[{"available":true,"c_guid":"26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök azt állította: a szolnoki színházat Balázs Péter igazgatása alatt a színikritikusok is díjazták.","shortLead":"A miniszterelnök azt állította: a szolnoki színházat Balázs Péter igazgatása alatt a színikritikusok is díjazták.","id":"20210615_Nem_mondott_igazat_Orban_Viktor_mikor_Balazs_Petert_bucsuztatta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cba5492-2bf5-48fd-843b-432948d10cd9","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Nem_mondott_igazat_Orban_Viktor_mikor_Balazs_Petert_bucsuztatta","timestamp":"2021. június. 15. 15:16","title":"Nem mondott igazat Orbán Viktor, amikor Balázs Pétert búcsúztatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2dcc4f-64d1-47ad-b98c-e5774153cd51","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Kölcsönösen eltörlik a polgári repülőgépgyártást sújtó büntetővámokat.","shortLead":"Kölcsönösen eltörlik a polgári repülőgépgyártást sújtó büntetővámokat.","id":"20210615_Megegyezes_szuletett_a_BoeingAirbus_vitaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b2dcc4f-64d1-47ad-b98c-e5774153cd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19348a59-ff9d-4018-952b-84b98583ce4f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210615_Megegyezes_szuletett_a_BoeingAirbus_vitaban","timestamp":"2021. június. 15. 14:54","title":"Megegyezés született az EU és az USA 17 éve tartó vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott egyese az egyik legjobbnak számít a tornán az európai topligákban játszó kapusok között. ","shortLead":"A magyar válogatott egyese az egyik legjobbnak számít a tornán az európai topligákban játszó kapusok között. ","id":"20210615_Gulacsi_Peter_Eb_kapus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34a450c-a34a-4bcd-9233-67e635882195","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Gulacsi_Peter_Eb_kapus","timestamp":"2021. június. 15. 15:48","title":"Gulácsi Péter a legjobb mutatókkal rendelkező Eb-kapusok közé került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068a34dd-180a-4be9-99dc-bcaa3111cc62","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ráadásul úgy, hogy gyerekek is vannak?","shortLead":"Ráadásul úgy, hogy gyerekek is vannak?","id":"20210615_Lehetseges_szepen_elvalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=068a34dd-180a-4be9-99dc-bcaa3111cc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719bb30c-a474-493b-98d5-7e78f7beb430","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210615_Lehetseges_szepen_elvalni","timestamp":"2021. június. 15. 13:30","title":"Lehetséges szépen válni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6fadd1f-d3d6-422c-ba16-281f5ec25b96","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kedden játszottak a halálcsoport tagjai, szerdán pedig indulnak a második körös csoportmeccsek – percről percre követjük a 2021-es Európa-bajnokság hatodik napját is. ","shortLead":"Kedden játszottak a halálcsoport tagjai, szerdán pedig indulnak a második körös csoportmeccsek – percről percre...","id":"20210616_eb_pp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6fadd1f-d3d6-422c-ba16-281f5ec25b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04987a37-7fdc-47b2-a1a8-3e5f18f026bc","keywords":null,"link":"/sport/20210616_eb_pp","timestamp":"2021. június. 16. 09:37","title":"Kövesse velünk élőben a Finnország - Oroszország mérkőzést! – az Eb hatodik napja a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás József szállt be az előválasztási versenybe, és ezzel hatfős lett a mezőny. A közvélemény-kutatási szavazatok az esélyesebbek mögött koncentrálódnak.","shortLead":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás...","id":"20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53d0d10-1b94-4f61-b0a6-b134f1e5c7d1","keywords":null,"link":"/360/20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","timestamp":"2021. június. 16. 13:00","title":"Medián: Az esélyesebb ellenzéki miniszterelnök-jelöltek még esélyesebbek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba7263c-b65b-4640-8d1c-6feb48783b1d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország–Portugália- és Németország–Franciaország-meccsek jönnek az Eb első csoportkörének utolsó, számunkra messze a legizgalmasabb játéknapján. A kérdés adott: meg tudjuk-e lepni a Ronaldo vezette Portugáliát a telt házas Puskásban?\r

","shortLead":"Magyarország–Portugália- és Németország–Franciaország-meccsek jönnek az Eb első csoportkörének utolsó, számunkra messze...","id":"20210615_Jon_a_papirforma_vagy_ujra_csodat_teszunk_a_portugalok_ellen__kedd_este_debutal_az_Ebn_a_magyarok_halalcsoportja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba7263c-b65b-4640-8d1c-6feb48783b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7f2468-a63b-45f1-a204-eac1275c2766","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Jon_a_papirforma_vagy_ujra_csodat_teszunk_a_portugalok_ellen__kedd_este_debutal_az_Ebn_a_magyarok_halalcsoportja","timestamp":"2021. június. 15. 10:25","title":"Mire megy a gulyáspresszing Ronaldo és a rutinos hentesek ellen? – kedden kezd a halálcsoport, magyarokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dff2bb5-d737-4740-a2ff-048abe3f3d32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akom Ágnesnek május elején veszett nyoma.","shortLead":"Akom Ágnesnek május elején veszett nyoma.","id":"20210616_london_gyilkossag_magyar_lany_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dff2bb5-d737-4740-a2ff-048abe3f3d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c237ab-7f21-4edc-9d7a-18197e665203","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_london_gyilkossag_magyar_lany_holttest","timestamp":"2021. június. 16. 12:02","title":"Megtalálhatták a Londonban eltűnt magyar lány holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]