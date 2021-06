Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","shortLead":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","id":"20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094f4412-8e15-4ccb-8690-286c9473b2de","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Rákbeteg a világ egyik legismertebb riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koalíciós kormányzásra készülnek az ellenzéki pártok, emiatt kompromisszumokat kell majd tenniük – mondta a DK miniszterelnök-jelöltje. Dobrev Klára előválasztási taktikákról, és a NER utáni világról is beszélt a Magyar Narancsnak.","shortLead":"Koalíciós kormányzásra készülnek az ellenzéki pártok, emiatt kompromisszumokat kell majd tenniük – mondta a DK...","id":"20210616_Dobrev_interju_Orban_elovalasztas_kormanyzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e82f1e-5631-4c59-a637-15e141658d79","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Dobrev_interju_Orban_elovalasztas_kormanyzas","timestamp":"2021. június. 16. 17:58","title":"Dobrev: A körzetek 90 százalékában legalább két jelölt közül lehet választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcd011a-ff83-463e-97a5-82eb20539344","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ivánka Csaba- és Aase-díjas színművész 78 éves volt.","shortLead":"Az Ivánka Csaba- és Aase-díjas színművész 78 éves volt.","id":"20210617_meghalt_nagy_zoltan_szinmuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fcd011a-ff83-463e-97a5-82eb20539344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6c7b9d-4502-4dce-9bde-0235ae954011","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_meghalt_nagy_zoltan_szinmuvesz","timestamp":"2021. június. 17. 09:44","title":"Elhunyt Nagy Zoltán, a Família Kft.-ből is ismert színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa immár nem tekinthető a demokrácia jelképének, mert legalább két tagja, Magyarország és Lengyelország, (felkészül: Szlovénia), amely megkérdőjelezi a jogállamiságot, talán már fel is számolta - mondta Jan Werner Müller neves politológus a konzervatív Die Weltnek adott interjúban. ","shortLead":"Európa immár nem tekinthető a demokrácia jelképének, mert legalább két tagja, Magyarország és Lengyelország...","id":"20210617_Princetoni_professzor_Magyarorszag_felszamolta_a_demokraciat_de_nem_fasiszta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d53bcec-f5d0-448d-a555-cb8f7b671b86","keywords":null,"link":"/360/20210617_Princetoni_professzor_Magyarorszag_felszamolta_a_demokraciat_de_nem_fasiszta","timestamp":"2021. június. 17. 07:25","title":"Princetoni professzor: Magyarország felszámolta a demokráciát, de nem fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88d659a-2785-4719-8453-6c5aaed26583","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közösségi médiás kampány indult, hogy felhívja rá a figyelmet: az önazonos élet mindenkit megillet.","shortLead":"Közösségi médiás kampány indult, hogy felhívja rá a figyelmet: az önazonos élet mindenkit megillet.","id":"20210615_nev_a_multbol_transznemuek_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c88d659a-2785-4719-8453-6c5aaed26583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eece58-640d-4274-84b0-9069cf7fde43","keywords":null,"link":"/elet/20210615_nev_a_multbol_transznemuek_kampany","timestamp":"2021. június. 15. 16:36","title":"Név a múltból – kisfilmmel mutatják be transzneműek, mit jelent számukra a névváltoztatás tilalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vizsgálóban öntötte el a vér – így emlékszik vissza a diagnózisa körülményeire Bodó Anita, aki az endometriózisa miatt minden egyes menstruációja előtt retteg, mert nem tudja, mi vár rá. 14 éven át tartó kálvária után idén februárban derült ki, hogy az extrém fájdalmai és a tünetei mögött az endometriózis áll. Csaknem másfél évtized alatt azonban ezt konkrétan egyetlen orvos sem mondta ki. Ma Magyarországon több mint 200 ezer nőt érint az endometriózis – sokukat azonban nem a valódi betegségükkel kezelnek. A Deutsche Welle riportja annak jár utána, hogy miért. ","shortLead":"A vizsgálóban öntötte el a vér – így emlékszik vissza a diagnózisa körülményeire Bodó Anita, aki az endometriózisa...","id":"20210616_Most_mar_ott_tartok_hogy_rettegek_a_kovetkezo_verzestol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1725861-f2e5-460e-92a5-afebccf2e29d","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Most_mar_ott_tartok_hogy_rettegek_a_kovetkezo_verzestol","timestamp":"2021. június. 16. 13:58","title":"„Most már ott tartok, hogy rettegek a következő vérzéstől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1915534-63c4-4dc0-9f42-e29c0aafacdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhárom év együttlét után sokan már párkapcsolati tanácsokért fordulnak hozzájuk. Ernyey Bélának pedig vannak tanácsai. ","shortLead":"Tizenhárom év együttlét után sokan már párkapcsolati tanácsokért fordulnak hozzájuk. Ernyey Bélának pedig vannak...","id":"20210616_Ernyey_Bela_tensasszony_kofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1915534-63c4-4dc0-9f42-e29c0aafacdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee1327d-6fa7-4bb4-846f-6bd477d25189","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Ernyey_Bela_tensasszony_kofa","timestamp":"2021. június. 16. 15:59","title":"Ernyey Béla elítéli azokat a nőket, akik egy kapcsolatban „ténsasszonyokká, kofákká válnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három fázisban kutatnák a Holdat az orosz és a kínai tudósok, a projekthez mások is csatlakozhatnak.","shortLead":"Három fázisban kutatnák a Holdat az orosz és a kínai tudósok, a projekthez mások is csatlakozhatnak.","id":"20210617_kina_oroszorszag_urkutatas_hold_bazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea6ae80-7064-46c3-98d5-edf72024601d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_kina_oroszorszag_urkutatas_hold_bazis","timestamp":"2021. június. 17. 14:03","title":"Hív Kína, vár Oroszország – társakat keresnek a Hold-bázisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]