[{"available":true,"c_guid":"5ee7b49d-eb81-4100-9c3b-25c13ef79275","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lábnyomról egy terepfutó fotókat is készített.","shortLead":"A lábnyomról egy terepfutó fotókat is készített.","id":"20210510_medvelabnyom_borzsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ee7b49d-eb81-4100-9c3b-25c13ef79275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9170bb-4ac4-4951-ba58-24e14a9ba3df","keywords":null,"link":"/elet/20210510_medvelabnyom_borzsony","timestamp":"2021. május. 10. 10:11","title":"Most a Börzsönyben találtak egy medvelábnyomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d836e3-b60b-4315-9bf7-203395b75634","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szezon legjobb játékvezetője Bogár Gergő lett, míg az év felfedezettje Schön Szabolcs az MTK játékosa.","shortLead":"A szezon legjobb játékvezetője Bogár Gergő lett, míg az év felfedezettje Schön Szabolcs az MTK játékosa.","id":"20210510_rebrov_ev_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35d836e3-b60b-4315-9bf7-203395b75634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9c5900-0dbb-418b-b351-bc228563db2a","keywords":null,"link":"/sport/20210510_rebrov_ev_edzoje","timestamp":"2021. május. 10. 21:55","title":"Rebrovot választották az NB I. legjobb edzőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester Palkovics László innovációs és technológiai miniszter invitálására reagált ezzel.","shortLead":"A főpolgármester Palkovics László innovációs és technológiai miniszter invitálására reagált ezzel.","id":"20210510_karacsony_gergely_kinai_fudan_egyetem_palkovics_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50b5901-1edd-4275-85eb-d56254f582f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_karacsony_gergely_kinai_fudan_egyetem_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. május. 10. 13:52","title":"Karácsony: Szerintem nem engem kell tájékoztatni a kínai egyetem Magyarországra telepítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alekszandr Murahovszkijt tavaly novemberben regionális miniszternek nevezték ki.","shortLead":"Alekszandr Murahovszkijt tavaly novemberben regionális miniszternek nevezték ki.","id":"20210510_Elokerult_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f536be-0dd6-4565-87e0-0adce3cb7006","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Elokerult_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","timestamp":"2021. május. 10. 13:27","title":"Előkerült a Navalnijt kezelő szibériai orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f49a9-2400-4fec-8455-9844fb64ab99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A színművész szülőházát lebontják egy irodaházprojekt keretében, de környékén kialakított parkot róla nevezik el. ","shortLead":"A színművész szülőházát lebontják egy irodaházprojekt keretében, de környékén kialakított parkot róla nevezik el. ","id":"20210510_psota_iren_emlekpark_szigony_utca_jozsefvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69f49a9-2400-4fec-8455-9844fb64ab99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6f46ec-171a-4b69-ad77-be64dd78f9a2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_psota_iren_emlekpark_szigony_utca_jozsefvaros","timestamp":"2021. május. 10. 16:23","title":"Psota Irén emlékpark lesz a Szigony utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331f9209-8033-408d-89ad-74e40fb537a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méghozzá nem kevéssel.","shortLead":"Méghozzá nem kevéssel.","id":"20210510_Alig_par_ev_es_olcsobban_gyartjak_az_elektromos_autokat_mint_a_hagyomanyos_jarmuveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=331f9209-8033-408d-89ad-74e40fb537a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc81d9-7296-427d-b4e9-213a526b062a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Alig_par_ev_es_olcsobban_gyartjak_az_elektromos_autokat_mint_a_hagyomanyos_jarmuveket","timestamp":"2021. május. 10. 09:45","title":"Hat év múlva már olcsóbb lehet egy elektromos autó, mint a hagyományos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra adásba került egy reklám, amelyhez a színész hangját használták. Az ATV elismerte, hogy kegyeletsértő volt. ","shortLead":"Újra adásba került egy reklám, amelyhez a színész hangját használták. Az ATV elismerte, hogy kegyeletsértő volt. ","id":"20210511_ATV_Gesztesi_Karoly_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe2559e-f3be-4960-9fb4-5277c37d2919","keywords":null,"link":"/elet/20210511_ATV_Gesztesi_Karoly_reklam","timestamp":"2021. május. 11. 10:12","title":"A tavaly elhunyt Gesztesi Károly hangjával futott hirdetés az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8db5f3-e865-4528-a910-987f04fe984d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két híres politikatudós, akik Orbán Viktor hatalmi rendszerét is részletesen elemzik.","shortLead":"Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két...","id":"202118__antiliberalis_lazadas__serelmi_politika__migracio__utanzok_kora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a8db5f3-e865-4528-a910-987f04fe984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9fcb79-6aa0-405d-988b-fdd0259e37d5","keywords":null,"link":"/360/202118__antiliberalis_lazadas__serelmi_politika__migracio__utanzok_kora","timestamp":"2021. május. 10. 19:00","title":"\"A fény kialszik\": Kevés esélye maradt a liberalizmusnak a Frankenstein-koalíció ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]