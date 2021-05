Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d4c0949-e9c7-4746-bd4f-e6fb41b63188","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A német köztelevízióhoz képest a magyar kevésbé kormánypárti – mondta a közelmúltban a magyar miniszterelnök. Tudósítónk a cikkében a honi tévéviszonyokhoz szokottak számára nyújt bepillantást a német közszolgálati újságírás működésébe.","shortLead":"A német köztelevízióhoz képest a magyar kevésbé kormánypárti – mondta a közelmúltban a magyar miniszterelnök...","id":"202120__nemet_kozteve__partatlansag__alkotmanyos_vedelem__kritikusok_es_kormanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d4c0949-e9c7-4746-bd4f-e6fb41b63188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29260755-5746-433e-b97d-f02f53424b86","keywords":null,"link":"/360/202120__nemet_kozteve__partatlansag__alkotmanyos_vedelem__kritikusok_es_kormanyok","timestamp":"2021. május. 24. 13:30","title":"Tényleg kormánypártibb a német közmédia, mint a magyar? Orbán meglepődne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint csak a véletlenen múlt, hogy a nő nem halt meg.","shortLead":"Az ügyészség szerint csak a véletlenen múlt, hogy a nő nem halt meg.","id":"20210525_Vademeles_keseles_elettars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5522569-45ad-4367-8fbf-3ca2c2a8fc7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Vademeles_keseles_elettars","timestamp":"2021. május. 25. 09:51","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki a gyermekük szeme láttára késelte meg volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászai Gellért cége 77 százalékot vert a tavalyi év ugyanazon időszakára. ","shortLead":"Jászai Gellért cége 77 százalékot vert a tavalyi év ugyanazon időszakára. ","id":"20210525_4ig_jelents_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3ac019-df95-45d7-be19-522d880e4f4f","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_4ig_jelents_bevetel","timestamp":"2021. május. 25. 10:37","title":"Óriási bevételnövekedésről számolt be a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A lélegeztetőgép-beszerzések, a Sinopharm-vakcinák, újabban pedig a Fudan Egyetem miatt egyre többször szerepel Kína a magyar közbeszédben, legtöbbször politikai felhangokkal. A magyarországi kínai közösség számára a Fudan érkezése, illetve tágabb értelemben a keleti nyitás azonban sokkal inkább kulturális, mintsem hatalmi kérdés.","shortLead":"A lélegeztetőgép-beszerzések, a Sinopharm-vakcinák, újabban pedig a Fudan Egyetem miatt egyre többször szerepel Kína...","id":"20210525_fudan_ugy_kinaiak_magyarorszagon_keleti_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f788b3c9-3e55-47f9-ab19-33a5acfa6be1","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_fudan_ugy_kinaiak_magyarorszagon_keleti_nyitas","timestamp":"2021. május. 25. 17:00","title":"„Példát mutathat a Fudan az itteni egyetemeknek” – Magyarországon élő kínaiak a beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ffc690-1b43-4d50-8d44-ef4ab360613b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikában az F-150 a pickupok etalonja, közel negyven éve ez a típus vezeti az eladási listákat. Mostantól pedig elektromos változata is van. ","shortLead":"Amerikában az F-150 a pickupok etalonja, közel negyven éve ez a típus vezeti az eladási listákat. Mostantól pedig...","id":"20210525_Elon_Musk_gratulalt_az_elektromos_Ford_F150","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48ffc690-1b43-4d50-8d44-ef4ab360613b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691e9e38-700a-4c0f-86c1-1dfc8300b587","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Elon_Musk_gratulalt_az_elektromos_Ford_F150","timestamp":"2021. május. 25. 09:46","title":"Elon Musk is gratulált hozzá, hogy mennyire betalált az elektromos Ford F-150 Lightning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Biden szerint az incidens és a videó, amit a Minszkben letartóztatott Raman Prataszevicsről készítettek, szégyenletes támadást jelentenek a politikai másként gondolkodással és a sajtószabadsággal szemben.","shortLead":"Biden szerint az incidens és a videó, amit a Minszkben letartóztatott Raman Prataszevicsről készítettek, szégyenletes...","id":"20210525_biden_lukasenka_minszk_gepelterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e3af0-89cc-427e-a263-635f8ccc8f29","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_biden_lukasenka_minszk_gepelterites","timestamp":"2021. május. 25. 05:20","title":"Fehér Ház: Felelősségre fogjuk vonni a Lukasenka rezsimet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós általános adatvédelmi rendelet. A GDPR szigorúan előírja többek között azt is, hogyan kell tájékoztatni a weboldalak látogatóit a személyes adataik kezeléséről – ez kevés hazai weboldalon szabályszerű.","shortLead":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós...","id":"20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9e12f2-7e3c-4bb9-a0c0-f55df3c552e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","timestamp":"2021. május. 25. 10:03","title":"100 magyar weboldalból 10 ment át a GDPR-teszten, de étterem vagy párt oldala egy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz kapcsolatok, a brexit, a Covid-járvánnyal kapcsolatos helyzet és az éghajlatpolitika kérdései szerepelnek. Rendkívüli témaként szó lesz a fehérorosz hatóságok által leszállásra kényszerített polgári légijárat ügyéről is.","shortLead":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz...","id":"20210524_EUcsucs_az_elteritett_repulorol_is_szo_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31906079-0bdc-4aa1-bbe3-56dfce78ff0f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210524_EUcsucs_az_elteritett_repulorol_is_szo_lesz","timestamp":"2021. május. 24. 13:25","title":"EU-csúcs: az eltérített repülőről is szó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]