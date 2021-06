Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Fejben középre helyezem magam, de azt is látom, hogy ez nem lehetséges, mert a társadalom nem engedi” – mondta Fluor Tomi egy vele készült interjúban.","shortLead":"„Fejben középre helyezem magam, de azt is látom, hogy ez nem lehetséges, mert a társadalom nem engedi” – mondta Fluor...","id":"20210617_fluor_tomi_interju_majka_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d3249-8aa8-4d59-8dfc-cf9a66085f25","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_fluor_tomi_interju_majka_szijjarto_peter","timestamp":"2021. június. 17. 20:55","title":"Fluor: Összemosni a pedofíliát és a homoszexualitást szint alatti, méltatlan, gonosz és tuskó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b5803a-aeb7-422d-a3d7-539ff02f9eb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosabb fuvarozást szolgálná, ha a \"szennyező fizet elv\" alapján szednék az útdíjat.","shortLead":"A környezettudatosabb fuvarozást szolgálná, ha a \"szennyező fizet elv\" alapján szednék az útdíjat.","id":"20210616_Atternenek_a_szendioxidkibocsatas_alapu_utdijra_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b5803a-aeb7-422d-a3d7-539ff02f9eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ed2982-0e0f-468e-a86a-5ae4f821758e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Atternenek_a_szendioxidkibocsatas_alapu_utdijra_az_EUban","timestamp":"2021. június. 16. 17:24","title":"Áttérnének a szén-dioxid-kibocsátás alapú útdíjra az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mindeközben hamarosan bevetésre kész lesz az Európai Unió jogállamisági mechanizmusa is.","shortLead":"Mindeközben hamarosan bevetésre kész lesz az Európai Unió jogállamisági mechanizmusa is.","id":"20210618_Die_Presse_A_sajto_kesztette_cselekvesre_Brusszelt_LMBTQ_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164d030e-3a7d-4136-ba9e-6ffcb62a0eed","keywords":null,"link":"/360/20210618_Die_Presse_A_sajto_kesztette_cselekvesre_Brusszelt_LMBTQ_ugyben","timestamp":"2021. június. 18. 07:30","title":"Die Presse: A sajtó késztette cselekvésre Brüsszelt LMBTQ-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d691c5-a4c0-4bce-ba0b-7a50f77caeca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs trilógiává bővíti az Ernelláék Farkaséknál című filmjét, a freeSZFE diákjaival dolgozik majd. ","shortLead":"Hajdu Szabolcs trilógiává bővíti az Ernelláék Farkaséknál című filmjét, a freeSZFE diákjaival dolgozik majd. ","id":"20210618_Hajdu_Szabolcs_rogton_ket_filmet_is_forgat_a_freeSZFE_diakjaival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23d691c5-a4c0-4bce-ba0b-7a50f77caeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cba0d4-026b-4785-aca4-7515b48811de","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_Hajdu_Szabolcs_rogton_ket_filmet_is_forgat_a_freeSZFE_diakjaival","timestamp":"2021. június. 18. 11:44","title":"Rögtön két filmet is forgat a freeSZFE diákjaival Hajdu Szabolcs, állami támogatás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az utolsó pillanatban a szexuális kisebbséget stigmatizáló részekkel egészítette ki a kormányoldal a tervezett pedofilellenes törvényt, hogy így ossza meg az ellenzéket. A Jobbik és a baloldal között repedés keletkezett, amelyet a Fidesz igyekszik elmélyíteni.","shortLead":"Az utolsó pillanatban a szexuális kisebbséget stigmatizáló részekkel egészítette ki a kormányoldal a tervezett...","id":"20210617_Celpontvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce30594-25e3-41a3-9bf1-40342fbff67d","keywords":null,"link":"/360/20210617_Celpontvaltas","timestamp":"2021. június. 17. 13:00","title":"A Fidesz politikai játszmájának része a nemi kisebbségek jogfosztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google Find My Device szolgáltatása a jövőben a több androidos felhasználóra támaszkodva segítene megtalálni az elveszett vagy ellopott készülékünket.","shortLead":"A jelek szerint a Google Find My Device szolgáltatása a jövőben a több androidos felhasználóra támaszkodva segítene...","id":"20210618_google_android_find_my_devicec_helymeghatarozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e41b9c0-5c4e-4d7f-b0cf-3cabb11bd793","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_google_android_find_my_devicec_helymeghatarozas","timestamp":"2021. június. 18. 09:33","title":"Lemásolná az Apple megoldását a Google, könnyebben megtalálhatjuk az eltűnt androidos készülékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Clément Beaune európai ügyekért felelős államtitkár szerint Németország is támogatja, hogy tárgyaljanak a törvényről.\r

","shortLead":"Clément Beaune európai ügyekért felelős államtitkár szerint Németország is támogatja, hogy tárgyaljanak a törvényről.\r

","id":"20210616_Franciaorszag_targyalas_Europai_Unio_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171eace1-72ca-466e-b385-f1011ba0876e","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Franciaorszag_targyalas_Europai_Unio_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 17:07","title":"Franciaország tárgyalást kezdeményez az Európai Unióban a magyar homofóbtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag nem birkózott meg a vírusmutánsokkal a tesztelés során.","shortLead":"Az oltóanyag nem birkózott meg a vírusmutánsokkal a tesztelés során.","id":"20210617_curevac_nemet_vakcina_47_szazalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f08220-12ed-4655-8896-3bbd2b80a377","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_curevac_nemet_vakcina_47_szazalek","timestamp":"2021. június. 17. 05:48","title":"Bukás lett a német CureVac vakcina, csak 47 százalék a hatékonysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]