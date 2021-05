A vonatkozó törvénycsomag újabb elemeiről számolt be a Fidesz frakcióvezetője.

“A pedofilokat minden eszközzel távol kell tartani a gyermekektől, ezért számos munkakörből ki kell őket tiltani” – írta a Facebookon Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője a napokban jelentett be egy pedofilellenes törvénycsomagot számolt be, ennek az újabb elemeit ismertette csütörtökön. Mint írta, eddig is voltak olyan területek, ahol az ilyen bűncselekmények elkövetői nem dolgozhattak, de Kocsis szerint "tovább kell bővíteni ezek körét".

A pedofilok nem dolgozhatnak szabadidő eltöltésével, szórakozással, sportolással kapcsolatos munkahelyen, vagyis például strandon, vidámparkban, állatkertben, sportegyesületben. Így jelentősen csökken az esélye, hogy kiskorúak közelében legyenek”

– ismertette Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője korábban arról írt, hogy minősített esetben a pedofilok tette az emberöléssel lesz egyenértékű.