Megtartották a Mátészalkai Járásbíróságon a csengeri örökösnőként elhíresült P. Mária ügyének első tárgyalását. A húszrendbeli csalással, összesen 780 millió forint kár okozásával vádolt nőt eredetileg március elején hallgatták volna meg, de akkor ez technikai okok miatt elmaradt.

A Telex tudósítása szerint a tárgyalásra online videókapcsolaton keresztül bejelentkező P. Mária azt vallotta, hogy nem tartja magát bűnösnek, senkit sem tévesztett meg vagy tartott tévedésben. Azt is állította, hogy Kósa Lajos Fidesz-alelnök nemcsak, hogy aktívan részt vett a hagyatéki eljárás meggyorsításában, de többször elutazott vele Svájcba is, ahol magánbanki vezetőkkel, ügyvédekkel találkoztak. Ilyenkor a szállását is ő fizette.

Vallomása szerint nem ő kereste meg Kósát, hogy segítséget kérjen tőle, hanem maga ajánlkozott, miután tudomást szerzett arról, hogy a nő 1300 milliárd forintos vagyon örököse Németországban elhunyt apja után. P azt állítja, hogy az örökségről a csengeri polgármesteri hivatalba érkezett levélen keresztül értesült, amellyel Péteri István ügyvédet kereste fel. Ő hozta össze sógorán, Orendi Mihályon, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 2018-ban lemondott ügyvezető igazgatóján keresztül Kósa Lajossal. P. szerint a politikus „leellenőrizte, hogy valós dologról van szó”, „majd felajánlotta, hogy mindenben segítséget nyújt, hogy mielőbb hozzájussak, hogy ez a vagyon Magyarországon legyen befektetve, itt legyen használva, ne külföldiek intézzék”.

Ettől kezdve jó lett a kapcsolatuk, vendégségben is jártak egymásnál. Segítségéért cserébe Kósa ajándékokat fogadott el, és olyan dokumentum is készült, amely alapján a felesége 2 millió euróhoz jutott volna, ezt azonban később visszamondta, és az édesanyja nevére állíttatta ki – vallotta P.

Én még most is hiszek abban, hogy ez az örökség megvan, és meg fogom kapni. Ha nincs, akkor engem is becsaptak, de még most is hiszem, hogy ez nem történt meg. A nyomozóhatóság és az ügyészség sem tudja bizonyítani, hogy van-e örökség, vagy nincs”

– mondta a Telex szerint P. aki azt is állította, hogy a „bankkártyája és hagyatéki kártyája” Kósánál van évek óta, és arra is utalt, hogy a politikus személyesen is vett tőle át pénzt, de általában a sofőrje érkezett érte.

"Kósa Lajos azt mondta, nyugodtan írjam alá, nem lesz bajom belőle" A „csengeri örökösnő" állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt, csak a számláját adta volna „kölcsön". Az ügyészség sem Kósa Lajost, sem a vele és az asszonnyal Zürichben tárgyaló svájci bankárokat nem szeretné bíróság elé citálni.

Ahogy korábban megírtuk, P. Mária (akkor még Sz. Gáborné) a 2018-as választási kampányban vált ismertté, amikor kiderült, hogy az 1300 milliárd forintos örökség sztorijával Kósa Lajost is átverte. A nő a vallomása szerint felajánlotta Kósa Lajosnak egy francia bank negyedét, amit a politikus állítólag el is fogadott, és a hvg.hu által megismert nyomozati anyagok szerint négyszer találkozott vele Svájcban, ahol bankokba és egy ügyvédhez is elmentek, hogy Kósa rendelkezhessen az állítólagos svájci bankszámlája felett. A tanúként meghallgatott Kósa a rendőrségen azt vallotta: a svájci megbeszélések alatt világos lett számára, hogy a svájci örökség nem létezik.

Kósa február végén, a mátészalkai tárgyalás eredetileg kitűzött időpontja előtt két nappal közleményt adott ki, amelyben tagadta a róla megjelent állításokat. Azt írta, „semmiféle jogcímen, semmilyen összeget, vagyoni értéket soha nem fogadtam el, nem vettem át, sem a bíróság előtt álló személytől, sem mástól. Minden egyéb állítás alaptalan”.