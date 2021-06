Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökét a védelmi intézkedések megszegésére hivatkozva hívták be.","shortLead":"A Jobbik elnökét a védelmi intézkedések megszegésére hivatkozva hívták be.","id":"20210616_idezes_rendorseg_Jakab_Peter_felirat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cb4ea-f27d-488d-bfb8-050e08468dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_idezes_rendorseg_Jakab_Peter_felirat","timestamp":"2021. június. 16. 15:37","title":"Beidézte a rendőrség Jakab Pétert, miután kivetítette a Parlament falára a \"Fizessenek meg a tolvajok\"-feliratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy-egy futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat a délkeleti határ közelében.","shortLead":"Egy-egy futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat a délkeleti határ közelében.","id":"20210617_idojaras_csutortok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c45365c-2345-402a-a16a-30ad8f35d862","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. június. 17. 07:10","title":"Meleg lesz a csütörtök, talán még éjjelre sem hűl húsz fok alá az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Schmidt Mária-féle közalapítvány bízta meg 1,9 milliárd forintért a vállalkozókat a kiállítás megalkotásával a Puskás Arénában.","shortLead":"A Schmidt Mária-féle közalapítvány bízta meg 1,9 milliárd forintért a vállalkozókat a kiállítás megalkotásával a Puskás...","id":"20210618_Kozel_2_milliardbol_csinalnak_installciokat_a_Puskaskiallitasra_aminek_mar_tavaly_el_kellett_volna_keszulnie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4970d1a2-369b-44d4-b95f-98f0c1d864ab","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_Kozel_2_milliardbol_csinalnak_installciokat_a_Puskaskiallitasra_aminek_mar_tavaly_el_kellett_volna_keszulnie","timestamp":"2021. június. 18. 13:10","title":"Közel 2 milliárdból csinálnak installációkat a Puskás-kiállításra, aminek már tavaly el kellett volna készülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50dfc2d-b075-46f6-b78c-a059c3095922","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májusban átvehette az egyik legfontosabb német könyvdíjat. 2010-ig gyakran megfordult a közmédiában, azóta nem is hívják. Földényi F. László februárig a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanított, most már csak „gyanús esszéíró” a saját bevallása szerint. Díjazott művéről, a meg nem értettségről, a német–magyar viszonyról és a mai magyar kultúrharcról is beszélt a Deutsche Welle magyar stábjának.

","shortLead":"Májusban átvehette az egyik legfontosabb német könyvdíjat. 2010-ig gyakran megfordult a közmédiában, azóta nem is...","id":"20210617_Jelenleg_a_megertes_szinte_nulla_az_eltero_nezetu_emberek_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a50dfc2d-b075-46f6-b78c-a059c3095922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454e85a1-27fa-4a8b-80b1-d4470b512de3","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Jelenleg_a_megertes_szinte_nulla_az_eltero_nezetu_emberek_kozott","timestamp":"2021. június. 17. 15:51","title":"Földényi F. László: Sok német döbbenten és sajnálkozva néz a magyarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a547464-24a6-42e7-9700-47996a461bac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legtöbb tanár semmit nem kapott pedagógusnapra, sokan megalázó és abszurd „jutalmakról” számoltak be a PDSZ felmérésében. A szakszervezet nem is jutalmat, hanem tisztességet béreket követel.\r

\r

","shortLead":"A legtöbb tanár semmit nem kapott pedagógusnapra, sokan megalázó és abszurd „jutalmakról” számoltak be a PDSZ...","id":"20210617_Ez_nem_jutalom_megalazas__igy_jutalmaztak_a_tanarokat_pedagogusnapon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a547464-24a6-42e7-9700-47996a461bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af05f50-b0ce-4630-8637-deaeb5671cab","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Ez_nem_jutalom_megalazas__igy_jutalmaztak_a_tanarokat_pedagogusnapon","timestamp":"2021. június. 17. 12:27","title":"„Ez nem jutalom, megalázás” – így jutalmazták a tanárokat pedagógusnapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó hozzászólásokat, bejegyzéseket.","shortLead":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó...","id":"20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a62473-d2ae-4ae2-9f19-5adfffc54110","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","timestamp":"2021. június. 16. 19:03","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra, a csoportokban lesznek majd nagyon hasznosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626b8e16-1e1f-4856-b48f-24f23e3590e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megdőlni látszik egy, a kilencvenes évek eleje óta emlegetett hipotézis a baráti kapcsolatok még kezelhetőnek tartott számáról. Igaz, ennyi idő alatt a világ is sokat változott.","shortLead":"Megdőlni látszik egy, a kilencvenes évek eleje óta emlegetett hipotézis a baráti kapcsolatok még kezelhetőnek tartott...","id":"20210617_sved_kutatas_dunbar_szam_modositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626b8e16-1e1f-4856-b48f-24f23e3590e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf54f95-bb81-40f2-b9b9-9530fed7ff2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_sved_kutatas_dunbar_szam_modositasa","timestamp":"2021. június. 17. 12:03","title":"30 éve úgy tartják, 150 igazán jó ismerősünk lehet – de úgy tűnik, több is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78235f7-792c-4974-b754-d1e6ec721a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Állami tulajdonú területen szedett belépőt az önkormányzat, most évi 1,3 millió forintért fogja bérelni a partszakaszt.","shortLead":"Állami tulajdonú területen szedett belépőt az önkormányzat, most évi 1,3 millió forintért fogja bérelni a partszakaszt.","id":"20210616_Badacsonytomaj_strandbelepo_partszakasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c78235f7-792c-4974-b754-d1e6ec721a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12356bd-978f-4dd6-a1d8-7e4b30323590","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210616_Badacsonytomaj_strandbelepo_partszakasz","timestamp":"2021. június. 16. 19:28","title":"Badacsonytomaj 12 évig fizettetett strandbelépőt egy olyan partszakaszra, ami nem is az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]