[{"available":true,"c_guid":"41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Unileverről a ketchupos flakon és a mosószer, az Apple-ről a telefonok és számítógépek, a Legóról pedig a műanyag építőkockák jutnak eszünkbe. Hagyományosan egyik terület sem a legzöldebb, de mindhármon lehet tenni valamit annak érdekében, hogy egy kicsit fenntarthatóbb legyen a cég működése. Mint látható, ez úgy is megoldható, hogy közben a vállalat profitja se csökkenjen – sőt. Akár az autógyártásban is.","shortLead":"Az Unileverről a ketchupos flakon és a mosószer, az Apple-ről a telefonok és számítógépek, a Legóról pedig a műanyag...","id":"20210518_unilever_apple_lego_fenntarthatosag_nagyvallalati_peldak_legzoldebb_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c0dbe8-099e-4c95-beef-265bf51e423e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_unilever_apple_lego_fenntarthatosag_nagyvallalati_peldak_legzoldebb_autok","timestamp":"2021. május. 18. 12:00","title":"Nagy pénz, nagy foci? Három gigavállalat, három zöld eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcvanegy éves volt.

","shortLead":"Nyolcvanegy éves volt.

","id":"20210517_szeremley_huba_borasz_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3728ac3d-36a0-42d1-8504-e7c9748394f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_szeremley_huba_borasz_elhunyt","timestamp":"2021. május. 17. 06:23","title":"Meghalt Szeremley Huba egykori borász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sanofi és a GSK fejlesztette oltóanyag most jutott át a második klinikai teszten.","shortLead":"A Sanofi és a GSK fejlesztette oltóanyag most jutott át a második klinikai teszten.","id":"20210517_sanofi_gsk_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a39c470-a923-461f-9aef-2976dd3e973f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_sanofi_gsk_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 17. 14:19","title":"Itt az újabb koronavírus-vakcina, ez is hatásosnak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35d5950-e309-4017-b7e5-aa6133b7b858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több lépcsőben, szigorú szabályok szerint nyitnak a fürdők és a strandok.","shortLead":"Több lépcsőben, szigorú szabályok szerint nyitnak a fürdők és a strandok.","id":"20210516_A_medenceket_a_szaunat_es_a_gozt_kiveve_kotelezo_a_maszk_a_furdok_zart_tereben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a35d5950-e309-4017-b7e5-aa6133b7b858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b55686-f68d-42ec-a127-161faa34ef43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_medenceket_a_szaunat_es_a_gozt_kiveve_kotelezo_a_maszk_a_furdok_zart_tereben","timestamp":"2021. május. 16. 18:19","title":"A medencéket, a szaunát és a gőzt kivéve kötelező a maszk a fürdők zárt terében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9372cd1-a6d2-48db-82d2-ec8e392f337f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltókat a Királyszék útra riasztották.","shortLead":"A tűzoltókat a Királyszék útra riasztották.","id":"20210517_Lezuhant_egy_auto_az_M1es_autopalyarol_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9372cd1-a6d2-48db-82d2-ec8e392f337f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1af68d-d992-416f-85a1-2d1318b9fa87","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_Lezuhant_egy_auto_az_M1es_autopalyarol_Gyorben","timestamp":"2021. május. 17. 09:43","title":"Lezuhant egy autó az M1-es autópályáról Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d5985-3e67-4f3c-b7ca-bcbbf6c7e3a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentősen enyhültek hétfőtől a járványügyi korlátozások Angliában, bár a brit kormány továbbra is fokozott elővigyázatosságra intette a lakosságot, elsősorban a koronavírus indiai változatának egyes gócpontokban észlelt terjedése miatt.","shortLead":"Jelentősen enyhültek hétfőtől a járványügyi korlátozások Angliában, bár a brit kormány továbbra is fokozott...","id":"20210517_nagy_britannia_anglia_koronavirus_jarvany_nyitas_indiai_varians","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d49d5985-3e67-4f3c-b7ca-bcbbf6c7e3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532944b3-d260-41df-9578-745820384473","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_nagy_britannia_anglia_koronavirus_jarvany_nyitas_indiai_varians","timestamp":"2021. május. 17. 05:57","title":"Nyithatnak az angol pubok, színházak, de fél szemmel az indai vírusvariánst figyelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a141916-b052-46fc-8a7a-4be385a85d81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A zöld-fehérek 29-23-ra nyertek a Debrecen ellen a veszprémi négyes döntő második játéknapján.\r

","shortLead":"A zöld-fehérek 29-23-ra nyertek a Debrecen ellen a veszprémi négyes döntő második játéknapján.\r

","id":"20210516_gyor_debrecen_kezilabda_magyar_kupa_cimvedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a141916-b052-46fc-8a7a-4be385a85d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eb759c-ed70-4123-9ec2-051f7ed97a15","keywords":null,"link":"/sport/20210516_gyor_debrecen_kezilabda_magyar_kupa_cimvedes","timestamp":"2021. május. 16. 20:49","title":"Győri címvédés a kézilabda Magyar Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétsávosra bővül a közlekedés, hogy elkerüljék a hasonló baleseteket. ","shortLead":"Kétsávosra bővül a közlekedés, hogy elkerüljék a hasonló baleseteket. ","id":"20210517_Szuezi_csatorna_szelesites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a36bce-eb66-4742-a39b-a48df3b7f134","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_Szuezi_csatorna_szelesites","timestamp":"2021. május. 17. 11:53","title":"Kiszélesítik a Szuezi-csatornát ott, ahol márciusban keresztbe állt az Ever Given","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]