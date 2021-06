Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"Maratoni európai turnéra indul az amerikai elnök, hogy demokráciákat toborozzon Kína ellen. Számos téma van azonban, amit az európai felek jóval sürgetőbbnek éreznek a számukra kevésbé valós fenyegetésként megélt kínai külpolitikával szemben. A hangulat várhatóan egy nagy összeveszés utáni kibékülős párterápiát fog idézni, számos eddig kibeszéletlen problémával. Aztán jön Putyin. ","shortLead":"Maratoni európai turnéra indul az amerikai elnök, hogy demokráciákat toborozzon Kína ellen. Számos téma van azonban...","id":"20210609_Tortenelmi_jelentoseg_europai_turnera_erkezik_Joe_Biden__de_miert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e05b0a2-4b3b-4b69-8dda-5f88314b1bbb","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_Tortenelmi_jelentoseg_europai_turnera_erkezik_Joe_Biden__de_miert","timestamp":"2021. június. 09. 06:30","title":"Biden végre Európába érkezik, de amire igazán vágyik, azt itt aligha kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 09. 15:35","title":"Mi a közös a vidrában, a kajakosokban és a növények öntözésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánypárti publicista a Hír TV műsorában fejtette ki, milyen kötelezettségei vannak egy pápának.","shortLead":"A kormánypárti publicista a Hír TV műsorában fejtette ki, milyen kötelezettségei vannak egy pápának.","id":"20210608_bayer_zsolt_ferenc_papa_budapest_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9c1173-db73-4928-a424-ebd4c4844b8f","keywords":null,"link":"/elet/20210608_bayer_zsolt_ferenc_papa_budapest_orban_viktor","timestamp":"2021. június. 08. 16:56","title":"Bayer Zsolt szerint ha a pápa nem akar Orbánnal találkozni, akkor meg kell kérni, hogy ne jöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2660c1c-bc14-4a26-8d94-9260cf964ec0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 20 éves támadót nem sokkal a gyilkosság után elfogták. Egy kilencéves kisfiút súlyos sérülésekkel kórházban kezelnek.","shortLead":"A 20 éves támadót nem sokkal a gyilkosság után elfogták. Egy kilencéves kisfiút súlyos sérülésekkel kórházban kezelnek.","id":"20210608_gazolas_muszlim_csalad_Kanada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2660c1c-bc14-4a26-8d94-9260cf964ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ac3425-6314-4934-b072-2fa351415d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_gazolas_muszlim_csalad_Kanada","timestamp":"2021. június. 08. 08:10","title":"Szándékosan halálra gázoltak egy muszlim család négy tagját Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szakemberek még 2007-ben találták meg Cooper több csontját is, de egészen mostanáig tartott azok előkészítése és megtisztítása.","shortLead":"A szakemberek még 2007-ben találták meg Cooper több csontját is, de egészen mostanáig tartott azok előkészítése és...","id":"20210608_ausztralia_dinoszaurusz_australotitan_cooperensis_titanoszaurusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca792eb-8931-4bc7-8f1a-5cbe791bf10d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_ausztralia_dinoszaurusz_australotitan_cooperensis_titanoszaurusz","timestamp":"2021. június. 08. 11:33","title":"Újabb dinoszauruszfajt azonosítottak Ausztráliában, 67 tonnás lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínában azt tervezik, hogy az év végéig elérik az egymilliárd beoltottat.","shortLead":"Kínában azt tervezik, hogy az év végéig elérik az egymilliárd beoltottat.","id":"20210608_gyerek_oltas_Kina_Sinovac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b04584e-15fa-4521-9ba4-51cef9ec9d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_gyerek_oltas_Kina_Sinovac","timestamp":"2021. június. 08. 12:47","title":"Három évnél idősebb gyerekeket is beoltanak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c0811e-516b-44b0-acd4-609a2cacd3ed","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint 300 millió euróért veszik meg a hálózatot.","shortLead":"Több mint 300 millió euróért veszik meg a hálózatot.","id":"20210608_mol_omv_benzinkut_halozat_szlovenia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c0811e-516b-44b0-acd4-609a2cacd3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682a8415-1292-4c58-b776-4ff621586afb","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_mol_omv_benzinkut_halozat_szlovenia","timestamp":"2021. június. 08. 12:06","title":"Megvásárolja a Mol az OMV benzinkúthálózatát Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c48c7d-cdf1-4abe-9cc1-cfb05d0c5e39","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nigéria 89, Ghána 63 százalékkal növelte meg egyszer a GDP-jét, Magyarországról eltűnt kétmillió szegény, de lett még 130 ezer dolgozó egy statisztikai újratervezésnél. Az, hogy a gazdasági adatok gyűjtésének és összesítésének elméletét, valamint technikáját is fejlesztik, jó folyamat, de sokszor azt is jelenti: ki kell dobni jó néhány korábbi elemzést a gazdaságról.","shortLead":"Nigéria 89, Ghána 63 százalékkal növelte meg egyszer a GDP-jét, Magyarországról eltűnt kétmillió szegény, de lett még...","id":"20210609_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_statisztika_gdp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c48c7d-cdf1-4abe-9cc1-cfb05d0c5e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44112718-fee9-4055-9952-af3236f127e6","keywords":null,"link":"/360/20210609_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_statisztika_gdp","timestamp":"2021. június. 09. 07:00","title":"Hogyan duplázzuk meg egy nap alatt egy ország GDP-jét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]