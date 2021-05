Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hírhedett berlini fal és a szabad mozgásunkat korlátozó vasfüggöny is erre a sorsra jutott, a védőfalak közül azonban sok őrzi még történelmi hatalmak emlékét. Fal a kultúrtörténetben - elválaszt és összeköt.","shortLead":"A hírhedett berlini fal és a szabad mozgásunkat korlátozó vasfüggöny is erre a sorsra jutott, a védőfalak közül azonban...","id":"202105010_fal_kulturtortenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146d2d81-5795-49b1-9435-d8994253165d","keywords":null,"link":"/ingatlan/202105010_fal_kulturtortenet","timestamp":"2021. május. 10. 10:30","title":"Az örökkévalóságnak épülnek a falak, de az emberek sokszor ledöntik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérvárt vezető Cser-Palkovics András és a Kaposvárt irányító Szita Károly is így nyilatkozott az ATV megkeresésére.\r

","shortLead":"Székesfehérvárt vezető Cser-Palkovics András és a Kaposvárt irányító Szita Károly is így nyilatkozott az ATV...","id":"20210509_fideszes_polgarmesterek_ingyenes_parkolas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ab5a4e-9c76-4089-be12-0e9d32cc067a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_fideszes_polgarmesterek_ingyenes_parkolas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 09. 13:36","title":"Fideszes polgármesterek is véget vetnének az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599c0233-48e5-46e3-b8ed-ebeca6a6ec40","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár összességében nem csökken majd a kolumbiai kávéültetvények termelékenysége a következő évtizedekben, az éghajlatváltozás egyenlőtlen hatása veszélyeztetni fogja a kávétermeléssel foglalkozók jelentős részének a megélhetését – állítják az Illinois-i Egyetem kutatói.","shortLead":"Bár összességében nem csökken majd a kolumbiai kávéültetvények termelékenysége a következő évtizedekben...","id":"202118_kave_es_klimavaltozas_magas_ertekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599c0233-48e5-46e3-b8ed-ebeca6a6ec40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1972241-a019-4d0c-98b7-783f9b936ab5","keywords":null,"link":"/360/202118_kave_es_klimavaltozas_magas_ertekek","timestamp":"2021. május. 11. 12:00","title":"Jobb lesz átszokni az 1500 méter felett termelt kávéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DBX típusjelzésű SUV-nak köszönhetően nincs panasz a kékvérű brit márka eladásaira.","shortLead":"A DBX típusjelzésű SUV-nak köszönhetően nincs panasz a kékvérű brit márka eladásaira.","id":"20210510_az_elso_divatterepjaro_porgeti_fel_az_aston_martin_eladasait_dbx","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e3df4a-8371-4a22-a8d7-4968bb13e65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_az_elso_divatterepjaro_porgeti_fel_az_aston_martin_eladasait_dbx","timestamp":"2021. május. 10. 11:21","title":"Az első divatterepjáró pörgeti fel az Aston Martin eladásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra hívják fel a figyelmet tudósok, hogy ne értékeljük túl a szállítás környezeti lábnyomát, ha élelmiszerekről van szó. ","shortLead":"Arra hívják fel a figyelmet tudósok, hogy ne értékeljük túl a szállítás környezeti lábnyomát, ha élelmiszerekről van...","id":"20210510_Kutatok_szerint_fenntarthatobb_az_importalt_zoldseg_mint_egy_helyi_hus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4cc255-5184-437d-be0f-38bf9120f2fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_Kutatok_szerint_fenntarthatobb_az_importalt_zoldseg_mint_egy_helyi_hus","timestamp":"2021. május. 10. 14:48","title":"Egy új kutatás szerint az importált zöldség is kevesebb kárt okoz a környzetnek, mint a helyi hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nő egyelőre a tipikus mellékhatásokat tapasztalja, azokat leszámítva jól van. Azt mondta: nem hibáztatja a kórházat vagy a nővért, de ha hosszú távú következmények lépnek fel, polgári peres eljárást indít.","shortLead":"A nő egyelőre a tipikus mellékhatásokat tapasztalja, azokat leszámítva jól van. Azt mondta: nem hibáztatja a kórházat...","id":"20210511_pfizer_oltas_vakcina_hat_adag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78d8d7f-501f-40f7-9606-1888986cf94d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_pfizer_oltas_vakcina_hat_adag","timestamp":"2021. május. 11. 11:46","title":"Fáj a karja, de más baja nincs a nőnek, aki véletlenül hat adag Pfizer-oltást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetven százalék körüli volt a visszaesés a kereskedelmi szálláshelyek forgalmában márciusban.","shortLead":"Hetven százalék körüli volt a visszaesés a kereskedelmi szálláshelyek forgalmában márciusban.","id":"20210511_Budapest_es_a_Balaton_a_jarvany_harmadik_hullamanak_nagy_vesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc7ad79-4b03-43fb-be52-80d85223b5fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Budapest_es_a_Balaton_a_jarvany_harmadik_hullamanak_nagy_vesztese","timestamp":"2021. május. 11. 09:52","title":"Budapest és a Balaton a járvány harmadik hullámának nagy vesztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b7d610-6bc8-4fad-9c47-3adf47552a4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az állat egy zsilipbe szorult, onnan kiszabadították, de később ismét partközelbe került.","shortLead":"Az állat egy zsilipbe szorult, onnan kiszabadították, de később ismét partközelbe került.","id":"20210511_balna_temze_zsilip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b7d610-6bc8-4fad-9c47-3adf47552a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc8a780-3612-448f-ae4b-328e3a7dfbb8","keywords":null,"link":"/elet/20210511_balna_temze_zsilip","timestamp":"2021. május. 11. 08:52","title":"Nem tudták megmenteni a Temzében rekedt bálnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]