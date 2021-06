Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag a klinikai eredmények szerint éppoly hatásos, mint a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna koronavírus-fertőzés elleni védőoltása.","shortLead":"Az oltóanyag a klinikai eredmények szerint éppoly hatásos, mint a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna...","id":"20210615_novavax_vakcina_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f283cfda-ca41-43ca-ad91-62d175694f02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_novavax_vakcina_koronavirus_fertozes","timestamp":"2021. június. 15. 05:29","title":"A Novavax szerint 90,4 százalékos hatékonyságú a vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e61fd29-9546-48b8-8e73-547b60859ad1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét is meghívta a cannes-i fesztivál Cinéfondation programja.","shortLead":"Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét is meghívta a cannes-i fesztivál Cinéfondation programja.","id":"20210616_Meg_egy_magyar_film_ott_lesz_a_cannesi_fesztivalon_rudolf_oliver_fonica_m_120","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e61fd29-9546-48b8-8e73-547b60859ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9454ebb9-a374-4a0b-adaa-ba21962c2896","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Meg_egy_magyar_film_ott_lesz_a_cannesi_fesztivalon_rudolf_oliver_fonica_m_120","timestamp":"2021. június. 16. 11:21","title":"Még egy magyar film ott lesz a cannes-i fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419734b6-8b12-4850-b70d-ecd7f44e6ac7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen gyors és egyben praktikus Mini viszonylag ritka látvány lesz az utakon.","shortLead":"Az igen gyors és egyben praktikus Mini viszonylag ritka látvány lesz az utakon.","id":"20210616_szuperhosszu_nevet_es_335_loerot_kapott_a_kombi_mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419734b6-8b12-4850-b70d-ecd7f44e6ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3316af-03df-4aa5-9408-8b2130e8b407","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_szuperhosszu_nevet_es_335_loerot_kapott_a_kombi_mini","timestamp":"2021. június. 16. 07:59","title":"Szuperhosszú nevet és 335 lóerőt kapott a kombi Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf696-874b-4e50-b780-210c8b8d895b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Butler videói a koronavírus-járvány alatt lettek igazán népszerűek, mert a nézői szerint a videói segítenek oldani a bennük lévő szorongást és feszültséget.","shortLead":"John Butler videói a koronavírus-járvány alatt lettek igazán népszerűek, mert a nézői szerint a videói segítenek oldani...","id":"20210614_john_butler_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf696-874b-4e50-b780-210c8b8d895b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7d5976-fb4e-4e5a-bc78-b2e59e5d9405","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_john_butler_youtube","timestamp":"2021. június. 14. 17:23","title":"Egy 84 éves brit farmer a YouTube új sztárja, imádják a hangját a nézői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55110dc-ac16-42c9-9459-9c73f588fc48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orrfolyás például jobban jellemző rá, mint a szaglás elvesztése – vonta le a következtetést a koronavírus Indiából eredő mutációját tanulmányozó kutatók egyike. ","shortLead":"Az orrfolyás például jobban jellemző rá, mint a szaglás elvesztése – vonta le a következtetést a koronavírus Indiából...","id":"20210614_A_delta_varians_tuneteit_konnyebb_osszekeverni_egy_kozonseges_nathaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c55110dc-ac16-42c9-9459-9c73f588fc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bafd6c-e2f2-40bc-8b08-2d5ffbdc54cc","keywords":null,"link":"/elet/20210614_A_delta_varians_tuneteit_konnyebb_osszekeverni_egy_kozonseges_nathaval","timestamp":"2021. június. 14. 13:16","title":"A delta variáns első tüneteit könnyebb összekeverni egy közönséges náthával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel 8-kor indult a roham, aki nem volt elég gyors, már hozzá sem fért. ","shortLead":"Reggel 8-kor indult a roham, aki nem volt elég gyors, már hozzá sem fért. ","id":"20210614_Masfel_ora_alatt_kimerult_az_elektromos_autos_allami_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071aeebc-dcde-426b-93f1-b73cdb8499ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Masfel_ora_alatt_kimerult_az_elektromos_autos_allami_palyazat","timestamp":"2021. június. 14. 14:36","title":"Másfél óra alatt kimerült az elektromos autós állami pályázat kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK nem vesz részt szavazáson.","shortLead":"A DK nem vesz részt szavazáson.","id":"20210614_Jobbik_pedofilellenes_torvenycsomag_DK_Parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ca4e4a-8304-492e-a247-f98918933ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Jobbik_pedofilellenes_torvenycsomag_DK_Parbeszed","timestamp":"2021. június. 14. 15:31","title":"Telex: A Jobbik megszavazza a melegellenes törvénycsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e50976-43b8-4037-9e8a-6f81597b60e7","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"360","description":"Politikai szempontból nem kockáztat nagyot a Fidesz az LMBT+-közösség elleni kampánnyal, legyen szó a párt vezetőinek nyilatkozatairól, de akár olyan korlátozó törvénymódosításokról is, mint amilyennek az elfogadására most készül a kétharmados kormánypárti többség az Országgyűlésben. A pedofíliát és a homoszexualitást összemosó verzióval egyenesen tőrbe csalták az ellenzéket.","shortLead":"Politikai szempontból nem kockáztat nagyot a Fidesz az LMBT+-közösség elleni kampánnyal, legyen szó a párt vezetőinek...","id":"20210615_orban_fidesz_homoszexualis_torveny_pedofil_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3e50976-43b8-4037-9e8a-6f81597b60e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95e89bc-460a-4e12-b1c5-f8d622875460","keywords":null,"link":"/360/20210615_orban_fidesz_homoszexualis_torveny_pedofil_kampany","timestamp":"2021. június. 15. 06:30","title":"Elővágás, terelés, csoporterősítés: ezért járathatja csúcsra a Fidesz a homofóbiát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]