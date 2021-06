Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c8414815-bac8-4d13-a491-94a0052fee93","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csokból nemcsak vásárolni lehet ingatlant, hanem építeni is: erre a célra legfeljebb 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást és 15 millió forint kamattámogatott lakáshitelt vehetnek fel az igénylők. Milyen szabályok vonatkoznak az építési csokra, és mire kell odafigyelni, ha saját erőből szeretnénk felépíteni az új otthont – cikkünkben ezekre a kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Csokból nemcsak vásárolni lehet ingatlant, hanem építeni is: erre a célra legfeljebb 10 millió forint vissza nem...","id":"20210618_Csok_epitkezes_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8414815-bac8-4d13-a491-94a0052fee93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693bc7e3-6bb8-4161-9cdb-e0855ef687a4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210618_Csok_epitkezes_bank360","timestamp":"2021. június. 18. 11:31","title":"Csok építkezésre: mire érdemes odafigyelni, ha belevágunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeac85b-551a-4387-96b8-c74da0d1ee1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Évtizedek óta az épített örökségünk védelmében tevékenykedik, Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes írt hozzá közvetlen hangú laudációt Facebookon.","shortLead":"Évtizedek óta az épített örökségünk védelmében tevékenykedik, Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes írt hozzá...","id":"20210617_Budapest_diszpolgara_lett_Raday_Mihaly_varosvedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceeac85b-551a-4387-96b8-c74da0d1ee1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f36a17-e82c-45d2-9fd8-07975b4aa5e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Budapest_diszpolgara_lett_Raday_Mihaly_varosvedo","timestamp":"2021. június. 17. 15:38","title":"Budapest díszpolgára lett Ráday Mihály városvédő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az üzlet értéke 3-4 millió euró, azaz 1-1,4 milliárd forint lehetett.","shortLead":"Az üzlet értéke 3-4 millió euró, azaz 1-1,4 milliárd forint lehetett.","id":"20210617_kassa_ingatlan_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763074b7-c11a-462c-8bd8-fcffa44b1f8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210617_kassa_ingatlan_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. június. 17. 18:46","title":"A szlovák sajtó szerint a magyar külügy ingatlanokat vett Kassán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06d1446-b352-437b-b2e6-8dcb0b5fd966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy teherautó akart átkelni rossz helyen, és egy elektromos roller is elütött egy kerékpározó nőt.","shortLead":"Egy teherautó akart átkelni rossz helyen, és egy elektromos roller is elütött egy kerékpározó nőt.","id":"20210617_reszegek_junius","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06d1446-b352-437b-b2e6-8dcb0b5fd966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339659bd-dc2e-44f5-96e2-235917bb3a95","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_reszegek_junius","timestamp":"2021. június. 17. 18:58","title":"Június 16-án délután két rendőrségi hírt is összehoztak részegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e91db1-b0b2-4144-a48a-93b0e3b6ae5e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre nem hozott öldöklő küzdelmet az előválasztási kampány. A legtöbb ellenzéki politikus inkább az interneten aktív, az ő bejegyzéseikből szemezgetett a Duma Aktuál. Kiderül az is, hogy az MSZP valójában a Bolygó Kapitányát keresi. ","shortLead":"Egyelőre nem hozott öldöklő küzdelmet az előválasztási kampány. A legtöbb ellenzéki politikus inkább az interneten...","id":"20210618_Duma_Aktual_Elovalasztasi_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23e91db1-b0b2-4144-a48a-93b0e3b6ae5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634b62fd-de55-46e9-a9c0-46ac651d2bca","keywords":null,"link":"/360/20210618_Duma_Aktual_Elovalasztasi_kampany","timestamp":"2021. június. 18. 19:00","title":"Duma Aktuál: Csip-csip csóka és egy agresszív kecske az előválasztási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ügyben indított eljárást megszüntették a magyar hatóságok. A kínai cég legalább 700 itteni állampolgár adatát gyűjtötte be.","shortLead":"Az ügyben indított eljárást megszüntették a magyar hatóságok. A kínai cég legalább 700 itteni állampolgár adatát...","id":"20210617_adatgyujtes_kinai_ceg_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e8720e-aafd-4092-b259-31ee47c32d78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_adatgyujtes_kinai_ceg_magyarok","timestamp":"2021. június. 17. 15:23","title":"Egy kínai cég több száz magyarról gyűjtött adatokat, de a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler a kitüntetést “a világjárvány magyarországi káros hatásaival szembeni eredményes küzdelemért” kapta.","shortLead":"Kásler a kitüntetést “a világjárvány magyarországi káros hatásaival szembeni eredményes küzdelemért” kapta.","id":"20210618_kasler_miklos_nagypali","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62492e71-a741-42ae-9288-b6126f173d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_kasler_miklos_nagypali","timestamp":"2021. június. 18. 20:40","title":"Kásler Miklós Nagypáli község díszpolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0847caa-878e-4d10-8fa9-487b00f46dde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dübörgő V8, 24 colos kerekek, hét ülés és 280 km/h. ","shortLead":"Dübörgő V8, 24 colos kerekek, hét ülés és 280 km/h. ","id":"20210615_Brabus_GLS_800","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0847caa-878e-4d10-8fa9-487b00f46dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f6f4c7-c624-49d6-a56b-281a9578c8fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_Brabus_GLS_800","timestamp":"2021. június. 18. 04:28","title":"Közúti veszedelem egy ilyen Brabus GLS 800","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]