024","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_youtube_video_shorts_rovid_video_alap_penz_fizetes","timestamp":"2021. május. 12. 08:33","title":"Kinyitja a pénzeszsákot a YouTube, 29,5 milliárd forintnyi dollárt oszt szét a tartalomgyártóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","id":"20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ae1a20-474d-483f-9f22-433275559301","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","timestamp":"2021. május. 12. 06:41","title":"A Porsche most először megmutatta az elektromos Macant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A keresőcég blokkolta egy másik autós szolgáltatás használatát, ami a versenyhivatal szerint szabálysértő volt.","shortLead":"A keresőcég blokkolta egy másik autós szolgáltatás használatát, ami a versenyhivatal szerint szabálysértő volt.","id":"20210513_google_olaszorszag_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b57e34-9e86-4552-8bc7-2380a037e797","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_google_olaszorszag_birsag","timestamp":"2021. május. 13. 12:05","title":"36 milliárd forintnyi euróra büntették a Google-t Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f351ccb-9456-4f63-8816-14e7c6415e92","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"„A módosítás a továbbalkalmazás lehetőségét elhagyja a javaslatból.” Ezt írja indoklásként a törvényalkotási bizottság, amely a jövő keddi szavazás előtt átírta a tervezetet.","shortLead":"„A módosítás a továbbalkalmazás lehetőségét elhagyja a javaslatból.” Ezt írja indoklásként a törvényalkotási bizottság...","id":"20210513_veszelyhelyzeti_torveny_koronavirus_orbankormany_torvenytervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f351ccb-9456-4f63-8816-14e7c6415e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b9df93-5b51-4b0b-a75a-e8f1427aaa3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_veszelyhelyzeti_torveny_koronavirus_orbankormany_torvenytervezet","timestamp":"2021. május. 13. 19:42","title":"Hatályban marad a veszélyhelyzeti törvény, de nem úgy, ahogy a kormány javasolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459de2d8-106a-437a-b23d-e1a6029257ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari Monzában egy V12-es motor van 810 lóerővel, amellyel 2,9 másodperc alatt van százon az egyszemélyes autó. ","shortLead":"A Ferrari Monzában egy V12-es motor van 810 lóerővel, amellyel 2,9 másodperc alatt van százon az egyszemélyes autó. ","id":"20210512_Cristiano_Ronaldo_a_Ferrari_Monza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459de2d8-106a-437a-b23d-e1a6029257ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1a500a-4b59-461b-b5de-98beeee9fb73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_Cristiano_Ronaldo_a_Ferrari_Monza","timestamp":"2021. május. 12. 06:34","title":"Szuperritka Ferrarival lepte meg magát Cristiano Ronaldo ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teniszedzésén lett rosszul.



","shortLead":"Teniszedzésén lett rosszul.



","id":"20210512_Surgossegire_kerult_posztCoviddal_Papai_Joci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9b472e-3b57-4481-bdaf-0516afa063b6","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Surgossegire_kerult_posztCoviddal_Papai_Joci","timestamp":"2021. május. 12. 09:51","title":"Sürgősségire került poszt-Coviddal Pápai Joci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]