[{"available":true,"c_guid":"3db3cee0-f50a-4680-a72c-11fdb76e4d79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eladó a Corvette Callaway SledgeHammer, amely a 1988-ban megdöntötte a sorozatgyártású járművek sebességrekordját. ","shortLead":"Eladó a Corvette Callaway SledgeHammer, amely a 1988-ban megdöntötte a sorozatgyártású járművek sebességrekordját. ","id":"20210518_Elado_a_Kalapacs_Corvette_ami_anno_410_kmhs_tempora_is_kepes_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3db3cee0-f50a-4680-a72c-11fdb76e4d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80720505-69be-4850-82f4-e1d33aae13d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Elado_a_Kalapacs_Corvette_ami_anno_410_kmhs_tempora_is_kepes_volt","timestamp":"2021. május. 19. 04:16","title":"Eladó a „Kalapács” Corvette, ami anno 410 km/h-s tempóra is képes volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szert forgalmazó céget már harmadszor büntette meg a hatóság.","shortLead":"A szert forgalmazó céget már harmadszor büntette meg a hatóság.","id":"20210517_kamu_koronavirus_gyogyszer_forgalmazas_gvh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b6e3cb-9f09-4d38-a980-324482bc2026","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_kamu_koronavirus_gyogyszer_forgalmazas_gvh","timestamp":"2021. május. 17. 13:14","title":"Kamu koronavírus elleni szer forgalmazóját bírságolta meg a GVH 117,8 millió forintra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budakalászi Lupa-tónál találtak rá a legyengült, innen több ezer kilométerre honos madárra, majd a budapesti Állatkert mentőközpontjába szállították.","shortLead":"A budakalászi Lupa-tónál találtak rá a legyengült, innen több ezer kilométerre honos madárra, majd a budapesti...","id":"20210518_Felgyogyult_es_hazatert_a_Magyarorszagon_talalt_hatalmas_ragadozo_madar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1c6513-79c1-46f0-a212-adf8bf7fe817","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Felgyogyult_es_hazatert_a_Magyarorszagon_talalt_hatalmas_ragadozo_madar","timestamp":"2021. május. 18. 14:01","title":"Felgyógyult és hazatért a Magyarországon talált hatalmas ragadozó madár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi online szerencsejátékra és kaszinóban költötte el a pénzt. Az egészet elvesztette.","shortLead":"A férfi online szerencsejátékra és kaszinóban költötte el a pénzt. Az egészet elvesztette.","id":"20210517_bank_penztaros_csalas_szerencsejatek_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8eea793-0bcb-49e3-8c16-da757eff8432","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_bank_penztaros_csalas_szerencsejatek_itelet","timestamp":"2021. május. 17. 10:01","title":"Egyetlen hónap alatt 62 milliót nyúlt le munkáltatójától egy banki pénztáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok és nagy széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Zivatarok és nagy széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést.","id":"20210518_szel_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26aa6bef-02b4-43c7-bbf4-681554c9d6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_szel_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2021. május. 18. 05:23","title":"Délelőtt a szél tombol, este térhetnek vissza a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz Szputnyik V esetében viszont nincs könnyítés.","shortLead":"Az orosz Szputnyik V esetében viszont nincs könnyítés.","id":"20210518_ausztria_sinopharm_szputnyik_v","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c5e129-f630-42dd-bb36-677bd477e718","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_ausztria_sinopharm_szputnyik_v","timestamp":"2021. május. 18. 13:17","title":"A Sinopharm vakcinájával oltottak igazolását is elfogadja Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Unileverről a ketchupos flakon és a mosószer, az Apple-ről a telefonok és számítógépek, a Legóról pedig a műanyag építőkockák jutnak eszünkbe. Hagyományosan egyik terület sem a legzöldebb, de mindhármon lehet tenni valamit annak érdekében, hogy egy kicsit fenntarthatóbb legyen a cég működése. Mint látható, ez úgy is megoldható, hogy közben a vállalat profitja se csökkenjen – sőt. Akár az autógyártásban is.","shortLead":"Az Unileverről a ketchupos flakon és a mosószer, az Apple-ről a telefonok és számítógépek, a Legóról pedig a műanyag...","id":"20210518_unilever_apple_lego_fenntarthatosag_nagyvallalati_peldak_legzoldebb_autok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c0dbe8-099e-4c95-beef-265bf51e423e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_unilever_apple_lego_fenntarthatosag_nagyvallalati_peldak_legzoldebb_autok","timestamp":"2021. május. 18. 12:00","title":"Nagy pénz, nagy foci? Három gigavállalat, három zöld eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d76c40-469c-4176-96ee-19c46d32f89f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre azokat a kiképzőket készítik fel, akik felkészítik a rendőröket a használatra.","shortLead":"Egyelőre azokat a kiképzőket készítik fel, akik felkészítik a rendőröket a használatra.","id":"20210518_sokkolo_orfk_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d76c40-469c-4176-96ee-19c46d32f89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3d5e0-8b42-4700-ac66-733664fae287","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_sokkolo_orfk_rendorseg","timestamp":"2021. május. 18. 18:58","title":"Hamarosan sokkoló is lesz a magyar rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]