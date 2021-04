Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal éjfél előtt mozdult meg a föld.","shortLead":"Nem sokkal éjfél előtt mozdult meg a föld.","id":"20210414_foldrenges_gorogorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcf3697-c485-4b11-849e-ce6b78897f67","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_foldrenges_gorogorszag","timestamp":"2021. április. 14. 05:53","title":"Földrengés rázott meg két görög szigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","shortLead":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","id":"20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb88698-4cb4-4aab-9941-8a190e89a96c","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","timestamp":"2021. április. 13. 08:46","title":"272 újabb áldozata van a járványnak, 1209-en vannak lélegezgetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15332205-615f-43ae-91f2-550a2fbc5189","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tele voltak az utcák, fogytak a sörök az enyhítés után.","shortLead":"Tele voltak az utcák, fogytak a sörök az enyhítés után.","id":"20210413_London_enyhitesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15332205-615f-43ae-91f2-550a2fbc5189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14d6b87-eeb3-4bbb-92da-1ba4ce1b0aac","keywords":null,"link":"/elet/20210413_London_enyhitesek","timestamp":"2021. április. 13. 11:49","title":"Ez már egy más világ: így nézett ki 97 nap után az első szabad este a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mészáros utcával párhuzamosan alakítana ki parkolót a várba tartó turistákat szállító buszoknak az I. kerületi önkormányzat. A helyiek hevesen tiltakoznak a tervek ellen.","shortLead":"A Mészáros utcával párhuzamosan alakítana ki parkolót a várba tartó turistákat szállító buszoknak az I. kerületi...","id":"20210413_deli_palyudvar_budai_var_turistabuszok_lakok_i_keruleti_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998649ee-9462-4a1f-9a43-1ca6fa998c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_deli_palyudvar_budai_var_turistabuszok_lakok_i_keruleti_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","timestamp":"2021. április. 13. 18:43","title":"Turistabuszok özönétől tartanak a Déli pályaudvar régi vágányai mellett élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","shortLead":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","id":"20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1554954e-dc21-47a8-812b-21fa2589ec25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","timestamp":"2021. április. 14. 08:55","title":"Előkerült egy videó az április elején történt hatalmas balesetről az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260ab928-5c43-40f0-b11e-3a5707b3573e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint túlzás a Magyar Orvosi Kamara állítása a 90 százalékról.","shortLead":"Takács Péter szerint túlzás a Magyar Orvosi Kamara állítása a 90 százalékról.","id":"20210412_takacs_peter_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=260ab928-5c43-40f0-b11e-3a5707b3573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f3ef5-8c65-4f07-9efb-07a8d30082d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_takacs_peter_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 21:44","title":"A Kórházi Főigazgatóság vezetője elmondta, a lélegeztetőgépen lévők több mint 80 százalékát nem sikerül megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Fontos változás, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió forintos hitelt.","shortLead":"Fontos változás, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió...","id":"20210412_mfb_gyorskolcson_vallalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c48d790-5029-421a-a066-469ed5578f64","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_mfb_gyorskolcson_vallalkozas","timestamp":"2021. április. 12. 14:58","title":"A 2019-ben alapított cégek is kérhetik az újraindítási gyorskölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12800d88-91de-4f6c-b7af-f5ff7fd0327d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A méregdrága Pro Max egy évet töltött a vízben, mire sikerült kihalászni. Ehhez a klímaváltozás is kellett.","shortLead":"A méregdrága Pro Max egy évet töltött a vízben, mire sikerült kihalászni. Ehhez a klímaváltozás is kellett.","id":"20210413_vizbe_esett_iphone_11_pro_max_szarazsag_tajvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12800d88-91de-4f6c-b7af-f5ff7fd0327d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778db3c1-1c2b-4293-9d80-1ae64f96651a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_vizbe_esett_iphone_11_pro_max_szarazsag_tajvan","timestamp":"2021. április. 13. 09:33","title":"A kiszáradás miatt találtak meg egy tavaly vízbe ejtett iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]