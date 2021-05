Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig terjed az az összeesküvés-elmélet, hogy egy Orbán-videóban fizetett statisztákkal találkozott a miniszterelnök, pedig ezt az egyik érintett maga cáfolta meg.



","shortLead":"Még mindig terjed az az összeesküvés-elmélet, hogy egy Orbán-videóban fizetett statisztákkal találkozott...","id":"20210525_Maga_az_Orbannal_fotozkodo_volegeny_cafolt_nem_o_van_az_MNB_reklamjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edd5c29-397b-4651-8bcc-83094668070c","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Maga_az_Orbannal_fotozkodo_volegeny_cafolt_nem_o_van_az_MNB_reklamjaban","timestamp":"2021. május. 25. 13:23","title":"Maga az Orbánnal fotózkodó vőlegény cáfolt: nem ő van az MNB reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint több száz kilogramm rezet loptak el egy telephelyről, majd ugyanott leadták.","shortLead":"A fővárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint több száz kilogramm rezet loptak el...","id":"20210524_Ejjel_loptak_a_rezet_a_telephelyrol_nappal_ott_adtak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a0c94-e050-41f2-bfc4-026881695a17","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ejjel_loptak_a_rezet_a_telephelyrol_nappal_ott_adtak_el","timestamp":"2021. május. 24. 10:05","title":"Éjjel lopták a rezet a telephelyről, nappal ott adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élete egyik leghasztalanabb befektetésének bizonyult, de most jó pénzt hozhat.","shortLead":"Élete egyik leghasztalanabb befektetésének bizonyult, de most jó pénzt hozhat.","id":"20210525_Eladja_tenerifei_hazat_Havas_Henrik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f350bd7f-d675-4f2a-9534-9a18e0fe6015","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Eladja_tenerifei_hazat_Havas_Henrik","timestamp":"2021. május. 25. 09:34","title":"Eladja tenerifei házát Havas Henrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ügynökségnek orosz háttere van.","shortLead":"Az ügynökségnek orosz háttere van.","id":"20210525_fazze_influenszerek_pr_pfizer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a041a37b-676f-4b0e-9767-077ae3f75542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_fazze_influenszerek_pr_pfizer","timestamp":"2021. május. 25. 20:10","title":"Influenszereknek fizetett volna egy PR-ügynökség, hogy azt hazudják, a Pfizer-vakcinák több száz ember halálát okozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A nyugat-balkáni térség több országában javult a független média helyzete az elmúlt időszakban. Szerbia kivétel.","shortLead":"A nyugat-balkáni térség több országában javult a független média helyzete az elmúlt időszakban. Szerbia kivétel.","id":"20210525_Szeretettel_a_Vajadsagbol_Szerbia_esete_a_sajtoszabadsaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32e6d86-da7e-42b8-a3da-1c43b1862c9e","keywords":null,"link":"/360/20210525_Szeretettel_a_Vajadsagbol_Szerbia_esete_a_sajtoszabadsaggal","timestamp":"2021. május. 25. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nem dicsekedhet a sajtószabadság helyzetével a szerb elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4f0e12-e2ff-4c01-b17d-1cb6a206d1d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól a Google-fiókunk jelszavával védhetjük le a tevékenységeink előzményeit, így nagyobb biztonságban lehetnek az adataink is.","shortLead":"Mostantól a Google-fiókunk jelszavával védhetjük le a tevékenységeink előzményeit, így nagyobb biztonságban lehetnek...","id":"20210525_google_keresesi_elozmenyek_tevekenyseg_jelszo_felhasznaloi_adatok_vedelme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4f0e12-e2ff-4c01-b17d-1cb6a206d1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b6fbf6-8a2b-4d47-9dc5-7351ee168210","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_google_keresesi_elozmenyek_tevekenyseg_jelszo_felhasznaloi_adatok_vedelme","timestamp":"2021. május. 25. 19:03","title":"Jelszavas védelmet adott a Google a fiókjához, így állíthatja be a plusz védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot.","shortLead":"A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot.","id":"20210525_Dobrev_Klara_ellenzeki_kormany_Fidesz_DK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11314ee-a384-48d3-a72a-5f032b35a63d","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Dobrev_Klara_ellenzeki_kormany_Fidesz_DK","timestamp":"2021. május. 25. 09:09","title":"Dobrev Klára: Arra kérünk felhatalmazást, hogy az elrabolt vagyont visszavegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportállamtitkár azt nyilatkozta, az úszó-Eb járványszempontból főpróbája volt az olimpiának is.","shortLead":"A sportállamtitkár azt nyilatkozta, az úszó-Eb járványszempontból főpróbája volt az olimpiának is.","id":"20210524_Szabo_Tunde_szerint_a_tokioi_olimpia_foprobaja_volt_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade83783-4d98-41c1-83e2-17bbbc07e424","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Szabo_Tunde_szerint_a_tokioi_olimpia_foprobaja_volt_Budapesten","timestamp":"2021. május. 24. 13:45","title":"Szabó Tünde szerint a tokiói olimpia főpróbája volt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]