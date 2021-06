Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8f1265c-36b7-40fa-aa7c-f6226878c619","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia válogatott már várja a szombati meccset, ahol telt ház előtt léphetnek pályára.","shortLead":"A francia válogatott már várja a szombati meccset, ahol telt ház előtt léphetnek pályára.","id":"20210617_raphael_varane_franciaorszag_foci_eb_euro_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f1265c-36b7-40fa-aa7c-f6226878c619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13afe58-0fd2-4305-8807-b5c983ed837f","keywords":null,"link":"/sport/20210617_raphael_varane_franciaorszag_foci_eb_euro_2020","timestamp":"2021. június. 17. 12:14","title":"Párharcokban veszélyesnek tartja a magyar támadókat a francia hátvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"349 ember van már csak kórházban.","shortLead":"349 ember van már csak kórházban.","id":"20210616_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d783c61-c82d-4c8d-af2f-036c46e8079b","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. június. 16. 09:04","title":"9 újabb áldozata van a koronavírusnak, kevéssel nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányok kötelessége az emberi jogok és az LMBTQI+ közösség jogainak védelme lenne - írják.","shortLead":"A kormányok kötelessége az emberi jogok és az LMBTQI+ közösség jogainak védelme lenne - írják.","id":"20210615_amerikai_nagykovetseg_tiltakozas_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7a2fc9-ea71-488e-a291-9186ea5bdd4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_amerikai_nagykovetseg_tiltakozas_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 15. 19:05","title":"A homofóbtörvény miatt aggódik az amerikai nagykövetség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c05ae09-e24f-415c-8779-1940cd2b497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint alaptalan, hogy a \"pedofil-törvény\" miatt ne lehetne este 10 előtt műsorra tűzni a Jóbarátok című sorozatot.","shortLead":"Az államtitkár szerint alaptalan, hogy a \"pedofil-törvény\" miatt ne lehetne este 10 előtt műsorra tűzni a Jóbarátok...","id":"20210616_Orban_Balazs_Jobaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c05ae09-e24f-415c-8779-1940cd2b497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdde72c-ca50-4f78-b361-19bc1b74f7c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Orban_Balazs_Jobaratok","timestamp":"2021. június. 16. 20:10","title":"Orbán Balázs: A Jóbarátok marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d6f9c3-588c-47ed-b64a-19748979203b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár mellett igazi őrület lehet dolgozni.","shortLead":"Az államtitkár mellett igazi őrület lehet dolgozni.","id":"20210617_menczer_tamas_allamtitkar_foci_dekazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6f9c3-588c-47ed-b64a-19748979203b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75236827-84ed-485f-80fb-b7e023bff3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_menczer_tamas_allamtitkar_foci_dekazas","timestamp":"2021. június. 17. 18:10","title":"Menczer Tamás is bemutatta, milyen jól dekáznak a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Nature-ben megjelent tanulmányt tekintett át Kemenesi Gábor virológus.","shortLead":"Egy, a Nature-ben megjelent tanulmányt tekintett át Kemenesi Gábor virológus.","id":"20210616_koronavirus_vedettseg_mrns_vakcina_kemenesi_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e5b38b-fdc1-4479-bcd1-8475a0750d63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_koronavirus_vedettseg_mrns_vakcina_kemenesi_gabor","timestamp":"2021. június. 16. 14:31","title":"Úgy tűnik, legalább egy évig védettek azok, akik elkapták a koronavírust, és mRNS-vakcinával vannak oltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc7e94f-f06b-493c-8c40-c916396fa54f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210615_Marabu_Feknyuz_Az_ellenzek_es_a_portugalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc7e94f-f06b-493c-8c40-c916396fa54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8554c28-1fb6-4023-9659-90f3903f223f","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_Marabu_Feknyuz_Az_ellenzek_es_a_portugalok","timestamp":"2021. június. 15. 20:05","title":"Marabu Féknyúz: Az ellenzék és a portugálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9dd5d7-644b-44a5-a867-e20c0636b383","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és a környezettudatosságban rejlik. Ám ami ennél is fontosabb lehet: az adat, amit ha okosan dolgozunk fel az üzleti intelligenciára és az új generációs szoftverekre támaszkodva, akár a jövőbe is láthatunk vele.","shortLead":"Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és...","id":"20210616_5_millional_tobb_vallalkozast_formalna_halozatta_a_szoftverorias_SAP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d9dd5d7-644b-44a5-a867-e20c0636b383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d06cca-412b-4ee0-adb9-1cb6934b6130","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210616_5_millional_tobb_vallalkozast_formalna_halozatta_a_szoftverorias_SAP","timestamp":"2021. június. 16. 07:30","title":"5 milliónál több vállalkozást formálna hálózattá a szoftveróriás, hogy elhozza a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]