[{"available":true,"c_guid":"92acd8af-2c8d-46ba-b0e0-6844719b9381","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A majd egyéves csend után Salzburg éledezik, és tárt karokkal várja a turistákat. A gazdag történelem, a kulturális élmények, a lélegzetelállító látkép és gasztronómia lenyűgözi az idelátogatókat. A legtöbben Mozart szülővárosaként ismerik a várost, de ezen túl is rengeteg izgalmat tartogat az Alpok kapuja.","shortLead":"A majd egyéves csend után Salzburg éledezik, és tárt karokkal várja a turistákat. A gazdag történelem, a kulturális...","id":"feelaustria_20210601_Salzburgot_latni_kell_tippek_hogy_fedezzuk_fel_Ausztria_egyik_legszebb_pontjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92acd8af-2c8d-46ba-b0e0-6844719b9381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c57fb2b-bdea-4b5e-85f9-6e4c247b0ea3","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210601_Salzburgot_latni_kell_tippek_hogy_fedezzuk_fel_Ausztria_egyik_legszebb_pontjat","timestamp":"2021. június. 09. 07:30","title":"Salzburgot látni kell: tippek, hogy fedezzük fel Ausztria egyik legszebb pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, az ellenzék megpróbál politikai tőkét kovácsolni abból, hogy Kövér László parlamenti elnök sorozatban egyre nagyobb összegekre bünteti a parlamenti képviselőiket. A házelnök szigora a legritkább esetben sújt le kormánypárti politikusra, pedig személyeskedő, olykor kocsmai stílusú beszólásból egyik politikai oldalon sincs hiány. ","shortLead":"Úgy tűnik, az ellenzék megpróbál politikai tőkét kovácsolni abból, hogy Kövér László parlamenti elnök sorozatban egyre...","id":"20210608_kover_laszlo_ellenzek_buntetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eba432f-a1cb-4c25-92a4-6ed868d08e73","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_kover_laszlo_ellenzek_buntetesek","timestamp":"2021. június. 08. 11:30","title":"Kövér László végre észrevette, hogy a rekordbüntetésekből az ellenzék kovácsol fegyvert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok földművesek.","shortLead":"Az áldozatok földművesek.","id":"20210608_india_villam_villamcsapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb5cbaf-9089-440e-82f3-7cb0b0437937","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_india_villam_villamcsapas","timestamp":"2021. június. 08. 21:56","title":"Villámok csaptak le Indiában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH azt vizsgálja, hogy a cég jogsértő módon befolyásolja-e a dalszövegeket publikáló piaci szereplők közötti versenyt. ","shortLead":"A GVH azt vizsgálja, hogy a cég jogsértő módon befolyásolja-e a dalszövegeket publikáló piaci szereplők közötti...","id":"20210608_Gazdasagi_Versenyhivatal_eljaras_Google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e08898-ce7a-4471-9f56-566df5ecb0aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_Gazdasagi_Versenyhivatal_eljaras_Google","timestamp":"2021. június. 08. 10:58","title":"A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d548bcab-b758-4585-9616-f6b439ad09ba","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple az idei évben is online tartja meg a szokásos éves fejlesztői konferenciáját, melynek nyitónapján minden fontos, a felhasználókat érintő szoftveres újdonságról hírt kaptunk.","shortLead":"Az Apple az idei évben is online tartja meg a szokásos éves fejlesztői konferenciáját, melynek nyitónapján minden...","id":"20210607_wwdc_2021_apple_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d548bcab-b758-4585-9616-f6b439ad09ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f11116-87ab-4c6b-8b54-81b86f5a0929","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_wwdc_2021_apple_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 21:46","title":"Bemutatta az Apple az izgalmas újdonságait – mutatjuk a legfontosabbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fehéroroszországban három év börtön jár tiltott tüntetésért, Magyarország–Írország 0–0. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Fehéroroszországban három év börtön jár tiltott tüntetésért, Magyarország–Írország 0–0. A hvg360 reggeli...","id":"20210609_Radar360_Korhazi_atszervezes_terve_szivargott_ki_hazatertek_a_magyar_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bcb2a0-af84-4d82-a936-707decb47d2b","keywords":null,"link":"/360/20210609_Radar360_Korhazi_atszervezes_terve_szivargott_ki_hazatertek_a_magyar_katonak","timestamp":"2021. június. 09. 07:56","title":"Radar360: Kórházi átszervezés terve szivárgott ki, hazatértek a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f5eab1-e41b-4edd-911f-30b192c4d1a8","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Kína meg tud bocsátani, de nem felejt – mondják a hvg360-nak Kína-szakértők. Az, hogy Orbán Viktor 21 évvel ezelőtt fogadta a dalai lámát, jobban fájt Pekingnek, de most, hogy sokkal erősebb világhatalom lett, az ellenzéki utcakeresztelő fricskát nehezebben nyelheti le. ","shortLead":"Kína meg tud bocsátani, de nem felejt – mondják a hvg360-nak Kína-szakértők. Az, hogy Orbán Viktor 21 évvel ezelőtt...","id":"20210609_kina_karacsony_kormany_fudan_diplomacia_bosszu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0f5eab1-e41b-4edd-911f-30b192c4d1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8978ddd-9cdd-4072-b954-8ecee6024f11","keywords":null,"link":"/360/20210609_kina_karacsony_kormany_fudan_diplomacia_bosszu","timestamp":"2021. június. 09. 11:00","title":"Mekkora árat kell fizetnie Karácsony Gergelynek a Dalai láma utcáért? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott védője Gulácsi Péternél is több szavazatot kapott.","shortLead":"A magyar válogatott védője Gulácsi Péternél is több szavazatot kapott.","id":"20210609_Willi_orban_lipcse_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4b1cf0-fd2e-4dd2-8bff-cf6fbf2d4110","keywords":null,"link":"/sport/20210609_Willi_orban_lipcse_foci","timestamp":"2021. június. 09. 11:28","title":"Orbán lett a szezon legjobbja Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]