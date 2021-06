A pandémia miatt több fővárosi kerületben is lelassult a hagyatéki ügyintézés, egyes esetekben 8-9 hónapot kell várni a folyamat végéig – számolt be róla a Népszava.

A lap példaként hozza fel egy testvérpár esetét, akik a tavaly decemberben meghalt édesanyjuk után örököltek egy lakást, egy vidéki ház felét és többszázezer forint adósságot. Ugyan elkezdték intézni a hagyatéki ügyeket, de a kerületi önkormányzat munkatársa azt mondta nekik,

ne csodálkozzanak, ha csak valamikor idén szeptemberben, vagy még később kapják meg a hivatalos végzést a közjegyzőtől, hogy ők rendelkezhetnek az örökségükkel.

A Népszava több olvasója is hasonló tapasztalatokról számolt be, és a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke, Göd jegyzője szerint is nagy gondot okoz a hagyatéki ügyek elhúzódása. Tóth János azt mondta: jogosnak tartja, hogy bosszúsak az örökösök, de nem tartja igazságosnak, ha valaki ezért a hivatali ügyintézőkre mutogat.

A közigazgatási szakember főként a kistelepüléseken látja kritikusnak a helyzetet, ahol szerinte a községi hivatalban egy munkatárs akár harmincféle ügyet is intéz, így nehezen birkózik meg a hagyatéki eljárás tavaly megváltozott feladataival. Ugyanis egy nemrég hatályba lépett kormányzati intézkedés óriási pluszterhet ró a hagyatéki ügyintézőkre.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnöke, Tóth Ádám válaszában viszont azzal árnyalta a képet, hogy nem mindenhol kell sokat várni. Ferencvárosban például, ahol ő is dolgozik, nem érzett semmilyen lassulást, máshol azonban egy megfertőződött ügyintéző betegsége, akár hónapokig tartó betegállománya miatt feltorlódtak az ügyek. Van olyan közjegyző – mondta –, akihez egy hónapig egyetlen leltár sem érkezett az önkormányzatoktól.

Tóth Ádám szerint a jelenség hátterében nemcsak a járvány áll: tavaly jelentős személycserék voltak több nagy hivatalban, amelyek érintették a tapasztalt hagyatéki ügyintézői kört is. Szerinte az újak betanítása lassította a napi munkát, ahogy az is, hogy sokszor home office-ban dolgoztak az ügyintézők. Utóbbit a jegyzőszövetség vezetője is kiemelte: Tóth János szerint kollégáik nem győzik megtanulni az új elektronikus felületek kezelését, ami önmagában is visszaveti a napi teljesítményt, de adatvédelmi és biztonsági okok miatt ezeket a rendszereket csak a hivatali gépekről lehet elérni.