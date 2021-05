Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a6a10e9-7850-4c25-ade2-d5b44c427739","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erózió, amely boltívessé vágta korábban a sziklát, most elpusztította a Galapagos-szigetek környékének nagy látványosságát.","shortLead":"Az erózió, amely boltívessé vágta korábban a sziklát, most elpusztította a Galapagos-szigetek környékének nagy...","id":"20210518_Osszeomlott_a_Darwinboltiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a6a10e9-7850-4c25-ade2-d5b44c427739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593eea7-cd4a-48f2-885f-e4e85535a124","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_Osszeomlott_a_Darwinboltiv","timestamp":"2021. május. 18. 07:16","title":"Összeomlott a Darwin-boltív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360...","id":"20210518_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07855208-8121-4f72-a8c3-9adf456b7597","keywords":null,"link":"/360/20210518_Radar360","timestamp":"2021. május. 18. 08:00","title":"Radar360: Karácsony bízik magában, úttörő magyar kutatás űrhajósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e3d10e-5e60-4c0d-8533-dbfe2a8af410","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szezon végén elbúcsúzik a Crystal Palace-tól a 74 éves Roy Hodgson.","shortLead":"A szezon végén elbúcsúzik a Crystal Palace-tól a 74 éves Roy Hodgson.","id":"20210518_Roy_Hodgson_Crystal_Palace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07e3d10e-5e60-4c0d-8533-dbfe2a8af410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd9be1d-e62c-4b11-a627-a38973658def","keywords":null,"link":"/sport/20210518_Roy_Hodgson_Crystal_Palace","timestamp":"2021. május. 18. 15:06","title":"Visszavonul az angol bajnokság legidősebb edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több városvezető is kritizálta a rendszert, ami miatt millióktól esnek el az önkormányzatok havonta.","shortLead":"Több városvezető is kritizálta a rendszert, ami miatt millióktól esnek el az önkormányzatok havonta.","id":"20210518_ingyenes_parkolas_megszunes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a070fb6f-ab35-49c6-8c3c-494a9dccbeaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_ingyenes_parkolas_megszunes","timestamp":"2021. május. 18. 20:42","title":"Magyar Nemzet: egy-két héten belül megszűnik az ingyenes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e2b5f4-4132-492e-8f48-a26629d139f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az első kaptárakat már ki is helyezték, hogy tovább növeljék a sínek melletti zöldterületek növényvilágának sokszínűségét.","shortLead":"Az első kaptárakat már ki is helyezték, hogy tovább növeljék a sínek melletti zöldterületek növényvilágának...","id":"20210519_becs_tomegkozlekedes_mehek_wiener_linien","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02e2b5f4-4132-492e-8f48-a26629d139f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca39095-9de1-416f-8e5f-46912c3fc584","keywords":null,"link":"/zhvg/20210519_becs_tomegkozlekedes_mehek_wiener_linien","timestamp":"2021. május. 19. 15:43","title":"Méhek millióit telepítik a bécsi megállók mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bb053f-079e-46db-96a0-959868d2bd4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A déja vu állítólag nem más, mint egy csuklás az emlékezeten. Rényi Ádám harminc kortárs magyar története harminc ilyen csuklás. Bárkivel esett is meg, mintha velünk történt volna.","shortLead":"A déja vu állítólag nem más, mint egy csuklás az emlékezeten. Rényi Ádám harminc kortárs magyar története harminc ilyen...","id":"202119_konyv__annyi_az_ismeros_renyi_adam_osztalytalalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6bb053f-079e-46db-96a0-959868d2bd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4944fb1-1d05-465f-9194-cf091b417f2b","keywords":null,"link":"/360/202119_konyv__annyi_az_ismeros_renyi_adam_osztalytalalkozo","timestamp":"2021. május. 18. 11:30","title":"\"Ha biztos megélhetésre vágyik, jelentkezzen oligarchának\" – könyvajánló ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78585da-ae0c-4363-a683-62e729aaf5a3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt magyar úszónak és egy váltócsapatnak drukkolhatunk a kedd esti elődöntőkben és döntőkben.","shortLead":"Öt magyar úszónak és egy váltócsapatnak drukkolhatunk a kedd esti elődöntőkben és döntőkben.","id":"20210518_vizes_eb_uszas_kenderesi_tamas_milak_kristof","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e78585da-ae0c-4363-a683-62e729aaf5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131a6241-41c3-4d8b-96b7-eb62dadf0e0a","keywords":null,"link":"/sport/20210518_vizes_eb_uszas_kenderesi_tamas_milak_kristof","timestamp":"2021. május. 18. 14:15","title":"Vizes Eb: Milák a legjobb idővel elődöntős 200 pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára a Datahouse adatai szerint, ami bár valamivel elmarad a korábbi évektől, jóval meghaladja a tavaly áprilisban bezuhanó autópiac mindössze 6 183 darabos értékesítését.","shortLead":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára...","id":"20210518_kgfb_ar_2021_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e56af4-ed51-414d-a111-5a331722db66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_kgfb_ar_2021_bank360","timestamp":"2021. május. 18. 08:40","title":"Mennyibe kerül a legnépszerűbb autók kötelező biztosítása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]