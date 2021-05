Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Újabb szállítmány érkezik az országba a Pfizer–BioNTech oltóanyagából, ezek közül 199 ezer adagot tesz elérhetővé a regisztráltak számára első adagként az operatív törzs – jelentette be a törzs szerdai tájékoztatóján György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője. György hozzátette, hogy azokat a Pfizer-adagokat, amiket nem tesznek elérhetővé első adagként, második oltásként fogják felhasználni. Az oltásokra továbbra is az EESZT honlapján keresztül lehet időpontot foglalni, a most említett Pfizer-adagokat csütörtök és vasárnap között adják be. György István hozzátette, hogy fog még Pfizer-vakcina az országba érkezni, így lesz még később is időpontfoglalási lehetőség az oltóanyagra.

Hamarosan elfogy viszont a Szputnyik V vakcina az oltópontokról. Az orosz oltóanyagból kétmillió adagot rendelt a kormány, ezek pedig rövidesen elfogynak, további szállítmány pedig már nem is fog érkezni. A háziorvosoknál jelenleg Sinopharm, Moderna- és Johnson&Johnson-vakcinákat lehet kérni, az operatív törzs arra biztat mindenkit, hogy minél hamarabb vegye fel az oltását.

György István tájékoztatójában kiemelte, hogy hamarosan beoltanak minden olyan embert, aki korábban regisztrált oltóanyagért. Hozzátette, hogy a 16-18 évesek oltási kampánya során 120 ezer tizenéves regisztrált az oltásra, nyolcvan százalékuk pedig már meg is kapta a Pfizer vakcináját. Az államtitkár megemlítette, hogy Magyarországon megkezdődött az országban élő külföldiek, illetve a határokon túl élő magyarok regisztrációja is. Mint mondta, egyelőre ők még nem kaphatnak oltást, de hamarosan arra is sor kerül.

Müller Cecília országos tiszti főorvos tájékoztatójában kedvezőnek nevezte a magyarországi járványadatok alakulását. Mint mondta, a járvány nagy ütemben szorul vissza, de továbbra is a legfontosabb az egyéni védelem megszerzése, ennek pedig egyetlen módja a vakcina beadatása. A kedvező járványadatokkal kapcsolatban hozzátette, hogy az előző héthez képest országosan 25 százalékkal szorult vissza a pozitív esetek száma. Mint mondta, mindenhol csökken a fertőzöttek száma, leszámítva Komárom-Esztergom megyét. Müller a megyével kapcsolatban kiemelte, hogy nem alakult ki gócpont.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy éjjel egy ötödik kerületi motelben intézkedtek a rendőrök, itt 14 ember bulizott együtt. Kiss hozzátette, hogy a kijárási korlátozás kezdetének egyre későbbre tolódása miatt egyre kevesebb embert kell megbírságolniuk azok megsértéséért. A szerdára virradó éjjel is csak 50 ember ellen kellett intézkedniük.