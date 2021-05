Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1efe8bfb-c607-489d-832c-70fdd43b31ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak tartott kiszivárogtató megszellőztette a Twitteren, hogy vége a Huawei és a Leica ötéves kapcsolatának. A kameragyártó kissé rejtélyesen reagált a hírre.","shortLead":"Egy megbízhatónak tartott kiszivárogtató megszellőztette a Twitteren, hogy vége a Huawei és a Leica ötéves...","id":"20210519_huawei_leica_egyuttmukodes_kamerak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1efe8bfb-c607-489d-832c-70fdd43b31ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82436b39-2918-4400-b327-a5c1f4caf45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_huawei_leica_egyuttmukodes_kamerak","timestamp":"2021. május. 19. 10:03","title":"Kérdőjelek a Huawei telefonok kamerái körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bfe826-3dd6-4e27-bba5-bcd592c7c6c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal labdarúgó a KTE Labdarúgó Akadémián nevelkedett.","shortLead":"A fiatal labdarúgó a KTE Labdarúgó Akadémián nevelkedett.","id":"20210517_liverpool_farkas_csaba_patrik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93bfe826-3dd6-4e27-bba5-bcd592c7c6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16967e9f-0cda-4365-9601-7aa8de7ce782","keywords":null,"link":"/sport/20210517_liverpool_farkas_csaba_patrik","timestamp":"2021. május. 17. 15:13","title":"Leigazolt a Liverpool egy 14 éves magyar tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a20d54-4f68-44b2-80c8-8a5bdbacc027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Győrnél történt. A család állapota stabil.","shortLead":"A baleset Győrnél történt. A család állapota stabil.","id":"20210518_m1_es_autopalya_gyor_kezilabda_podor_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4a20d54-4f68-44b2-80c8-8a5bdbacc027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710c6f74-acd8-4265-bbc0-6a5fdde19474","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_m1_es_autopalya_gyor_kezilabda_podor_zoltan","timestamp":"2021. május. 18. 12:44","title":"A szombathelyi kézicsapat elnöke és családja ült az autóban, amelyik lezuhant az M1-es autópályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e3d10e-5e60-4c0d-8533-dbfe2a8af410","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szezon végén elbúcsúzik a Crystal Palace-tól a 74 éves Roy Hodgson.","shortLead":"A szezon végén elbúcsúzik a Crystal Palace-tól a 74 éves Roy Hodgson.","id":"20210518_Roy_Hodgson_Crystal_Palace","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07e3d10e-5e60-4c0d-8533-dbfe2a8af410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd9be1d-e62c-4b11-a627-a38973658def","keywords":null,"link":"/sport/20210518_Roy_Hodgson_Crystal_Palace","timestamp":"2021. május. 18. 15:06","title":"Visszavonul az angol bajnokság legidősebb edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275dff6-c064-418c-baaa-6af2b0f848de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz mérnökök minden korábbinál nagyobb teljesítményt facsarnak ki a 6,5 literes blokkból.","shortLead":"Az olasz mérnökök minden korábbinál nagyobb teljesítményt facsarnak ki a 6,5 literes blokkból.","id":"20210519_tovabb_feszitik_a_hurt_830_loeronel_erosebb_szivo_v12_jon_a_ferraritol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4275dff6-c064-418c-baaa-6af2b0f848de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9516ccbd-25a0-42e6-aa35-377bd11de8d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_tovabb_feszitik_a_hurt_830_loeronel_erosebb_szivo_v12_jon_a_ferraritol","timestamp":"2021. május. 19. 11:21","title":"Tovább feszítik a húrt: 830 lóerőnél erősebb V12 jön a Ferraritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c2c3f9-8041-4a49-855f-d5ebc246417d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit kerékpárüzlet kipróbálta, meg tudnak-e találni egy ellopott biciklit az AirTag segítségével.","shortLead":"Egy brit kerékpárüzlet kipróbálta, meg tudnak-e találni egy ellopott biciklit az AirTag segítségével.","id":"20210518_apple_airtag_kutyu_kerekpar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c2c3f9-8041-4a49-855f-d5ebc246417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb9bf4-2d5a-42fb-a08c-66e25a403f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_apple_airtag_kutyu_kerekpar","timestamp":"2021. május. 18. 16:03","title":"A lopott bicikli is visszaszerezhető az AirTaggel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c36f4f-881f-43e1-adce-8c2f8af66ceb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok és a sebesültek is mind fiatal nők, akik egy partibuszban ünnepeltek. A járműre ismeretlenek mintegy hetven lövést adtak le.","shortLead":"A halálos áldozatok és a sebesültek is mind fiatal nők, akik egy partibuszban ünnepeltek. A járműre ismeretlenek...","id":"20210519_kalifornia_partibusz_lovoldozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1c36f4f-881f-43e1-adce-8c2f8af66ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a6e9e5-66ec-4ef9-afc0-a92abded48e8","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_kalifornia_partibusz_lovoldozes","timestamp":"2021. május. 19. 05:20","title":"Bulizó fiatalokra nyitottak tüzet Kaliforniában, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy ausztrál kutatás a globális madárpopuláció egyedszáma mellett az állatok életmódját is vizsgálta. A madarak számának ismerete tükrözheti az ökoszisztéma állapotát.","shortLead":"Egy ausztrál kutatás a globális madárpopuláció egyedszáma mellett az állatok életmódját is vizsgálta. A madarak...","id":"20210518_madar_becsles_ausztral_kutatas_kornyezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55855e5-8ad0-47ef-8c9c-f20d7c5985ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_madar_becsles_ausztral_kutatas_kornyezet","timestamp":"2021. május. 18. 16:37","title":"50 milliárdnál több madár élhet a világon, de a fajok több mint tizedéből 5 ezer példány sincsen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]