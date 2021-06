Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c78235f7-792c-4974-b754-d1e6ec721a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Állami tulajdonú területen szedett belépőt az önkormányzat, most évi 1,3 millió forintért fogja bérelni a partszakaszt.","shortLead":"Állami tulajdonú területen szedett belépőt az önkormányzat, most évi 1,3 millió forintért fogja bérelni a partszakaszt.","id":"20210616_Badacsonytomaj_strandbelepo_partszakasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c78235f7-792c-4974-b754-d1e6ec721a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12356bd-978f-4dd6-a1d8-7e4b30323590","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210616_Badacsonytomaj_strandbelepo_partszakasz","timestamp":"2021. június. 16. 19:28","title":"Badacsonytomaj 12 évig fizettetett strandbelépőt egy olyan partszakaszra, ami nem is az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Nature-ben megjelent tanulmányt tekintett át Kemenesi Gábor virológus.","shortLead":"Egy, a Nature-ben megjelent tanulmányt tekintett át Kemenesi Gábor virológus.","id":"20210616_koronavirus_vedettseg_mrns_vakcina_kemenesi_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e5b38b-fdc1-4479-bcd1-8475a0750d63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_koronavirus_vedettseg_mrns_vakcina_kemenesi_gabor","timestamp":"2021. június. 16. 14:31","title":"Úgy tűnik, legalább egy évig védettek azok, akik elkapták a koronavírust, és mRNS-vakcinával vannak oltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d673e96-4f4d-477a-b0dd-b0232759dc97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bizarr, elegáns, vicces kalapok minden mennyiségben. ","shortLead":"Bizarr, elegáns, vicces kalapok minden mennyiségben. ","id":"20210617_Megkezdodott_a_brit_arisztokracia_divatshowja_az_ascoti_derbi__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d673e96-4f4d-477a-b0dd-b0232759dc97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93095689-74f6-4104-9a5b-a6d0c493ec45","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Megkezdodott_a_brit_arisztokracia_divatshowja_az_ascoti_derbi__fotok","timestamp":"2021. június. 17. 10:30","title":"Megkezdődött a brit arisztokrácia divatshow-ja, az ascoti derbi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek a tranzakciók. A földár viszont felfelé kúszik, országosan egy év alatt ötszázalékos volt a drágulás, 2010 óta több mint két és félszeresére emelkedett a termőföld hektáronkénti ára. Megyénként nagyok az árkülönbségek.","shortLead":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek...","id":"20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cde039a-2d19-42c6-a09d-c23541f6d22a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","timestamp":"2021. június. 15. 16:23","title":"Balatonfüreden tízszer annyiért lehet földet venni, mint Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e723e8-076e-498a-88fd-ef45191a06c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amazonasi erdőirtás, a japán szénerőművek, a műanyagok és a mérgező hulladék ellen kampányolnak azok a környezetvédő aktivisták, akik az idén Goldman Környezetvédelmi Díjat, hétköznapi nevén zöld Nobel-díjat kaptak. A hat nyertes pénzügyi támogatást kap ahhoz, hogy folytatni és bővíteni tudja kampányát.","shortLead":"Az amazonasi erdőirtás, a japán szénerőművek, a műanyagok és a mérgező hulladék ellen kampányolnak azok a környezetvédő...","id":"20210615_erdoirtas_ellen_kampanyolok_zold_nobel_dij_2021_goldman_kornyezetvedelmi_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e723e8-076e-498a-88fd-ef45191a06c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bf4e7e-e1c5-4c17-b31b-842692a45e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_erdoirtas_ellen_kampanyolok_zold_nobel_dij_2021_goldman_kornyezetvedelmi_dij","timestamp":"2021. június. 15. 21:03","title":"Kiosztották a zöld Nobel-díjat: ők azok az emberek, akikről példát vehetünk mindannyian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62525922-f6a1-4497-a953-21fac1b684ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átvonultak a szurkolók a Puskás Arénába a Hősök teréről az este hat órakor kezdődő magyar–portugál meccsre.","shortLead":"Átvonultak a szurkolók a Puskás Arénába a Hősök teréről az este hat órakor kezdődő magyar–portugál meccsre.","id":"20210615_vonulas_puskas_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62525922-f6a1-4497-a953-21fac1b684ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa01349-bcdc-4844-aa08-5859a2c848a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_vonulas_puskas_arena","timestamp":"2021. június. 15. 15:25","title":"Így vonultak a szurkolók a Puskás Arénához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803b2f3c-c611-4e56-bc86-3e90d2d6c354","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint több szülő és nagyszülő is jelezte nekik, hogy a kormánypárt Karácsony Gergely lejárató reklámjai a gyermekműsorok alatt is futnak.","shortLead":"A párt szerint több szülő és nagyszülő is jelezte nekik, hogy a kormánypárt Karácsony Gergely lejárató reklámjai...","id":"20210616_momentum_feljelentes_fideszt_youtube_reklama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=803b2f3c-c611-4e56-bc86-3e90d2d6c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce489aa-0e9f-4be7-87fa-5e13332fb8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_momentum_feljelentes_fideszt_youtube_reklama","timestamp":"2021. június. 16. 18:07","title":"A Momentum feljelentette a Fideszt a Youtube-reklámai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8056c6a9-e682-4737-989b-2039265aceb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak, akik elég drasztikus módon fejezik ki, hogy nem kedvelik ezeket. ","shortLead":"Vannak, akik elég drasztikus módon fejezik ki, hogy nem kedvelik ezeket. ","id":"20210616_Tobb_mint_500_elektromos_rollert_kell_kihalaszni_a_Rajnabol_Kolnnel_mert_beledobaljak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8056c6a9-e682-4737-989b-2039265aceb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f33e88-c061-41c5-aaab-63621ad86554","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Tobb_mint_500_elektromos_rollert_kell_kihalaszni_a_Rajnabol_Kolnnel_mert_beledobaljak_oket","timestamp":"2021. június. 16. 08:05","title":"Több mint 500 elektromos rollert kell kihalászni a Rajnából Kölnnél, mert beledobálják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]